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ЗСУ влучили у яхт-клуб на Херсонщині, де розміщувалось керівництво окупантів, - Хлань

херсонщина,херсонська

Збройні сили України влучили у яхт-клуб на Херсонщині, де розміщувалось керівництво росіян.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. По області триває робота ЗСУ. Зокрема є влучання в яхт-клуб, де розміщувалось керівництво росіян. Обрали собі мальовничі краєвиди, гарні умови - ну тепер розраховуйтесь", - зазначає він.

"А жителі області, будь ласка, у ці дні, намагайтесь бути у безпечних місцях і менше пересуватись", - звертається Хлань до мешканців регіону.

Також читайте: Понад 80 окупантів та 60 одиниць техніки знищили ЗСУ на Херсонському напрямку, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28339) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+21
Вибивайте це кацапське тараканьйо з наших міст і сіл , дорогі наші Воіни 😡
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30.08.2022 12:24
+18
Прогулки на яхтах вредны для парашного здоровья.
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30.08.2022 12:23
+17
Красиво здохнути кацапам, не заборониш увидеть унитаз и умереть
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30.08.2022 12:25
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Стали на весло.
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30.08.2022 12:22 Відповісти
телеграмм канал сообщает причем достойный ДОВЕРИЯ ПРОВЕРЕН НА ВШИВОСТЬ ПО ВОЙНЕ В ОДЕССЕ ПОЛГОДА....ПО ТРЕВОГАМ ВСЕГДА ТОЧНЫ ТАК КАК ИМЕЮТ ВЫХОД НА ВОЕННЫХ...
что УЖЕ НАЧАЛАСЬ ДЕОККУПАЦИЯ ХЕРСОНА БОИ ИДУТ НА ОКРАЙНАХ ГОРОДА
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30.08.2022 12:32 Відповісти
Подскажите пожалуйста название канала или ссылку, буду благодарен. Заранее спасибо)
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30.08.2022 12:36 Відповісти
❗️Обновленная ситуация по контрнаступлению

За ночь ВСУ вплотную продвинулись к Херсону, в городе уже час слышны автоматные очереди и взрывы.

❗️Трансляцию ведет канал Реальная Война (https://t.me/+ChDc2HK_u7w3ODli), следите за текстовым эфиром по ссылке👇🏻
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30.08.2022 12:43 Відповісти
Хотілося б вірити,але на околицях міста уже було.
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30.08.2022 12:37 Відповісти
Жаль что уничтожая оккупантов Украина вынуждена разрушать и свои здания, строения. надо срочно перемещать места боевых действий на территорию врага, тогда и со строениями - хер с ними, если под ними - оккупанты..)
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30.08.2022 14:05 Відповісти
вже о сьомій ранку наші воїни були в Херсоні
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30.08.2022 12:39 Відповісти
Нігуя собі -- даи БОГ .
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30.08.2022 12:39 Відповісти
Дай Б-г, чтобы было правдой. В любом случае, такую инфу просили не писать, стобы вргаша не информировать.
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30.08.2022 12:42 Відповісти
Очепятка: врага не информировать.
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30.08.2022 12:44 Відповісти
не спеши кричать , месть и радость должны быть тихими , но результативными ,
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30.08.2022 12:42 Відповісти
💯👍🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️
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30.08.2022 13:10 Відповісти
Ох і жарко на баштані зараз. Бережи вас,Боже.
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30.08.2022 12:22 Відповісти
Прогулки на яхтах вредны для парашного здоровья.
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30.08.2022 12:23 Відповісти
Яхти с кацапами идут на фуй
( нова марка)
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30.08.2022 12:36 Відповісти
Правильно, это же тоже корабль, хоть и маленький.
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30.08.2022 12:44 Відповісти
До кобзона на яхті! Шикардос!!!
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30.08.2022 12:46 Відповісти
Повелись на обьяву, прогулочный рейс на крейсер "моцква".
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30.08.2022 13:17 Відповісти
Щось на Херсонщині забавовнило. До чого б це?
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30.08.2022 12:24 Відповісти
я так розумію,все "начальство" втікло,залишився один мотлох,його треба вимести
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30.08.2022 12:27 Відповісти
Сезон бавовни прийшов ))
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30.08.2022 12:27 Відповісти
Маршал зеленський бє ворога! Так, узеленський люмпен?
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30.08.2022 12:49 Відповісти
Сьогоднішній втікач від призову. Як перетинав кордон?
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30.08.2022 12:54 Відповісти
Осінь не за горами , коробочки з бавовною достигли
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30.08.2022 13:03 Відповісти
Вибивайте це кацапське тараканьйо з наших міст і сіл , дорогі наші Воіни 😡
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30.08.2022 12:24 Відповісти
Ти ж фанат зеленого шута?
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30.08.2022 12:50 Відповісти
Красиво здохнути кацапам, не заборониш увидеть унитаз и умереть
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30.08.2022 12:25 Відповісти
хочь здохнуть в красивому місці а не своєму болоті!
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30.08.2022 12:31 Відповісти
Бери кавун - ****** дамой!
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30.08.2022 12:33 Відповісти
Кавунів нам самим хочеться, нехай просто так пи@дують.
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30.08.2022 12:43 Відповісти
Том Купер: «Все почалося»

30 серпня
Перед вами терміновий звіт Тома Купера про український наступ на півдні. Настільки терміновий, що Купер опублікував його серед ночі, а нам довелось піднятись раненько і постаратися для вас...

Доброї ночі всім

Ну, здається, зрештою це був не зовсім «тихий» день. Навпаки, всі говорять про український наступ на Херсонщині.

Перш ніж я продовжу, майте на увазі ось що:

а) Я не збираюся «розкривати» нічого, чого ще не знають Генштаб України, південний військовий округ [росії - перекл] та вищестоящіє органи в москві.

b) Я не знаю, чи це «великий» наступ, «середній» наступ чи щось на кшталт «просто відволікання уваги». А якби я знав (і це «велике, якби»), я б не сказав. Таким чином, немає сенсу мене питати.

«Все почалося»… з багатоденних обстрілів української артилерії по окремих цілях, зокрема в районі Нової Каховки (де лише сьогодні [29.08 - перекл] були вражені щонайменше два склади ***********), а також у Херсоні (https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1564143972880191490 наприклад, по «Винозаводу »). Минулої ночі інтенсивність обстрілів зросла в масштабі (як мінімум), а протягом дня артудари повторювалися по численних об'єктах глибше лінії фронту. Вони цілились насамперед у склади ********** та постачання, а також штаби. Тим не менш, і вперше в історії, є повідомлення про те, що українські M142 HIMARS-и також були задіяні для ураження російських позицій на самій лінії фронту (а не лише по цілях далеко за лінією фронту).

Обстріли в районі Нової Каховки досягли такої інтенсивності, що російській владі довелось наказати евакуювати звідти як місцеве населення, так і власні війська. Крім того, росіяни повідомляють, що всі «стаціонарні» мости через Дніпро пошкоджені та закриті для руху.

Ще однією важливою ціллю української артилерії залишався Антонівський автомобільний міст - по ньому влучили вже 22, 25 і 27 серпня - тим паче, що росіяни будують під ним свій «понтонний» міст. Він являє собою масивну конструкцію, яка фактично складається з барж, зроблених зі сталі та бетону, довжиною деякі 30, інші 50 та більше метрів, шириною 15-20 метрів і вагою приблизно 1000 тонн кожна. Станом на сьогоднішній ранок [29.08 - перекл] вона [конструкція] сягає довжини близько 600 метрів, не вистачає 300-350 метрів, щоб завершити міст.

Можливо, це була одна з тих причин, чому українці почали атакувати саме сьогодні.

Тепер щодо українських наступальних дій, і з півночі на південь…

У районі Високопілля українці мали наступати на Нововознесенське та Любимівку. Росіяни стверджують, що їхні повітряно-десантні війська відбили обидві атаки, а також атаки на Ольгіне і Берислав, та підбили два українських ОБМ [основних бойових танки - перекл]

Щодо ситуації у Золотій Балці, яка на Дніпрі, є певна плутанина (я справді не впевнений, чи джерела мають на увазі це місце, чи щось інше): дехто вважає, що її звільнили; інші кажуть, насправді йдеться про Томину Балку, на південь від Херсона…

Не дуже зрозуміло, що відбувається далі на південь, тому що є багато претензій і зустрічних претензій. Але, по суті, схоже, українці атакують в основному через річку Інгулець, приблизно від Архангельського на півночі, через Олександрівку (ту, що на північ від Давидова Броду), до Білогірки. Росіяни повідомляють, що очікували атаки з Інгулецького плацдарму, але натомість вона відбулась із району Андріївки: нібито український мотострілецький батальйон, посилений танковою ротою, переправився там через новозбудований понтонний міст, а потім швидко просунувся звідти.

Дійсно, першим українським успіхом, про який повідомляється сьогодні (і це те, з чим згодні обидві сторони), здається, було звільнення місця під назвою Сухий Ставок, приблизно за 3-4 км на південь від Давидова Броду: там українські обстріли так налякали десантників, що ті втекли, залишивши «добровольців» 109 полку «ДНР», що були розгромлені…

Така «форсована переправа через річку з подальшим просуванням» - непогана ідея: це змушує росіян розсіювати артилерійський вогонь по багатьох цілях. Те ж відбувається і з розподілом їхніх резервів: важко вирішити, направляти їх сюди чи на підтримку контратаки, якщо «весь фронт горить». Вирішальною буде здатність України, незважаючи на перевагу російської артилерії (або прибравши її), утримувати достатні сили у вибраних точках. Це, безсумнівно, буде вирішальним і для результату всієї операції: чим краще і швидше вони зможуть стримувати російську артилерію, тим швидше і з меншими втратами вони виступлять уперед.

Тим часом згідно з агентурними даними, крім Сухого Ставка, звільнено також Архангельське, Нову Дмитрівку та Олександрівку. Однак офіційно нічого з цього не підтверджено.

Нарешті, на півдні українці, схоже, атакували вздовж обох боків траси М14 і вздовж узбережжя. Їм вдалося оточити російський гарнізон у Благодатівці, але не зайняти її.

Росіяни повідомляють, що українці увійшли в Правдине і Киселівку, але потім були витіснені. Також вони кажуть, що відбили українську атаку на Олександрівку, яка на узбережжі. При цьому CNN стверджує, що українці зайняли Правдине і Томину Балку. Щодо першого, то це схоже правда, однак друге може бути перебільшеним: станом на сьогоднішній ранок [29.08 - перекл] ця локація розташована десь на 10-15 км за лінією фронту. Але хто це може знати напевне: можливо, це й справді так, оскільки є свідчення про те, що на кількох ділянках українці пройшли російські лінії на 10-12 км углиб і направляють росармію, «у хвіст і гриву». Звісно, завтра ми дізнаємося більше.

Над Херсоном сьогодні працювали повітряно космічні сили [росії - перекл.]. Зафіксовано близько двох десятків бойових вильотів ударних вертольотів Міль Мі-28 і Камов Ка-52, що були дислоковані на базах в окупованому Криму. Більшість їхніх атак схоже була спрямована на українські війська в районі Андріївки та Калинівки, і, здається, росіяни все ще використовують аеропорт Херсон.

Вищєстоящіє органи у москві заявили про знищення 26 українських танків, 23 БМП, 9 інших бронемашин, двох Су-25 і двох гелікоптерів [доказів цьому всьому Купер не наводить, тож можемо вважати що це "звичайні" для росії заяви - перекл.]. Російська протиповітряна оборона була обстріляна AGM-88B HARM рано вранці, але працювала протягом дня. Серед іншого: заявлено про збиття двох українських вертольотів.

….і станом на сьогоднішній вечір [29.08 - перекл] російські позиції в районі Херсона та Нової Каховки знову посилено обстрілюються…

Опубліковано 30.08 близько 2:00 за Києвом

https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-29-august-2022-ukrainian-attacks-in-kherson-oblast-fceb25696613 Оригінал

Переклад: Тетяна Саніна
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30.08.2022 12:34 Відповісти
https://tyzhden.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82/255599 https://tyzhden.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82/255599

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30.08.2022 12:36 Відповісти
є інформація,що та нечисть, переодягнена, сидить по хатах пустих,чекає,щоб здатись в полон
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30.08.2022 12:34 Відповісти
любители яхт захотели реконструкции москвы, ух, негодники
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30.08.2022 12:43 Відповісти
на Херсощині щось джанкоїтся.
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30.08.2022 12:44 Відповісти
Свистать всех на верх
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30.08.2022 12:51 Відповісти
с яхтклуба рванули на "кимбий". очередь.
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30.08.2022 12:57 Відповісти
и о погоде )))
///
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити рашистів витрачати ракети марно

Україна дезорієнтує ворожі снаряди муляжами (деякі вже "спіймали" ракети)))) та тссссс......
ЗСУ застосовують приманки, схожі на передові американські ракетні системи HIMARS, і змушують ворогів витрачати дорогі крилаті ракети великої дальності на фіктивні цілі
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30.08.2022 12:52 Відповісти
https://www.washingtonpost.com
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30.08.2022 13:08 Відповісти
рашисты, сушите весла)
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30.08.2022 13:00 Відповісти
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30.08.2022 17:31 Відповісти
Очень хорошо. Скоро над Херсоном не будет флагов оккупантов.
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30.08.2022 18:54 Відповісти
 
 