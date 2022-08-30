Ситуация сложная, ВСУ ведут тяжелые бои, - Костенко о контрнаступлении на юге

Российские войска активизировались и подтянули резервы на юге, продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказал народный депутат Украины от "Голоса", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, комментируя контрнаступление Вооруженных сил на юге Украины.

"Проводятся активные действия. Враг ведет очень серьезное сопротивление, реально активизировался и подтянул резервы", – сказал Костенко.

Он отказался назвать населенные пункты, которые украинской армии удалось освободить.

"Все идет очень сложно. На некоторых направлениях ВСУ ведут боевые действия против превосходящих сил противника. Но благодаря нашим командирам, современной технике у нас есть успехи на некоторых направлениях. Это война, и ситуация меняется каждый час", – отметил украинский парламентарий.

Он также добавил, что в Херсонской области в России уменьшились возможности перебрасывать войска на правый берег Днепра после разрушения переправ, но оккупанты продолжают искать альтернативные варианты.

"У врага уменьшились возможности для переброски сил с левого берега. Мы знаем, что они обустраивают новокаховскую дамбу – снимают рельсы, пытаются сделать из железнодорожных переездов автомобильные. И мост железнодорожный возле Антоновского моста будет переоборудован. Но у них еще достаточно сил и средств и на правом берегу Днепра", – рассказал Костенко.

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