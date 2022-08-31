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Новини Війна
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Під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будмайданчиках Києва

тривога

У Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

"Рішення ухвалено, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що від мешканців надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

Також читайте: У Києві громадський транспорт продовжить зупинятись під час повітряної тривоги, - КМДА

Нагадаємо, у Києві на час війни заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.

До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає.

Автор: 

заборона (1446) КМДА (2361) Київ (19400)


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Краще б ті срані будівництва запустили взагалі. КМБ ніхєра не будує.
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31.08.2022 15:15 Відповісти
работу кафешек с танцующими мажорами тоже останавливать будете?
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31.08.2022 15:23 Відповісти
ні..то другоє..

мене сирени з хрєноповерхівок по ночах доводять до сказу...

бігти всеодно нікуди..
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31.08.2022 15:32 Відповісти
Кран с бадьёй с бетоном
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31.08.2022 15:54 Відповісти
А дихати теж переставати?
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31.08.2022 16:12 Відповісти
А казіно під час тривоги припиняють роботу?
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31.08.2022 17:01 Відповісти
Ух ты - у вас "будивництво"!А лохи последнее отдают Украине...
Это не похоже на войну.
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31.08.2022 17:34 Відповісти
 
 