Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, – експерт
Повернення акцизу на пальне, яке наразі ініціює уряд, може призвести до нової паливної кризи, а також відродить "сірі" схеми. Тож замість того, аби черговий раз міняти податкові норми, уряду варто було б боротися з контрабандним ринком пального, який нікуди не подівся навіть під час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.
"Будь-які фіскальні рішення, особливо зараз, мають бути ретельно прораховані та розглянуті усі варіанти. Наприклад – якщо не повертати акциз, то можна активніше боротися з тіньовою економікою, адже попри війну, питання контрабанди у нас залишається дуже актуальним. Ми до війни втрачали мільярди на цьому ринку – а тим часом це ресурс, який може замінити підвищення акцизу на пальне", - зазначив експерт.
Забловський попередив: спроби в черговий раз змінити фіскальну політику на ринку пального можуть спотворити ринкову конкуренцію, і загнати бізнес у "тінь".
Не слід також забувати і про проблеми логістичного характеру, які восени можуть призвести до нових паливних криз та дефіцитів.
"А найголовніше – будь-яка податкова політика має бути передбачуваною! У нас же ця норма порушується постійно, і суб'єкти господарювання часто не мають часу підготуватися до цих змін. Постійні ініціативи податкової не допомагають бізнесув роботі, ба більше того: це дуже часто грає на руку нелегальному ринку. І в результаті виграють від повернення акцизів тільки "сірі" дистриб’ютори", - резюмував Забловський.
Раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на пальне зашкодить передусім ЗСУ та аграріям, які для виконання своєї роботи потребують пальне у дуже великих обсягах.
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Кусюк так само при Лоліті мучився.
А де ж брати гроші в бюджет країни ?
Чи бігати по Європі як Яйценюк-
дай мільйон-дай мільйон!!!