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Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, – експерт

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Повернення акцизу на пальне, яке наразі ініціює уряд, може призвести до нової паливної кризи, а також відродить "сірі" схеми. Тож замість того, аби черговий раз міняти податкові норми, уряду варто було б боротися з контрабандним ринком пального, який нікуди не подівся навіть під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"Будь-які фіскальні рішення, особливо зараз, мають бути ретельно прораховані та розглянуті усі варіанти. Наприклад – якщо не повертати акциз, то можна активніше боротися з тіньовою економікою, адже попри війну, питання контрабанди у нас залишається дуже актуальним. Ми до війни втрачали мільярди на цьому ринку – а тим часом це ресурс, який може замінити підвищення акцизу на пальне", - зазначив експерт.

Забловський попередив: спроби в черговий раз змінити фіскальну політику на ринку пального можуть спотворити ринкову конкуренцію, і загнати бізнес у "тінь".

Не слід також забувати і про проблеми логістичного характеру, які восени можуть призвести до нових паливних криз та дефіцитів.

"А найголовніше – будь-яка податкова політика має бути передбачуваною! У нас же ця норма порушується постійно, і суб'єкти господарювання часто не мають часу підготуватися до цих змін. Постійні ініціативи податкової не допомагають бізнесув роботі, ба більше того: це дуже часто грає на руку нелегальному ринку. І в результаті виграють від повернення акцизів тільки "сірі" дистриб’ютори", - резюмував Забловський.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на пальне зашкодить передусім ЗСУ та аграріям, які для виконання своєї роботи потребують пальне у дуже великих обсягах.

 

Автор: 

акциз (436) паливо (890)


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Топ коментарі
+16
Ты не поверишь. Но до 19 года Хйло не решился на полномасштабное вторжение. А вот после 19 года, когда увидел слабость власти и ее отношение к армии, плюс оманские договорняки, плюс клистронные отжимы, плюс вагнеровские сливы - Хйло взял и напал.
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31.08.2022 19:08
+9
Антинародна і антиукраїнська влада, їй пофігу, що у когось буде криза, в неї кризи не буде на довгі роки.
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31.08.2022 18:44
+8
Киля Азиров задает вопрос: А за что меня выгнали? Я же делал тоже самое?
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31.08.2022 18:51
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ну так да. але зекоманда працює якраз навпаки.
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31.08.2022 18:40 Відповісти
Антинародна і антиукраїнська влада, їй пофігу, що у когось буде криза, в неї кризи не буде на довгі роки.
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31.08.2022 18:44 Відповісти
А нічого, що акциз на пальне-це один з інструментів наповнення бюджету і він існував завжди, при усіх владах, навіть при сивочолому гетьмані, і його було відмінено з початком війни ? А ще-подивіться на потік авто на дорогах-на трамваї народ не пересів, заправлятися є кому.
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31.08.2022 19:15 Відповісти
ХАЙ МЕНШЕ КРАДУТЬ НА ВСІХ РІВНЯХ ВЛАДИ, ОСОБЛИВО НА МИТНИЦІ, ГУМАНІТАРКУ РОЗКРАДАЮТЬ ВИЩІ ЕШЕЛОНИ ВЛАДИ, А ЗАРАЗ ІДК ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА, НАРОД ВДЯГАЄ І ГОДУЄ АРМІЮ, ЗБИРАЄ НА БЕЗПІЛОТНИКИ, ТЕПЛОВІЗОРИ, БРОНЕЖИЛЕТИ, КАСКИ, ПІКАПИ, ТО ЩЕ ХАЙ ВЛАДА ЗАРАЗ ЗА РАХУНОК НАРОДУ ПОПОВНИТЬ БЮДЖЕТ І ХОЧ ТРІШЕЧКИ СВОЇ КИШЕНІ.
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31.08.2022 19:51 Відповісти
тварюкам зеленим на "велике будівництво" не вистачає, от і вирішили проблему падли...
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31.08.2022 20:00 Відповісти
**** дебільна, мова не про акциз, а про гру в наперстки від зеленої мерзоти! Якщо тупе, нездатне прочитати, то процитую" "Фіскальна політика має бути ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ!". А гетьманцеві всілякі постійно здійснюють диверсії, щоб було все гірше і гірше. Завдання в них таке, від *****... Зараз ще жнива, далі треба орати-сіяти, а тут знову, курва. Жерти що будеш, падло зелене, наступного року? А крім того ще є просто виробництво, транспорт, доставка продуктів... А це знову ціни, а люди реально бідніють. І що далі, гнидо?
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31.08.2022 19:59 Відповісти
А він дремене на Родіну в Палестину. А екстрадція звідти не передбачена
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31.08.2022 22:42 Відповісти
Так при сивочолому і дефіциту не було і люди не стояли по 3-4 години в чергах на АЗС!
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31.08.2022 21:13 Відповісти
почему МОЖЕ, акциз и возвращают для этого.
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31.08.2022 18:47 Відповісти
Киля Азиров задает вопрос: А за что меня выгнали? Я же делал тоже самое?
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31.08.2022 18:51 Відповісти
Зеленій наволочі пох. Чим гірше для людей, більше їм вкрасти можна. Вибрали ідіота - отримали велику війну, зруйновану країну, тисячі жерт і долар уже по 43. Далі буде.
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31.08.2022 18:52 Відповісти
Я не захищаю зебільну владу, АЛЕ, був би зараз хтось інший президентом то ви думаєте, що ***** відмовився б від своїх намірів піти війною на Україну?
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31.08.2022 19:02 Відповісти
Ты не поверишь. Но до 19 года Хйло не решился на полномасштабное вторжение. А вот после 19 года, когда увидел слабость власти и ее отношение к армии, плюс оманские договорняки, плюс клистронные отжимы, плюс вагнеровские сливы - Хйло взял и напал.
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31.08.2022 19:08 Відповісти
У ***** в хворій голові ідея повернути совок виникла з того часу, як тільки гебешне кодло захопило владу в крємлє. Потім на протязі двадцяти років вона корегувалась з поправкою на міжнародну та політичну коньюктуру . Але ідея загарбати Україну проходила в нього червоною лінією весь цей час. Так, що прізвище президента України не мало значення, за винятком, якби залишився бєглий зек то звісно війни б не було, тільки Україна була б однією з губєрнєй **********.
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31.08.2022 19:35 Відповісти
Причина не в прізвищі президента, а в ослабленні державних інституцій, що і спровокувало вторгнення 24.02.22 (аналогічно як це було у 2014 році). А ********* зробила все для цього ослаблення.
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31.08.2022 22:07 Відповісти
А до якої державної інституції належить ОП? А ні до ніякої. То чому ж ОП керує Україною. Бо ОП підпорядкований КОГАНУ-Єрмаку а не президенту Зеленському
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31.08.2022 22:46 Відповісти
А Єрмака та інших хто призначив, не зеля?
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02.09.2022 09:19 Відповісти
Воно ж падло створило то зараз! точніше, ті дебіле, що його зробили президентом... Ти, до речі, один з них.
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31.08.2022 20:02 Відповісти
Сам ти дебіл кончений
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31.08.2022 20:38 Відповісти
Іший би може був адекватний вимогам часу і готувався до війни, виконував оборонне замовлення, купляв бронежилети, зброю, а не їздив по Буковелях.
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31.08.2022 20:42 Відповісти
а бухати 38 днів на зимових канікулах.знаючи про напад то тіпа їбать яка стратегія.так ********?
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31.08.2022 22:13 Відповісти
А аграрії і весь великий бізнес бідняжки собі в збиток працюють.
Кусюк так само при Лоліті мучився.
А де ж брати гроші в бюджет країни ?
Чи бігати по Європі як Яйценюк-
дай мільйон-дай мільйон!!!
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31.08.2022 18:56 Відповісти
ПРОСТО перестаньте КРАСТИ.....
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31.08.2022 19:00 Відповісти
Ага, як раз аграрії у нас самi зубожiлi та знедоленi
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31.08.2022 19:21 Відповісти
Та що ви таке кажете? за законом про олігархів від Зе Кусюк не є олігархом
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31.08.2022 22:03 Відповісти
Ось і побачимо на кого воно працює, якому народу слуга.
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31.08.2022 19:10 Відповісти
Сорвут уборку сахарной свеклы как минимум.
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31.08.2022 19:14 Відповісти
 
 