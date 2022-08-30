Ситуація складна, ЗСУ ведуть важкі бої, - Костенко про контрнаступ на півдні

Російські війська активізувалися і підтягнули резерви на півдні, тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат України від "Голосу", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи контрнаступ Збройних сил на півдні України.

"Проводяться активні дії. Ворог веде дуже серйозний супротив, реально активізувався і підтягнув резерви", – сказав Костенко.

Він відмовився назвати населені пункти, які українській армії вдалося звільнити.

"Все йде дуже складно. На деяких напрямках ЗСУ ведуть бойові дії проти переважаючих сил противника. Але завдяки нашим командирам, сучасній техніці у нас є успіхи на деяких напрямах. Це війна і ситуація змінюється щогодини", – зазначив парламентар.

Він також додав, що на Херсонщині в Росії зменшилися можливості перекидати війська на правий берег Дніпра після руйнування переправ, але окупанти продовжують шукати альтернативні варіанти.

"У ворога зменшилися можливості для перекидання сил з лівого берега. Ми знаємо, що вони облаштовують новокаховську дамбу – знімають рейки, намагаються зробити з залізничних переїздів автомобільні. І міст залізничний біля Антонівського моста переобладнують. Але в них є ще досить сил і засобів і на правому березі Дніпра", – розповів Костенко.

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