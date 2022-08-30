ЗСУ влучили у яхт-клуб на Херсонщині, де розміщувалось керівництво окупантів, - Хлань

Збройні сили України влучили у яхт-клуб на Херсонщині, де розміщувалось керівництво росіян.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. По області триває робота ЗСУ. Зокрема є влучання в яхт-клуб, де розміщувалось керівництво росіян. Обрали собі мальовничі краєвиди, гарні умови - ну тепер розраховуйтесь", - зазначає він.

"А жителі області, будь ласка, у ці дні, намагайтесь бути у безпечних місцях і менше пересуватись", - звертається Хлань до мешканців регіону.

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