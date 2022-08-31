Представники окупаційної "влади" Херсонщини зникли з публічного простору, - Хлань
Представники так званої "влади" на тимчасово окупованій території Херсонщині зникли з публічного простору.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Відрізані від необхідного підкріплення і з щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого доброго тут їх не чекає. ФСБ-шний "уряд" це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Віталій Булюк та Ігор Семенчев стали "заступниками голови" призначеної окупантами "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.
Топ коментарі
+10 Evgeny N
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Вони зрадили українському народу,їм назад нема вороття,їм дорога в мордор.
А коли їх, як шкідливих котів, почали тикати мордою в те лайно та годувати ним - піджали хвоста та тікають зі скавчанням від образи що їх "абідєлі".
Допоки московит не вмиється власною кров'ю та не нажереться власного лайна, він буде й далі лізти до сусідів і намагатися затягнути їх в те лайно, в якому живе з покон віку.