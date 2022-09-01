Хакери масово розсилають українцям під виглядом технічної документації шкідливу програму, яка надає доступи до паролів користувача, - Держспецзв’язку

Хакери масово розсилають українським, австрійським та німецьким організаціям листи, відкриття яких призводить до завантаження шкідливої програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзв'язку.

30 і 31 серпня зафіксовано масові розсилки електронних листів з темами "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій. Після відкриття файлу на ПК буде завантажена шкідлива програма AgentTesla.

"У вкладенні до електронного листа знаходиться IMG-файл (наприклад, "Технічне креслення.img"), що містить одноіменний CHM-файл, відкриття якого призведе до виконання JavaScript-коду, який, в свою чергу, забезпечить завантаження та виконання файлу node.txt за допомогою PowerShell. Згаданий файл містить PowerShell-код, який здійснить декодування, декомпресію (Gzip) і виконання DLL та EXE файлів. Файл EXE є шкідливою програмою AgentTesla", - йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що основна задача AgentTesla - отримати паролі до програм або з програм, що можуть їх зберігати.