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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация сложная, ВСУ ведут тяжелые бои, - Костенко о контрнаступлении на юге

костенко

Российские войска активизировались и подтянули резервы на юге, продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода рассказал народный депутат Украины от "Голоса", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, комментируя контрнаступление Вооруженных сил на юге Украины.

"Проводятся активные действия. Враг ведет очень серьезное сопротивление, реально активизировался и подтянул резервы", – сказал Костенко.

Он отказался назвать населенные пункты, которые украинской армии удалось освободить.

"Все идет очень сложно. На некоторых направлениях ВСУ ведут боевые действия против превосходящих сил противника. Но благодаря нашим командирам, современной технике у нас есть успехи на некоторых направлениях. Это война, и ситуация меняется каждый час", – отметил украинский парламентарий.

Он также добавил, что в Херсонской области в России уменьшились возможности перебрасывать войска на правый берег Днепра после разрушения переправ, но оккупанты продолжают искать альтернативные варианты.

"У врага уменьшились возможности для переброски сил с левого берега. Мы знаем, что они обустраивают новокаховскую дамбу – снимают рельсы, пытаются сделать из железнодорожных переездов автомобильные. И мост железнодорожный возле Антоновского моста будет переоборудован. Но у них еще достаточно сил и средств и на правом берегу Днепра", – рассказал Костенко.

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Автор: 

Костенко Роман (167) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+63
На жаль, така вона сувора правда! Костенкові та іншим захискам повага і честь.
А зеленський нагороджує всіляку нечисть на кшталт кошових зі смердючого кварталу!
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30.08.2022 23:07
+51
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30.08.2022 23:07
+29
Это не какой-то хер. Костенко на фронте, как раз на юге. Он вообще-то, хоть и народный депутат, но действующий полковник, после 24 февраля сразу пошел на войну.
Ну а его комментарий никаких подробностей о ходе военных действий и не содержит.
Правда, он реалистичен, в отличие от победных визгов быдломарафона, где великий хенералиссимус уже всех победил.
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31.08.2022 01:37
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диван не успеваю себе завести, восемь лет пишу с табуретки. Еще вопросы?
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31.08.2022 19:56 Ответить
Звісно важко і це важко створили для наших військ ублюдки зелені! Бо дали 6 місяців рашистам хазяйнувати на Херсонщині! Щоб ви здохли зелені тупі виродки!
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31.08.2022 08:31 Ответить
кАк враг подтянул резервы если все мосты разбомблены ? (как нам вещают зеканалы)
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31.08.2022 10:01 Ответить
. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1. Використовувати ненормативну лексику. (Санкції: бан IP та ніку на 3 доби ) Джерело:


Это не какой-то хер.

Правда, он реалистичен, в отличие от победных визгов быдломарафона, где великий хенералиссимус уже всех победил.
І це російськомовний БОТ у топі коментарів.
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31.08.2022 10:08 Ответить
що роблять на такому шановному ресурсі такі російські бидлоботоферми, як Людмила Терещенко?
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31.08.2022 10:13 Ответить
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31.08.2022 10:24 Ответить
Військові які знаходяться на фронті завжди реалістичні в оцінках і на відміну від "слуг і прислужників" дають більш правдиву інформацію. А "браурні" арестовичі,подолякі такіж базіки,як і їхній дружбан зеленський. ЗСУ--слва і подяка.
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31.08.2022 10:26 Ответить
поэтому всяким ура-патриотам нехрен вонять на каждом углу про контрнаступление, будет результат, тогда и говорить можно будет
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31.08.2022 10:37 Ответить
Воняють не ура-патріоти, а зелена шобла-*****. Треба розрізняти.
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31.08.2022 12:29 Ответить
Контрнаступление уже идёт 2 месяца если кто не заметил и каждый день идёт уничтожение орков но зрадоботам очень хочется чтоб Залужный закидывал передовую трупами наступающих солдат как Жуков, а сами сволочи на диванах только и несут всякий бред
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31.08.2022 10:57 Ответить
Як жуков Залужний ніколи не зможе, у нас не має таких баб аби стільки народжували, аби кожна перемога коштувала 100К як у видатного полководця **********...
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31.08.2022 11:20 Ответить
зелена гнида без брехні не може.
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31.08.2022 11:01 Ответить
Верно он сказал

Контрнаступление это не марш-бросок

И сразу въезд на "белом коне" в Севастополь
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31.08.2022 12:06 Ответить
рано праздновать.. легко не будет
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31.08.2022 19:43 Ответить
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