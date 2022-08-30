ЗСУ відрізали російську армію від постачання з Криму, - глава ОВА Янушевич
Внаслідок ударів ЗСУ по мостах через Дніпро російська армія на правобережжі Херсонської області відрізана від постачання з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор НЕТ.
"Ураження мостів через Дніпро дозволило відрізати російську армію на правобережній частині Херсонщини від постачання озброєння та особового складу з Криму", - написав він.
Янушевич закликав зберігати спокій та оперувати лише офіційною інформацією.
"Нині для нас, цивільних, важливо зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ та не заважати їм звільняти від загарбників Херсонщину. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!" - написав він.
Він зазначив, що може підтвердити прицільні удари ЗСУ по опорних пунктах, скупченнях живої сили, озброєнь та техніки росіян у низці районів Херсонської області.
Глава ОВА сказав, що удари ЗСУ вивели з експлуатації всі мости через Дніпро в Херсонській області - йдеться проАнтонівський автомобільний та залізничний мости, а також переправу через ГЕС у Новій Каховці.
"Тепер є лише пішохідне сполучення. Російська армія виявилася відрізаною від постачання з територією Криму та лівобережною частиною області", - резюмував чиновник.
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От только с вёслами в степях херсонщины напряжёнка. Так что по дну, наперегонки с окунями.
Так кацапи не схотіли йти на правий берег. Стягнули сили в трикутник Нова Каховка-Енергодар-Мелітополь і тишком-нишком там сидять, хоча їх запрошували на правоберіжжя, навіть Миколаєв обіцяли "віддати", але на жаль вони не повелись. Наразі можливо намагаються щось перекинути, але їх на підході б'ють (всі ці вибухи у Н.Каховці, Олешках та ін.)
Типа, нетрадиционная мумификация, с подрихтовкой исскуственными материалами. Осталось ли там что-то от самого членина - никто не ведает уже.
воду у Крим скаже. Хоча воно таке дурне що скаже що "там наши люді". Також маю надію
що Крим звільним від кацапів у найближчі місяці.