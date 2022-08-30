ВСУ отрезали российскую армию от снабжения с Крымом, - глава ОВА Янушевич
Из-за ударов ВСУ по мостам через Днепр российская армия на правобережье Херсонской области отрезана от поставок из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Поражение мостов через Днепр позволило отрезать российскую армию на правобережной части Херсона от поставок вооружения и личного состава из Крыма", - написал он.
Янушевич призвал сохранять спокойствие и оперировать только официальной информацией.
"Сейчас для нас, гражданских, важно сохранять информационную тишину о действиях ВСУ и не мешать им освобождать от захватчиков Херсонщину. Доверяйте только официальным источникам информации!" – написал он.
Он отметил, что может подтвердить прицельные удары ВСУ по опорным пунктам, скоплениям живой силы, вооружениям и технике россиян в ряде районов Херсонской области.
Глава ОВА сказал, что удары ВСУ вывели из эксплуатации все мосты через Днепр в Херсонской области - речь идет об Антоновском автомобильном и железнодорожном мостах, а также о переправе через ГЭС в Новой Каховке.
"Теперь есть только пешеходное сообщение. Российская армия оказалась отрезанной от поставок с территорией Крыма и левобережной частью области", - резюмировал чиновник.
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От только с вёслами в степях херсонщины напряжёнка. Так что по дну, наперегонки с окунями.
Так кацапи не схотіли йти на правий берег. Стягнули сили в трикутник Нова Каховка-Енергодар-Мелітополь і тишком-нишком там сидять, хоча їх запрошували на правоберіжжя, навіть Миколаєв обіцяли "віддати", але на жаль вони не повелись. Наразі можливо намагаються щось перекинути, але їх на підході б'ють (всі ці вибухи у Н.Каховці, Олешках та ін.)
Типа, нетрадиционная мумификация, с подрихтовкой исскуственными материалами. Осталось ли там что-то от самого членина - никто не ведает уже.
воду у Крим скаже. Хоча воно таке дурне що скаже що "там наши люді". Також маю надію
що Крим звільним від кацапів у найближчі місяці.