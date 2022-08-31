Окупанти у Херсоні намагаються підкупити місцеве населення перед "референдумом", - оперативне угруповання військ "Каховка"

Російські окупанти намагаються підкупити жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному угрупування військ "Каховка".

"Тактика окупанта досить примітивна, російські "маріонетки" навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Всі дії пов’язані з наданням будь-якої допомоги місцевому населенню Кремль висвітлює у своїх ЗМІ, які своєю чергою перекручують інформацію та надають її населенню Росії, як підтримку херсонців російської влади та окупанта. Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здебільшого місцеве населення відмовляється від будь-якої псевдо допомоги російської влади.

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"У такому випадку окупанти знайшли лазівку та для заспокоєння свого населення, яке потребує хліба та видовищ, почали проводити пенсійні виплати за мовчазною згодою. Російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій. Таким чином окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих й привласнюють кошти. Пам’ятайте, російська влада головною причиною вторгнення своїх військ на територію України називала "порятунок" своїх громадян від ущемлення. Тому видача російських паспортів є виправданням перебуванню окупанта на українській території. Не піддавайтеся на провокації "маріонеткової" влади рф, не отримуйте російський паспорт. Пам’ятайте, Україна єдина! Херсон це Україна!", - додають у оперативному угрупуванні військ "Каховка".