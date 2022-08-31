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Новини Війна
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Окупанти у Херсоні намагаються підкупити місцеве населення перед "референдумом", - оперативне угруповання військ "Каховка"

россия,референдум

Російські окупанти намагаються підкупити жителів Херсона перед проведенням псевдореферендуму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному угрупування військ "Каховка".

"Тактика окупанта досить примітивна, російські "маріонетки" навмисно блокують всі виплати з України, створюючи гуманітарну кризу та на цьому фоні пропонуючи своє грошове забезпечення на умовах отримання російського паспорта і відмови від українського громадянства. Всі дії пов’язані з наданням будь-якої допомоги місцевому населенню Кремль висвітлює у своїх ЗМІ, які своєю чергою перекручують інформацію та надають її населенню Росії, як підтримку херсонців російської влади та окупанта. Від безвиході декому доводиться йти на вимушене приниження та приймати умови окупанта, але таких людей дуже мало", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здебільшого місцеве населення відмовляється від будь-якої псевдо допомоги російської влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ті дати, які були заплановані, ніяких "референдумів" на Херсонщині відбуватися не буде, - облрада

"У такому випадку окупанти знайшли лазівку та для заспокоєння свого населення, яке потребує хліба та видовищ, почали проводити пенсійні виплати за мовчазною згодою. Російська влада вносить до даних свого окупаційного пенсійного фонду "мертві душі", аби завищувати показники видачі пенсій. Таким чином окупанти одночасно завищують показники підтримки місцевих й привласнюють кошти. Пам’ятайте, російська влада головною причиною вторгнення своїх військ на територію України називала "порятунок" своїх громадян від ущемлення. Тому видача російських паспортів є виправданням перебуванню окупанта на українській території. Не піддавайтеся на провокації "маріонеткової" влади рф, не отримуйте російський паспорт. Пам’ятайте, Україна єдина! Херсон це Україна!", - додають у оперативному угрупуванні військ "Каховка".

окупація (6652) підкуп (279) референдум (627) Херсон (3321)


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Не "угрупування", а угруповання. Пишіть браття грамотно...
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31.08.2022 14:01 Відповісти
Кавунами підкупити?
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31.08.2022 14:10 Відповісти
Тримай фашист гранату.
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31.08.2022 14:11 Відповісти
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31.08.2022 14:19 Відповісти
Щось не зрозуміло! Ніби ж наступ на Херсон іде? Вони, що бігають по між взривів і підкупляють херсонців? Чи нам як завжди хтось пи.дить? Заї.али вже !!!!
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31.08.2022 14:23 Відповісти
То й ЗСУ бере участь у ферендумі, спочатку з ними потрібно домовитись.
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31.08.2022 15:23 Відповісти
Тю, та нехай роздадуть по кіло гречки, і вони проголосують за кого завгодно.
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01.09.2022 11:13 Відповісти
 
 