Під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будмайданчиках Києва
У Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
"Рішення ухвалено, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві", - йдеться в повідомленні.
Також там зазначили, що від мешканців надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.
Нагадаємо, у Києві на час війни заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.
До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає.
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мене сирени з хрєноповерхівок по ночах доводять до сказу...
бігти всеодно нікуди..
Это не похоже на войну.