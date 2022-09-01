Польща хоче отримати від Німеччини $1,3 трлн репарацій за Другу світову війну, - Качинський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща оцінює свої втрати у Другій світовій війні, заподіяні Німеччиною, у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).
Про це заявив лідер правлячої партії "Партія і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У Варшаві в четвер була представлена доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала Польща внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.
"Річ у тому, щоб, можливо, у довгому та складному судовому процесі отримати компенсацію за все, що Німеччина, німецька держава та німецький народ зробили з Польщею у 1939-1945 роках", - сказав Качинський.
На представленні доповіді були присутні прем'єр Матеуш Моравецький, спікерка Сейму Ельжбета Вітек, а також міністри.
Качинський також заявив, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.
"Це наша мета, і це мета, яка вписується в загальну концепцію відновлення нормальності. Нормальність, коли йдеться про функціонування польської держави. Десятки країн світу, звичайно, дуже різною мірою, отримали компенсацію від Німеччини. З іншого боку, Польща цього не досягла", - додав він.
Польща вже неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.
Будь ласка, зачекайте...
Виправте мільйон на трильйон.
У випадку, якщо ви цього не розумієте, то легка підказка.
1000 млн = 1 млрд
1000 млрд. = 1 трлн.
Гарний хід - якщо Німеччина почне співати про "хороших рускіх" і "хороших рускії турістах",
то хай спочатку розрахується за завданні Польщі у Другу Світову руйнування. Німеччина ж
вже давно не нацисти - фашисти ?
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2) Якщо тоді відмовилися, то це означає, що щось безконтрольно вивозили з Німеччини. Очевидно німці тоді сказали, що поверніть вивезене, а тоді надайте рахунок для, так би мовити, оплати. Нічого не повернули. Отже мусили підписати.
Тоді і русня буде кивати на цей кейс - мовляв, дивіться, німці відмовляються платити репарації полякам, то чому ми повинні платити українцям?
враховуючи руйнації та жертви Польщі
колективна відповідальність має діяти
на прикладі німців треба показати що коштує агресія
В книге пророка Иезекииля 18:20 сказано: «Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына».
Этот стих отчётливо показывает, что наказание за грехи определённого человека будет понесено лишь этим человеком.
Наказуемы ли дети за грехи своих родителей?
Німеччина вважає це питання ЮРИДИЧНО завершеним. Польща мала вимагати репарації зразу після 2.світової війни, а не через 72 роки після її закінчення. Тоді Польща відмовилась від репарацій і отримала частину території Східної Прусії. Тепер доведеться повернути?..
Маячня. але ***** 100% це подобається - посварити і розвалити ЄС та НАТО
Як довго діє це "...без срока давности" - 70/100/300 років?.. Чи поки існує країна-агресор?.. Але післявоєнна Німеччина вже 72 роки не та що була до війни...
І згідно якого законодавста, ким прийнятого, коли почало діяти і в яких межах?..