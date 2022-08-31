Возврат акциза на топливо может спровоцировать новый топливный кризис, - эксперт

Возвращение акциза на топливо может привести к новому топливному кризису, а также возродит "серые" схемы. Правительству следовало бы бороться с контрабандным рынком горючего, который никуда не делся даже во время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.

"Любые фискальные решения, особенно сейчас, должны быть тщательно просчитаны и рассмотрены все варианты. Например - если не возвращать акциз, то можно активнее бороться с теневой экономикой, ведь несмотря на войну, вопрос контрабанды у нас остается очень актуальным. Мы до войны теряли миллиарды на этом рынке - а между тем это ресурс, который может заменить повышение акциза на топливо", - отметил эксперт.

Забловский предупредил: попытки в очередной раз изменить фискальную политику на рынке топлива могут исказить рыночную конкуренцию, и загнать бизнес в "тень".

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Не следует забывать и о проблемах логистического характера, которые осенью могут привести к новым топливным кризисам и дефицитам.

"А самое главное - любая налоговая политика должна быть предсказуемой! У нас же эта норма нарушается постоянно, и субъекты хозяйствования часто не имеют времени подготовиться к этим изменениям. Постоянные инициативы налоговой не помогают бизнесу в работе, более того: это очень часто играет на руку нелегальному рынку. И в результате выиграют от возврата акцизов только "серые" дистрибьюторы", - резюмировал Забловский.

Ранее экономист Андрей Новак заявил, что возвращение акциза на топливо повредит прежде всего ВСУ и аграриям, которые для выполнения своей работы нуждаются в горючем в очень больших объемах.