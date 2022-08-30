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ЗСУ відрізали російську армію від постачання з Криму, - глава ОВА Янушевич

міст,антонівський

Внаслідок ударів ЗСУ по мостах через Дніпро російська армія на правобережжі Херсонської області відрізана від постачання з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор НЕТ.

"Ураження мостів через Дніпро дозволило відрізати російську армію на правобережній частині Херсонщини від постачання озброєння та особового складу з Криму", - написав він.

Янушевич закликав зберігати спокій та оперувати лише офіційною інформацією.

"Нині для нас, цивільних, важливо зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ та не заважати їм звільняти від загарбників Херсонщину. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!" - написав він.

Читайте: Основні транспортні артерії через Дніпро на Півдні непроїзні для важкої техніки окупантів, -ОК "Південь"

Він зазначив, що може підтвердити прицільні удари ЗСУ по опорних пунктах, скупченнях живої сили, озброєнь та техніки росіян у низці районів Херсонської області.

Глава ОВА сказав, що удари ЗСУ вивели з експлуатації всі мости через Дніпро в Херсонській області - йдеться проАнтонівський автомобільний та залізничний мости, а також переправу через ГЕС у Новій Каховці.

"Тепер є лише пішохідне сполучення. Російська армія виявилася відрізаною від постачання з територією Криму та лівобережною частиною області", - резюмував чиновник.

Також читайте: ЗСУ влучили у яхт-клуб на Херсонщині, де розміщувалось керівництво окупантів, -Хлань

Автор: 

міст (1231) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+39
тссс... хай їх ВСУ вчить )
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30.08.2022 14:20
+30
Розтягнуті комунікації постачання завжди вразливі, але кацапів цьому не вчили.
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30.08.2022 14:18
+26
ЗСУ вже звільнили 4 села на Херсонщині а Кремль каже що це ілюзії тому що вони не хотять щоб така інформація дійшла до громадян-це принизливо для Росії. Україні свої справи робити.

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30.08.2022 14:19
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Розтягнуті комунікації постачання завжди вразливі, але кацапів цьому не вчили.
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30.08.2022 14:18 Відповісти
тссс... хай їх ВСУ вчить )
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30.08.2022 14:20 Відповісти
відрізали пуп від путовини
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30.08.2022 14:32 Відповісти
ще треба відтяти буй від буйовини)...
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30.08.2022 14:38 Відповісти
ЗСУ вже звільнили 4 села на Херсонщині а Кремль каже що це ілюзії тому що вони не хотять щоб така інформація дійшла до громадян-це принизливо для Росії. Україні свої справи робити.

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30.08.2022 14:19 Відповісти
Інформація Генштабу?
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30.08.2022 14:45 Відповісти
Ні. Цю інформацію ще вчора передали англійці.
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30.08.2022 14:53 Відповісти
А з посиланням на кого? Чи вони з окопів все бачать?
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30.08.2022 14:55 Відповісти
з посиланням на свою розвідку. Наші мовчать мов риба об льод, навіть заборонили "експЕртам" щось казати. Це доречі доцільно. Все одно ми шукаємо і чекаємо гарних новин звідти.
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30.08.2022 15:06 Відповісти
Взагалі то про це повідомила американська CNN з посиланням на українське військове "джерело".
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30.08.2022 15:50 Відповісти
це ти кого икзпердами назвав: чмота, среця чи сранова?
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30.08.2022 21:24 Відповісти
Збігай запитай у них.
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30.08.2022 15:14 Відповісти
Та це довбойоп дефіцитний
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30.08.2022 16:35 Відповісти
Канєшна-канєшна! В британській MI6 працюють лохи.
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30.08.2022 15:49 Відповісти
Да какая тебе разница???
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30.08.2022 20:21 Відповісти
Принизливо і расія - це вже синоніми завдяки українцям.
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30.08.2022 16:32 Відповісти
все,що залишається це перевдягатись в платтячка і чекати
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30.08.2022 14:19 Відповісти
"Свято наближається, свято наближається..."
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30.08.2022 14:19 Відповісти
т.е. идти нах... придется таки...на веслах ? ))))
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30.08.2022 14:21 Відповісти
Или ползти по мосту между дырами
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30.08.2022 14:24 Відповісти
Жест доброй воли на вёслах это ж самое оно, исконное, руская, милай.
От только с вёслами в степях херсонщины напряжёнка. Так что по дну, наперегонки с окунями.
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30.08.2022 14:25 Відповісти
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30.08.2022 14:31 Відповісти
Хай беруть приклад з інків У них ціла служба була Іменувалася "часкі" Були "часкі" -гінці, а були "часкі"-носії Вони переносили вантажі між населеними пунктами та фортецями От хай беруть пару каністр з солярою чи пару мін 120 мм на "загривок" і несуть по мосту!
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30.08.2022 14:27 Відповісти
спірна ідея: нехай росіяни трохи поповнять Херсон і переб'ють їх там, потім повторюємо. бо мета не тільки Херсон, а вся окупована територія. Отже, російську армію потрібно врешті-решт скрізь розгромити. тому найкраще боротися з ними з перевагою, як зараз у Херсоні.
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30.08.2022 14:28 Відповісти
Це ВЖЕ було зроблено. Для чого по-вашому ПУБЛІЧНО Зеля наказав Залужному звільнити Херсон? Щоб рашисти туди побільше людей напхали.
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30.08.2022 14:56 Відповісти
Досить вже називати їх армію "російскою". ***** мріяло про створення нації - воно її створило і має назву КАЦАПИ, незалежно від того де хто живе. Немає там а ні чеченів, ні дагестанців, ні татар, ні башкирів з бурятами та інших - є тільки КАЦАПИ.

Так кацапи не схотіли йти на правий берег. Стягнули сили в трикутник Нова Каховка-Енергодар-Мелітополь і тишком-нишком там сидять, хоча їх запрошували на правоберіжжя, навіть Миколаєв обіцяли "віддати", але на жаль вони не повелись. Наразі можливо намагаються щось перекинути, але їх на підході б'ють (всі ці вибухи у Н.Каховці, Олешках та ін.)
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30.08.2022 15:02 Відповісти
Фашистська бандота, це не нація. Це за признаком "чим більше ти мразота, тім більше підходиш на кандидата у члени банди "росіяне"
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30.08.2022 15:10 Відповісти
Це не нація це плем'я коцапів диких вбивць
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30.08.2022 16:09 Відповісти
Щас рашисты как крысы соберутся на берегу. Главное не зевайте и чтобы боеприпасов хватило
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30.08.2022 14:34 Відповісти
Звільнення Херсону вирішить весь хід цієї війни.
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30.08.2022 14:34 Відповісти
Когда вова-дебил издохнет , это будет лучший праздник в нашей семье . Надеюсь , его положат лицом вниз на ленина . Я вообще удивляюсь ссыкливости русского народа . Неожиданные трусливые уроды . Сброд . Народа таки нет ?
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30.08.2022 14:37 Відповісти
Вы, кстати, знали, что там используются уже технологии наподобие тех, что китайцы используют для создания витринных муляжей еды, всяких псевдопирожных и прочей фигни, которая выглядит, как настоящая?

Типа, нетрадиционная мумификация, с подрихтовкой исскуственными материалами. Осталось ли там что-то от самого членина - никто не ведает уже.
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30.08.2022 15:16 Відповісти
Про всяк випадок в кацапів є замінник члєніна в вигляді кашкета та кітеля Гітлера. Яка різниця, що те,що друге для них святині, і той і другий були людоїдами, яких ще пошукать. Ну хіба що, сралін тих обох людоїдів затьмарує своєю кровожерливістю.
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30.08.2022 16:40 Відповісти
Таки нет.
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30.08.2022 15:40 Відповісти
Чувствую, что Херсонская земля буде хорошо удобрена и Днепровские раки наедятся москалей
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30.08.2022 14:45 Відповісти
Там і раніше добрі раки були, я пом'ятаю. Ми завжди к пиву брали.
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Ейфорія через край. Оточених під Високопіллям орків вже знищили?
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30.08.2022 14:49 Відповісти
от і я про це,вони давно чекали,щоб здатись без бою
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30.08.2022 14:56 Відповісти
що що ?друга армія Міра попалася в казан
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30.08.2022 15:29 Відповісти
Зе клоун обламався - договорняки в Омані щодо Півдня України накрились мідним тазом.
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30.08.2022 15:35 Відповісти
Чому? Поки все так ! Вода в Крим є ?
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30.08.2022 16:01 Відповісти
Маю надію до Нового Року перекриємо, але побачимо що буде робити Зе і що він про
воду у Крим скаже. Хоча воно таке дурне що скаже що "там наши люді". Також маю надію
що Крим звільним від кацапів у найближчі місяці.
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30.08.2022 16:22 Відповісти
Так называемая вторая армия мира ничто иное, как липа и при первом возможном случае драпает до самой Москвы. Точно также было в войну с Гитлером, бросили, предали защитников Севастополя и драпали до самой Москвы. Если бы не антигитлеровская коалиция, то уже и Москвы бы не было. Точно также будет и в этой войне. Эти вояки могут только воевать с безоружным народом, прикрываясь женщинами и детьми. Трусливая и жалкая кацапня.
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30.08.2022 15:37 Відповісти
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30.08.2022 17:32 Відповісти
З рюкзаками за плечіма
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30.08.2022 20:50 Відповісти
Неху@ шастать
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30.08.2022 18:40 Відповісти
А пан Янушевич в курсе, что кроме мостов на Днепре у кацапа в распоряжении газиллион плавсредств - от катеров до самоходных барж и от буксиров до судов река-море?
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30.08.2022 22:32 Відповісти
Слава ЗСУ!
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31.08.2022 07:43 Відповісти
 
 