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Новини Війна
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Представники окупаційної "влади" Херсонщини зникли з публічного простору, - Хлань

херсонщина

Представники так званої "влади" на тимчасово окупованій території Херсонщині зникли з публічного простору.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Відрізані від необхідного підкріплення і з щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого доброго тут їх не чекає. ФСБ-шний "уряд" це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Віталій Булюк та Ігор Семенчев стали "заступниками голови" призначеної окупантами "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

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Автор: 

окупація (6652) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+10
Московити прибігли, насрали, зібрали навколо купи свого лайна таких самих "аборігенів". Обісрали разом все, що бачили та до чого дотяглися.
А коли їх, як шкідливих котів, почали тикати мордою в те лайно та годувати ним - піджали хвоста та тікають зі скавчанням від образи що їх "абідєлі".

Допоки московит не вмиється власною кров'ю та не нажереться власного лайна, він буде й далі лізти до сусідів і намагатися затягнути їх в те лайно, в якому живе з покон віку.
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31.08.2022 13:36
+9
""
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31.08.2022 13:31
+8
Орки,як криси тікають з тонучого човна.
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31.08.2022 13:27
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Орки,як криси тікають з тонучого човна.
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31.08.2022 13:27 Відповісти
Тут мова не про орків, а про їхніх поплічників, котрі ще огидніші.
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31.08.2022 13:31 Відповісти
Для мене орки - це всі вороги України,і поплічники в тому числі.
Вони зрадили українському народу,їм назад нема вороття,їм дорога в мордор.
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31.08.2022 16:01 Відповісти
""
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31.08.2022 13:31 Відповісти
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31.08.2022 13:31 Відповісти
a sho stalos ? klimat neponravilsa ?
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31.08.2022 13:33 Відповісти
Московити прибігли, насрали, зібрали навколо купи свого лайна таких самих "аборігенів". Обісрали разом все, що бачили та до чого дотяглися.
А коли їх, як шкідливих котів, почали тикати мордою в те лайно та годувати ним - піджали хвоста та тікають зі скавчанням від образи що їх "абідєлі".

Допоки московит не вмиється власною кров'ю та не нажереться власного лайна, він буде й далі лізти до сусідів і намагатися затягнути їх в те лайно, в якому живе з покон віку.
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31.08.2022 13:36 Відповісти
Дематеріалізувалися колаборанти херсонщини
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31.08.2022 13:38 Відповісти
Віталій Булюк та Ігор Семенчев - приготуватися на концерт Кабиздоха
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31.08.2022 13:42 Відповісти
Колаборанти починають зв"язуватись з українськими спецслужбами щоб виторгувати собі менше покарання.
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31.08.2022 13:43 Відповісти
Авжеж зникли. "Очко" то не залізне-жим, жим!
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31.08.2022 13:44 Відповісти
В один момент Zе також втече як і ці колаборанти
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31.08.2022 13:44 Відповісти
вони всі стоять в черзі у касу за квитками на концерт.
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31.08.2022 13:48 Відповісти
Самый наглый стремоусов вчера из Воронежа вещал, что все идёт по плану и Херсону «ничего не угрожает
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31.08.2022 13:58 Відповісти
усі вйоб на свою парашу
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31.08.2022 14:49 Відповісти
 
 