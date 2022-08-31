Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, – експерт

Повернення акцизу на пальне, яке наразі ініціює уряд, може призвести до нової паливної кризи, а також відродить "сірі" схеми. Тож замість того, аби черговий раз міняти податкові норми, уряду варто було б боротися з контрабандним ринком пального, який нікуди не подівся навіть під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"Будь-які фіскальні рішення, особливо зараз, мають бути ретельно прораховані та розглянуті усі варіанти. Наприклад – якщо не повертати акциз, то можна активніше боротися з тіньовою економікою, адже попри війну, питання контрабанди у нас залишається дуже актуальним. Ми до війни втрачали мільярди на цьому ринку – а тим часом це ресурс, який може замінити підвищення акцизу на пальне", - зазначив експерт.

Забловський попередив: спроби в черговий раз змінити фіскальну політику на ринку пального можуть спотворити ринкову конкуренцію, і загнати бізнес у "тінь".

Не слід також забувати і про проблеми логістичного характеру, які восени можуть призвести до нових паливних криз та дефіцитів.

"А найголовніше – будь-яка податкова політика має бути передбачуваною! У нас же ця норма порушується постійно, і суб'єкти господарювання часто не мають часу підготуватися до цих змін. Постійні ініціативи податкової не допомагають бізнесув роботі, ба більше того: це дуже часто грає на руку нелегальному ринку. І в результаті виграють від повернення акцизів тільки "сірі" дистриб’ютори", - резюмував Забловський.

Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на пальне зашкодить передусім ЗСУ та аграріям, які для виконання своєї роботи потребують пальне у дуже великих обсягах.