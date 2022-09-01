Дві дівчинки 9 та 18 років отруїлись грибами на Київщині, - Нацполіція

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна місцева мешканка та її 9-річна сестра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив у фейсбуці начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Смертельне отруєння грибами. Померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували", – розповів Нєбитов.

За його словами, врятувати життя дівчат медикам не вдалося.

У поліції закликають громадян до обережності під час грибного сезону.

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