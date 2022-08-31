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Возврат акциза на топливо может спровоцировать новый топливный кризис, - эксперт

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Возвращение акциза на топливо может привести к новому топливному кризису, а также возродит "серые" схемы. Правительству следовало бы бороться с контрабандным рынком горючего, который никуда не делся даже во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

"Любые фискальные решения, особенно сейчас, должны быть тщательно просчитаны и рассмотрены все варианты. Например - если не возвращать акциз, то можно активнее бороться с теневой экономикой, ведь несмотря на войну, вопрос контрабанды у нас остается очень актуальным. Мы до войны теряли миллиарды на этом рынке - а между тем это ресурс, который может заменить повышение акциза на топливо", - отметил эксперт.

Забловский предупредил: попытки в очередной раз изменить фискальную политику на рынке топлива могут исказить рыночную конкуренцию, и загнать бизнес в "тень".

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Не следует забывать и о проблемах логистического характера, которые осенью могут привести к новым топливным кризисам и дефицитам.

"А самое главное - любая налоговая политика должна быть предсказуемой! У нас же эта норма нарушается постоянно, и субъекты хозяйствования часто не имеют времени подготовиться к этим изменениям. Постоянные инициативы налоговой не помогают бизнесу в работе, более того: это очень часто играет на руку нелегальному рынку. И в результате выиграют от возврата акцизов только "серые" дистрибьюторы", - резюмировал Забловский.

Ранее экономист Андрей Новак заявил, что возвращение акциза на топливо повредит прежде всего ВСУ и аграриям, которые для выполнения своей работы нуждаются в горючем в очень больших объемах.

Автор: 

акциз (385) топливо (627)


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Топ комментарии
+16
Ты не поверишь. Но до 19 года Хйло не решился на полномасштабное вторжение. А вот после 19 года, когда увидел слабость власти и ее отношение к армии, плюс оманские договорняки, плюс клистронные отжимы, плюс вагнеровские сливы - Хйло взял и напал.
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31.08.2022 19:08
+9
Антинародна і антиукраїнська влада, їй пофігу, що у когось буде криза, в неї кризи не буде на довгі роки.
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31.08.2022 18:44
+8
Киля Азиров задает вопрос: А за что меня выгнали? Я же делал тоже самое?
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31.08.2022 18:51
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Правила форума Совет форумчан
ну так да. але зекоманда працює якраз навпаки.
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31.08.2022 18:40 Ответить
Антинародна і антиукраїнська влада, їй пофігу, що у когось буде криза, в неї кризи не буде на довгі роки.
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31.08.2022 18:44 Ответить
А нічого, що акциз на пальне-це один з інструментів наповнення бюджету і він існував завжди, при усіх владах, навіть при сивочолому гетьмані, і його було відмінено з початком війни ? А ще-подивіться на потік авто на дорогах-на трамваї народ не пересів, заправлятися є кому.
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31.08.2022 19:15 Ответить
ХАЙ МЕНШЕ КРАДУТЬ НА ВСІХ РІВНЯХ ВЛАДИ, ОСОБЛИВО НА МИТНИЦІ, ГУМАНІТАРКУ РОЗКРАДАЮТЬ ВИЩІ ЕШЕЛОНИ ВЛАДИ, А ЗАРАЗ ІДК ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА, НАРОД ВДЯГАЄ І ГОДУЄ АРМІЮ, ЗБИРАЄ НА БЕЗПІЛОТНИКИ, ТЕПЛОВІЗОРИ, БРОНЕЖИЛЕТИ, КАСКИ, ПІКАПИ, ТО ЩЕ ХАЙ ВЛАДА ЗАРАЗ ЗА РАХУНОК НАРОДУ ПОПОВНИТЬ БЮДЖЕТ І ХОЧ ТРІШЕЧКИ СВОЇ КИШЕНІ.
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31.08.2022 19:51 Ответить
тварюкам зеленим на "велике будівництво" не вистачає, от і вирішили проблему падли...
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31.08.2022 20:00 Ответить
**** дебільна, мова не про акциз, а про гру в наперстки від зеленої мерзоти! Якщо тупе, нездатне прочитати, то процитую" "Фіскальна політика має бути ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ!". А гетьманцеві всілякі постійно здійснюють диверсії, щоб було все гірше і гірше. Завдання в них таке, від *****... Зараз ще жнива, далі треба орати-сіяти, а тут знову, курва. Жерти що будеш, падло зелене, наступного року? А крім того ще є просто виробництво, транспорт, доставка продуктів... А це знову ціни, а люди реально бідніють. І що далі, гнидо?
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31.08.2022 19:59 Ответить
А він дремене на Родіну в Палестину. А екстрадція звідти не передбачена
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31.08.2022 22:42 Ответить
Так при сивочолому і дефіциту не було і люди не стояли по 3-4 години в чергах на АЗС!
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31.08.2022 21:13 Ответить
почему МОЖЕ, акциз и возвращают для этого.
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31.08.2022 18:47 Ответить
Киля Азиров задает вопрос: А за что меня выгнали? Я же делал тоже самое?
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31.08.2022 18:51 Ответить
Зеленій наволочі пох. Чим гірше для людей, більше їм вкрасти можна. Вибрали ідіота - отримали велику війну, зруйновану країну, тисячі жерт і долар уже по 43. Далі буде.
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31.08.2022 18:52 Ответить
Я не захищаю зебільну владу, АЛЕ, був би зараз хтось інший президентом то ви думаєте, що ***** відмовився б від своїх намірів піти війною на Україну?
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31.08.2022 19:02 Ответить
Ты не поверишь. Но до 19 года Хйло не решился на полномасштабное вторжение. А вот после 19 года, когда увидел слабость власти и ее отношение к армии, плюс оманские договорняки, плюс клистронные отжимы, плюс вагнеровские сливы - Хйло взял и напал.
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31.08.2022 19:08 Ответить
У ***** в хворій голові ідея повернути совок виникла з того часу, як тільки гебешне кодло захопило владу в крємлє. Потім на протязі двадцяти років вона корегувалась з поправкою на міжнародну та політичну коньюктуру . Але ідея загарбати Україну проходила в нього червоною лінією весь цей час. Так, що прізвище президента України не мало значення, за винятком, якби залишився бєглий зек то звісно війни б не було, тільки Україна була б однією з губєрнєй **********.
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31.08.2022 19:35 Ответить
Причина не в прізвищі президента, а в ослабленні державних інституцій, що і спровокувало вторгнення 24.02.22 (аналогічно як це було у 2014 році). А ********* зробила все для цього ослаблення.
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31.08.2022 22:07 Ответить
А до якої державної інституції належить ОП? А ні до ніякої. То чому ж ОП керує Україною. Бо ОП підпорядкований КОГАНУ-Єрмаку а не президенту Зеленському
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31.08.2022 22:46 Ответить
А Єрмака та інших хто призначив, не зеля?
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02.09.2022 09:19 Ответить
Воно ж падло створило то зараз! точніше, ті дебіле, що його зробили президентом... Ти, до речі, один з них.
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31.08.2022 20:02 Ответить
Сам ти дебіл кончений
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31.08.2022 20:38 Ответить
Іший би може був адекватний вимогам часу і готувався до війни, виконував оборонне замовлення, купляв бронежилети, зброю, а не їздив по Буковелях.
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31.08.2022 20:42 Ответить
а бухати 38 днів на зимових канікулах.знаючи про напад то тіпа їбать яка стратегія.так ********?
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31.08.2022 22:13 Ответить
А аграрії і весь великий бізнес бідняжки собі в збиток працюють.
Кусюк так само при Лоліті мучився.
А де ж брати гроші в бюджет країни ?
Чи бігати по Європі як Яйценюк-
дай мільйон-дай мільйон!!!
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31.08.2022 18:56 Ответить
ПРОСТО перестаньте КРАСТИ.....
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31.08.2022 19:00 Ответить
Ага, як раз аграрії у нас самi зубожiлi та знедоленi
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31.08.2022 19:21 Ответить
Та що ви таке кажете? за законом про олігархів від Зе Кусюк не є олігархом
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31.08.2022 22:03 Ответить
Ось і побачимо на кого воно працює, якому народу слуга.
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31.08.2022 19:10 Ответить
Сорвут уборку сахарной свеклы как минимум.
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31.08.2022 19:14 Ответить
 
 