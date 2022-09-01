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Новини За кордоном
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Польща хоче отримати від Німеччини $1,3 трлн репарацій за Другу світову війну, - Качинський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

качинский

Польща оцінює свої втрати у Другій світовій війні, заподіяні Німеччиною, у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Про це заявив лідер правлячої партії "Партія і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У Варшаві в четвер була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала Польща внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.

"Річ у тому, щоб, можливо, у довгому та складному судовому процесі отримати компенсацію за все, що Німеччина, німецька держава та німецький народ зробили з Польщею у 1939-1945 роках", - сказав Качинський.

На представленні доповіді були присутні прем'єр Матеуш Моравецький, спікерка Сейму Ельжбета Вітек, а також міністри.

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Качинський також заявив, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.

"Це наша мета, і це мета, яка вписується в загальну концепцію відновлення нормальності. Нормальність, коли йдеться про функціонування польської держави. Десятки країн світу, звичайно, дуже різною мірою, отримали компенсацію від Німеччини. З іншого боку, Польща цього не досягла", - додав він.

Польща вже неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
У заголовку правильно напишіть - трильйони, а не мільйони.
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01.09.2022 15:49
+18
Чому поляки не нагадують світовій спільноті, що саме терораша знищила їхню політичну та військову еліту? Майже уся владна верхівка загинула під Смоленськом. Цей злочин , цей теракт так і досі не розслідуваний до кінця та не покарані терорашисти.
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01.09.2022 16:15
+10
Будь ласка, щодо заголовка.
Виправте мільйон на трильйон.
У випадку, якщо ви цього не розумієте, то легка підказка.
1000 млн = 1 млрд
1000 млрд. = 1 трлн.
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01.09.2022 15:52
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шредер заплатить.. разом з чмеркель
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01.09.2022 15:49 Відповісти
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01.09.2022 16:04 Відповісти
У заголовку правильно напишіть - трильйони, а не мільйони.
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01.09.2022 15:49 Відповісти
mozhet po nachalu nado u zasrashki tresti ?
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01.09.2022 15:49 Відповісти
Так миллиона или триллиона ? Пан журналист математику не учил ?
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01.09.2022 15:51 Відповісти
Будь ласка, щодо заголовка.
Виправте мільйон на трильйон.
У випадку, якщо ви цього не розумієте, то легка підказка.
1000 млн = 1 млрд
1000 млрд. = 1 трлн.
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Це на форум до модератора сайту .
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01.09.2022 16:17 Відповісти
почалось - вспомніть всьо - частина 5
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Сейчас попрут предъявы: Франции - за Наполеона, монголам - за Чингизхана, Норвегии - за викингов...
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01.09.2022 15:52 Відповісти
монголы с нами лошадьми расчитаются
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01.09.2022 15:58 Відповісти
турки байрактарами
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01.09.2022 16:04 Відповісти
Мокшанам- за геноцид Киева в 1169
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01.09.2022 16:04 Відповісти
Тау Кита - за Тунгусский метеорит...
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01.09.2022 17:12 Відповісти
або мільйони, або трильйони, треба визначитись...
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01.09.2022 15:52 Відповісти
Оплата може бути здійснена ********* німецькими танками, це win-win. Німеччині вже досить косити під дурників, всі все розуміють.
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01.09.2022 15:59 Відповісти
******* німецькі танки - гівно...
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01.09.2022 16:26 Відповісти
Бенефіциаром цієї суперечки є путен.
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01.09.2022 16:00 Відповісти
скоро черга кацапстану
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01.09.2022 16:00 Відповісти
жидобільшовики отруіли тобі мозг, якшо він звичайно був, а якраз польскі камуністи під диктовку кацапів підписали після війни, відмову від німецьких репарацій!!
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01.09.2022 16:22 Відповісти
Нехай спершу поляки отримають репарації з ********** за знищення еліти Польщі замість рубати гілку на якій сидять.
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01.09.2022 16:26 Відповісти
добре, я перекажу полякам твій безцінний едвайс!!
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01.09.2022 16:35 Відповісти
Перекажи. Буду вдячний.
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01.09.2022 16:37 Відповісти
поляки вже міцно сидять на своїй гілці, перетворившись на лідера Східної Європи
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01.09.2022 17:02 Відповісти
А взагалі репарації Польщі повинна сплачувати і РФ, як правонаступниця СРСР який разом з Німеччиною розділив Польщу навпіл.
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01.09.2022 16:30 Відповісти
... ще неслабий кусок територій відійшло Польщі ! Сиділи б уже тихо і не розкривали ту скриньку Пандори.
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Молодці! Поскубіть отих зажерливих "бюргерів"!
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01.09.2022 16:02 Відповісти
Глупости это все. Ничего не выйдет, только ЕС развалят на радость русским. Лишившись рынка и инвестиций из ЕС Польша очень быстро образумится, да поздно уже будет. Националистам иногда лучше жевать, чем говорить...
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01.09.2022 17:22 Відповісти
Польща хоче отримати від Німеччини $1,3 млн репарацій за Другу світову війну, - Качинський Джерело: https://censor.net/ua/n3364495

Гарний хід - якщо Німеччина почне співати про "хороших рускіх" і "хороших рускії турістах",
то хай спочатку розрахується за завданні Польщі у Другу Світову руйнування. Німеччина ж
вже давно не нацисти - фашисти ?
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01.09.2022 16:03 Відповісти
Чому поляки не нагадують світовій спільноті, що саме терораша знищила їхню політичну та військову еліту? Майже уся владна верхівка загинула під Смоленськом. Цей злочин , цей теракт так і досі не розслідуваний до кінця та не покарані терорашисти.
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01.09.2022 16:15 Відповісти
Поляки і нагадують регулярно. А весною Рогозін кацапський і сам спалився, коли написав у Twitter Ярославу Качинському, брату загиблого Леха Качинського: "Приїжджай до Смоленська, поговоримо". Пізніше він видалив твіт, але в Мережі залишилися скріншоти з його цинічним листом.
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01.09.2022 21:14 Відповісти
Поляки хочуть створити прецедент. А московія нехай спостерігає, бо доведеться їй також платити. І не лише Україні.

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01.09.2022 16:20 Відповісти
ніякого прецеденту ніхто не створює!! німці платили гігантичні репараціі в т. ч. савєцкаму саюзу!! просто поляки хочуть зараз визнати недійсним договір, про відмову від німецьких репарацій, який підписали після війни полякокацапскі камуністи!!
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01.09.2022 16:32 Відповісти
1) то це хіба не прецедент?
------------------------------------------------------------------------------------
2) Якщо тоді відмовилися, то це означає, що щось безконтрольно вивозили з Німеччини. Очевидно німці тоді сказали, що поверніть вивезене, а тоді надайте рахунок для, так би мовити, оплати. Нічого не повернули. Отже мусили підписати.
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01.09.2022 17:09 Відповісти
Треба співставити дати.
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01.09.2022 19:10 Відповісти
Ох, не на часі. Я вважаю, що німці не захочуть платити.
Тоді і русня буде кивати на цей кейс - мовляв, дивіться, німці відмовляються платити репарації полякам, то чому ми повинні платити українцям?
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01.09.2022 16:27 Відповісти
Давно пора
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01.09.2022 16:27 Відповісти
Якщо говорити про справедливість, то цю сумму потрібно розділити 50/50 між Німетчиною та СРСР, тобто рашкою.
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01.09.2022 16:40 Відповісти
з рашки поляки візьмуть окремо 1,3 триліони
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01.09.2022 16:58 Відповісти
і це правільно !!!!!
враховуючи руйнації та жертви Польщі
колективна відповідальність має діяти
на прикладі німців треба показати що коштує агресія
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01.09.2022 17:01 Відповісти
Уже не осталось почти в живых участников тех событий с обеих сторон. А дети не отвечают за грехи родителей. Кроме того Польша отжала часть Восточной Пруссии.
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01.09.2022 17:25 Відповісти
А у Біблії написано інше
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01.09.2022 18:04 Відповісти
Ничего подобного :

В книге пророка Иезекииля 18:20 сказано: «Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына».

Этот стих отчётливо показывает, что наказание за грехи определённого человека будет понесено лишь этим человеком.

Наказуемы ли дети за грехи своих родителей?
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02.09.2022 15:38 Відповісти
Надо с поляков стребовать за оккупацию Украины во времена Речи Посполитой, и с россии после, а также с турков и крымских татар за набеги, ... а еще можно про половцев и печенегов вспомнить... Дурка это все, создают конфликт в наше время на основании древних обид и хотелок, чем поляки тогда лучше русских или венгров. Надо жить дальше и вместе в ЕС богатеть, а не вместе сраться и беднеть, а может даже воевать.
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01.09.2022 17:28 Відповісти
А Україна що - менше зазнала збитків через вторгнення гітлерівців?🙄 Думаю рази у два(як мінімум) більше аніж Польща.. Ті німці й дотепер все перед кацабидлом вибачаються - начебто те комуно-рашистське скотобидло в оркостані більш за усіх постраждало!😳 А воно лаптєноге й далі бубнить свою скрєпну мантру "можампавтаріть": тільки "павтаріть" воно прагне вбивство, мародерство і гвалтування мирного населення, а повторяти повоєнну розруху їм і не треба - вона в них ще з першої світової залишилась..
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01.09.2022 17:30 Відповісти
Покійний В.С. Висоцький радив звертатись в контору"Спортлото".
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01.09.2022 21:10 Відповісти
звичайний популізм.
Німеччина вважає це питання ЮРИДИЧНО завершеним. Польща мала вимагати репарації зразу після 2.світової війни, а не через 72 роки після її закінчення. Тоді Польща відмовилась від репарацій і отримала частину території Східної Прусії. Тепер доведеться повернути?..
Маячня. але ***** 100% це подобається - посварити і розвалити ЄС та НАТО
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01.09.2022 21:11 Відповісти
Частично с Польшей есть такие нюансы. Она была страной Варшавского договора, но де-юре не была оккупированной комуняками. А вот мы, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония как раз имеем на это право. Мы были оккупированы де-юре до 1991 и не могли действовать самостоятельно. Теперь подготовив необходимые документы на преступление без срока давности мы истребуем репарации за войну. Придется платить, правда с уточнением, что 90% разрушенных домов и минимум 75% убитых людей сделали кацапы, а не нацисты. Когда кацапы бомбили города и гнали людей подыхать без необходимой экипировки буквально на ДЗОТ кидали с заградотрядами "освобожденных" местных, не жалея их жизней ради того, чтобы не опоздать в Берлин на дележку.
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01.09.2022 22:10 Відповісти
звичайний популізм, розрахований на лохів.
Як довго діє це "...без срока давности" - 70/100/300 років?.. Чи поки існує країна-агресор?.. Але післявоєнна Німеччина вже 72 роки не та що була до війни...
І згідно якого законодавста, ким прийнятого, коли почало діяти і в яких межах?..
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01.09.2022 23:44 Відповісти
Ничего не получится, хотелки останутся хотелками.
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01.09.2022 21:48 Відповісти
Мы тоже имеем на это право. Для начала нужно принять закон, что период, когда СССР с ФРГ (или как-то иначе) заключили договор об окончательной выплате репараций, наша страна находилась под оккупацией СССР и не согласна с этим договором. Что и является фактом. И поэтому Германия никаким образом не рассчиталась с Украиной. Более того, у немцев учебники такие, что для них мы как будто на месте Казахстана находимся, и они напали на Россию сами со своей границы, а не через нас, Польшу, Беларусь, Литву-Латвию-Эстонию. И затем уже требовать полностью законные репарации. Вообще полностью по закону. Да, в них не будет многих уничтоженных артиллерией городов, голода и репрессий, так как делали это кацапы и мы с них будем это требовать и требовать многого, одного Крыма от Хруща будет мало в виде репараций только за этот период, что говорить про нынешнюю войну. Но нацисты совершили огромное количество преступлений, убийств и самим фактом оккупации причинили огромный ущерб. За это надо платить. Их бумажка была заключена с СССР, к которому мы отношения не имеем.
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01.09.2022 22:06 Відповісти
предвыборная гонка 2023 началась)))
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01.09.2022 23:19 Відповісти
Вот это мысля. Надо Улан-Батору иск вкатать на квадриллион тугриков за монгольское нашествие.
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02.09.2022 02:39 Відповісти
А варшава не хоче віддати Німеччині майже 500 млрд євро, які Євросоюз інвестував у польщу за останні 20 років?
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02.09.2022 07:47 Відповісти
Тема репарацій за другу світову вже закрита. Ніхто нікому нічого вже виплачувати не буде.
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03.09.2022 13:22 Відповісти
 
 