Представники окупаційної "влади" Херсонщини зникли з публічного простору, - Хлань

Представники так званої "влади" на тимчасово окупованій території Херсонщині зникли з публічного простору.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Відрізані від необхідного підкріплення і з щоденними прильотами по розташуваннях, росіяни здогадуються, що нічого доброго тут їх не чекає. ФСБ-шний "уряд" це розуміє, тому вже публічно не з’являється, підозріло не чути Булюка і Семенчева", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Віталій Булюк та Ігор Семенчев стали "заступниками голови" призначеної окупантами "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

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