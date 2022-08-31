УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5240 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 048 2

Українські прикордонники на Донеччині ліквідували чотирьох окупантів та склад боєприпасів

зсу,спг

Прикордонники на Донеччині знищили склад боєприпасів та ліквідували 4 рашистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДПСУ.

"На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська. По виявленій цілі військові відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

Зазначається, що у результаті щонайменше четверо окупантів ліквідовано, боєкомплект знищено.

армія рф (17143) Держприкордонслужба (5917) знищення (7114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці , хлопці , так тримати 👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
31.08.2022 12:25 Відповісти
пора вже північним прикордонникам наздоганяти
показати весь коментар
31.08.2022 12:49 Відповісти
 
 