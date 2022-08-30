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Ситуація складна, ЗСУ ведуть важкі бої, - Костенко про контрнаступ на півдні

костенко

Російські війська активізувалися і підтягнули резерви на півдні, тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода розповів народний депутат України від "Голосу", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи контрнаступ Збройних сил на півдні України.

"Проводяться активні дії. Ворог веде дуже серйозний супротив, реально активізувався і підтягнув резерви", – сказав Костенко.

Він відмовився назвати населені пункти, які українській армії вдалося звільнити.

"Все йде дуже складно. На деяких напрямках ЗСУ ведуть бойові дії проти переважаючих сил противника. Але завдяки нашим командирам, сучасній техніці у нас є успіхи на деяких напрямах. Це війна і ситуація змінюється щогодини", – зазначив парламентар.

Він також додав, що на Херсонщині в Росії зменшилися можливості перекидати війська на правий берег Дніпра після руйнування переправ, але окупанти продовжують шукати альтернативні варіанти.

"У ворога зменшилися можливості для перекидання сил з лівого берега. Ми знаємо, що вони облаштовують новокаховську дамбу – знімають рейки, намагаються зробити з залізничних переїздів автомобільні. І міст залізничний біля Антонівського моста переобладнують. Але в них є ще досить сил і засобів і на правому березі Дніпра", – розповів Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відрізали російську армію від постачання з Криму, - глава ОВА Янушевич

Автор: 

Костенко Роман (206) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+63
На жаль, така вона сувора правда! Костенкові та іншим захискам повага і честь.
А зеленський нагороджує всіляку нечисть на кшталт кошових зі смердючого кварталу!
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30.08.2022 23:07
+51
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30.08.2022 23:07
+29
Это не какой-то хер. Костенко на фронте, как раз на юге. Он вообще-то, хоть и народный депутат, но действующий полковник, после 24 февраля сразу пошел на войну.
Ну а его комментарий никаких подробностей о ходе военных действий и не содержит.
Правда, он реалистичен, в отличие от победных визгов быдломарафона, где великий хенералиссимус уже всех победил.
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31.08.2022 01:37
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диван не успеваю себе завести, восемь лет пишу с табуретки. Еще вопросы?
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31.08.2022 19:56 Відповісти
Звісно важко і це важко створили для наших військ ублюдки зелені! Бо дали 6 місяців рашистам хазяйнувати на Херсонщині! Щоб ви здохли зелені тупі виродки!
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31.08.2022 08:31 Відповісти
кАк враг подтянул резервы если все мосты разбомблены ? (как нам вещают зеканалы)
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31.08.2022 10:01 Відповісти
. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Джерело:


Это не какой-то хер.

Правда, он реалистичен, в отличие от победных визгов быдломарафона, где великий хенералиссимус уже всех победил.
І це російськомовний БОТ у топі коментарів.
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31.08.2022 10:08 Відповісти
що роблять на такому шановному ресурсі такі російські бидлоботоферми, як Людмила Терещенко?
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31.08.2022 10:13 Відповісти
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31.08.2022 10:24 Відповісти
Військові які знаходяться на фронті завжди реалістичні в оцінках і на відміну від "слуг і прислужників" дають більш правдиву інформацію. А "браурні" арестовичі,подолякі такіж базіки,як і їхній дружбан зеленський. ЗСУ--слва і подяка.
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31.08.2022 10:26 Відповісти
поэтому всяким ура-патриотам нехрен вонять на каждом углу про контрнаступление, будет результат, тогда и говорить можно будет
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31.08.2022 10:37 Відповісти
Воняють не ура-патріоти, а зелена шобла-*****. Треба розрізняти.
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31.08.2022 12:29 Відповісти
Контрнаступление уже идёт 2 месяца если кто не заметил и каждый день идёт уничтожение орков но зрадоботам очень хочется чтоб Залужный закидывал передовую трупами наступающих солдат как Жуков, а сами сволочи на диванах только и несут всякий бред
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31.08.2022 10:57 Відповісти
Як жуков Залужний ніколи не зможе, у нас не має таких баб аби стільки народжували, аби кожна перемога коштувала 100К як у видатного полководця **********...
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31.08.2022 11:20 Відповісти
зелена гнида без брехні не може.
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31.08.2022 11:01 Відповісти
Верно он сказал

Контрнаступление это не марш-бросок

И сразу въезд на "белом коне" в Севастополь
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31.08.2022 12:06 Відповісти
рано праздновать.. легко не будет
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31.08.2022 19:43 Відповісти
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