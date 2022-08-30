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Новости Война
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ВСУ отрезали российскую армию от снабжения с Крымом, - глава ОВА Янушевич

міст,антонівський

Из-за ударов ВСУ по мостам через Днепр российская армия на правобережье Херсонской области отрезана от поставок из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Поражение мостов через Днепр позволило отрезать российскую армию на правобережной части Херсона от поставок вооружения и личного состава из Крыма", - написал он.

Янушевич призвал сохранять спокойствие и оперировать только официальной информацией.

"Сейчас для нас, гражданских, важно сохранять информационную тишину о действиях ВСУ и не мешать им освобождать от захватчиков Херсонщину. Доверяйте только официальным источникам информации!" – написал он.

Читайте: Оккупанты пытаются подкупом мотивировать жителей Херсонщины пойти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

Он отметил, что может подтвердить прицельные удары ВСУ по опорным пунктам, скоплениям живой силы, вооружениям и технике россиян в ряде районов Херсонской области.

Глава ОВА сказал, что удары ВСУ вывели из эксплуатации все мосты через Днепр в Херсонской области - речь идет об Антоновском автомобильном и железнодорожном мостах, а также о переправе через ГЭС в Новой Каховке.

"Теперь есть только пешеходное сообщение. Российская армия оказалась отрезанной от поставок с территорией Крыма и левобережной частью области", - резюмировал чиновник.

Также читайте: ВСУ попали в яхт-клуб в Херсонской области, где размещалось руководство оккупантов, - Хлань

мост (1027) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+39
тссс... хай їх ВСУ вчить )
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30.08.2022 14:20
+30
Розтягнуті комунікації постачання завжди вразливі, але кацапів цьому не вчили.
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30.08.2022 14:18
+26
ЗСУ вже звільнили 4 села на Херсонщині а Кремль каже що це ілюзії тому що вони не хотять щоб така інформація дійшла до громадян-це принизливо для Росії. Україні свої справи робити.

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30.08.2022 14:19
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Правила форума Совет форумчан
Розтягнуті комунікації постачання завжди вразливі, але кацапів цьому не вчили.
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30.08.2022 14:18 Ответить
тссс... хай їх ВСУ вчить )
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30.08.2022 14:20 Ответить
відрізали пуп від путовини
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30.08.2022 14:32 Ответить
ще треба відтяти буй від буйовини)...
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30.08.2022 14:38 Ответить
ЗСУ вже звільнили 4 села на Херсонщині а Кремль каже що це ілюзії тому що вони не хотять щоб така інформація дійшла до громадян-це принизливо для Росії. Україні свої справи робити.

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30.08.2022 14:19 Ответить
Інформація Генштабу?
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30.08.2022 14:45 Ответить
Ні. Цю інформацію ще вчора передали англійці.
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30.08.2022 14:53 Ответить
А з посиланням на кого? Чи вони з окопів все бачать?
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30.08.2022 14:55 Ответить
з посиланням на свою розвідку. Наші мовчать мов риба об льод, навіть заборонили "експЕртам" щось казати. Це доречі доцільно. Все одно ми шукаємо і чекаємо гарних новин звідти.
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30.08.2022 15:06 Ответить
Взагалі то про це повідомила американська CNN з посиланням на українське військове "джерело".
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30.08.2022 15:50 Ответить
це ти кого икзпердами назвав: чмота, среця чи сранова?
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30.08.2022 21:24 Ответить
Збігай запитай у них.
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30.08.2022 15:14 Ответить
Та це довбойоп дефіцитний
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30.08.2022 16:35 Ответить
Канєшна-канєшна! В британській MI6 працюють лохи.
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30.08.2022 15:49 Ответить
Да какая тебе разница???
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30.08.2022 20:21 Ответить
Принизливо і расія - це вже синоніми завдяки українцям.
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30.08.2022 16:32 Ответить
все,що залишається це перевдягатись в платтячка і чекати
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30.08.2022 14:19 Ответить
"Свято наближається, свято наближається..."
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30.08.2022 14:19 Ответить
т.е. идти нах... придется таки...на веслах ? ))))
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30.08.2022 14:21 Ответить
Или ползти по мосту между дырами
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30.08.2022 14:24 Ответить
Жест доброй воли на вёслах это ж самое оно, исконное, руская, милай.
От только с вёслами в степях херсонщины напряжёнка. Так что по дну, наперегонки с окунями.
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30.08.2022 14:25 Ответить
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30.08.2022 14:31 Ответить
Хай беруть приклад з інків У них ціла служба була Іменувалася "часкі" Були "часкі" -гінці, а були "часкі"-носії Вони переносили вантажі між населеними пунктами та фортецями От хай беруть пару каністр з солярою чи пару мін 120 мм на "загривок" і несуть по мосту!
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30.08.2022 14:27 Ответить
спірна ідея: нехай росіяни трохи поповнять Херсон і переб'ють їх там, потім повторюємо. бо мета не тільки Херсон, а вся окупована територія. Отже, російську армію потрібно врешті-решт скрізь розгромити. тому найкраще боротися з ними з перевагою, як зараз у Херсоні.
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30.08.2022 14:28 Ответить
Це ВЖЕ було зроблено. Для чого по-вашому ПУБЛІЧНО Зеля наказав Залужному звільнити Херсон? Щоб рашисти туди побільше людей напхали.
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30.08.2022 14:56 Ответить
Досить вже називати їх армію "російскою". ***** мріяло про створення нації - воно її створило і має назву КАЦАПИ, незалежно від того де хто живе. Немає там а ні чеченів, ні дагестанців, ні татар, ні башкирів з бурятами та інших - є тільки КАЦАПИ.

Так кацапи не схотіли йти на правий берег. Стягнули сили в трикутник Нова Каховка-Енергодар-Мелітополь і тишком-нишком там сидять, хоча їх запрошували на правоберіжжя, навіть Миколаєв обіцяли "віддати", але на жаль вони не повелись. Наразі можливо намагаються щось перекинути, але їх на підході б'ють (всі ці вибухи у Н.Каховці, Олешках та ін.)
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30.08.2022 15:02 Ответить
Фашистська бандота, це не нація. Це за признаком "чим більше ти мразота, тім більше підходиш на кандидата у члени банди "росіяне"
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30.08.2022 15:10 Ответить
Це не нація це плем'я коцапів диких вбивць
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30.08.2022 16:09 Ответить
Щас рашисты как крысы соберутся на берегу. Главное не зевайте и чтобы боеприпасов хватило
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30.08.2022 14:34 Ответить
Звільнення Херсону вирішить весь хід цієї війни.
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30.08.2022 14:34 Ответить
Когда вова-дебил издохнет , это будет лучший праздник в нашей семье . Надеюсь , его положат лицом вниз на ленина . Я вообще удивляюсь ссыкливости русского народа . Неожиданные трусливые уроды . Сброд . Народа таки нет ?
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30.08.2022 14:37 Ответить
Вы, кстати, знали, что там используются уже технологии наподобие тех, что китайцы используют для создания витринных муляжей еды, всяких псевдопирожных и прочей фигни, которая выглядит, как настоящая?

Типа, нетрадиционная мумификация, с подрихтовкой исскуственными материалами. Осталось ли там что-то от самого членина - никто не ведает уже.
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30.08.2022 15:16 Ответить
Про всяк випадок в кацапів є замінник члєніна в вигляді кашкета та кітеля Гітлера. Яка різниця, що те,що друге для них святині, і той і другий були людоїдами, яких ще пошукать. Ну хіба що, сралін тих обох людоїдів затьмарує своєю кровожерливістю.
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30.08.2022 16:40 Ответить
Таки нет.
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30.08.2022 15:40 Ответить
Чувствую, что Херсонская земля буде хорошо удобрена и Днепровские раки наедятся москалей
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30.08.2022 14:45 Ответить
Там і раніше добрі раки були, я пом'ятаю. Ми завжди к пиву брали.
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30.08.2022 15:20 Ответить
Ейфорія через край. Оточених під Високопіллям орків вже знищили?
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30.08.2022 14:49 Ответить
от і я про це,вони давно чекали,щоб здатись без бою
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30.08.2022 14:56 Ответить
що що ?друга армія Міра попалася в казан
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30.08.2022 15:29 Ответить
Зе клоун обламався - договорняки в Омані щодо Півдня України накрились мідним тазом.
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30.08.2022 15:35 Ответить
Чому? Поки все так ! Вода в Крим є ?
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30.08.2022 16:01 Ответить
Маю надію до Нового Року перекриємо, але побачимо що буде робити Зе і що він про
воду у Крим скаже. Хоча воно таке дурне що скаже що "там наши люді". Також маю надію
що Крим звільним від кацапів у найближчі місяці.
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30.08.2022 16:22 Ответить
Так называемая вторая армия мира ничто иное, как липа и при первом возможном случае драпает до самой Москвы. Точно также было в войну с Гитлером, бросили, предали защитников Севастополя и драпали до самой Москвы. Если бы не антигитлеровская коалиция, то уже и Москвы бы не было. Точно также будет и в этой войне. Эти вояки могут только воевать с безоружным народом, прикрываясь женщинами и детьми. Трусливая и жалкая кацапня.
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30.08.2022 15:37 Ответить
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30.08.2022 17:32 Ответить
З рюкзаками за плечіма
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30.08.2022 20:50 Ответить
Неху@ шастать
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30.08.2022 18:40 Ответить
А пан Янушевич в курсе, что кроме мостов на Днепре у кацапа в распоряжении газиллион плавсредств - от катеров до самоходных барж и от буксиров до судов река-море?
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30.08.2022 22:32 Ответить
Слава ЗСУ!
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31.08.2022 07:43 Ответить
 
 