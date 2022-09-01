Дві дівчинки 9 та 18 років отруїлись грибами на Київщині, - Нацполіція
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На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна місцева мешканка та її 9-річна сестра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив у фейсбуці начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
"Смертельне отруєння грибами. Померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували", – розповів Нєбитов.
За його словами, врятувати життя дівчат медикам не вдалося.
У поліції закликають громадян до обережності під час грибного сезону.
Топ коментарі
+4 irenka ko
показати весь коментар01.09.2022 21:03
+4 Krotow
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+3 IgorYakovlevich
показати весь коментар01.09.2022 21:00
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Будь ласка, зачекайте...
Все остальные грибы, кроме "лисичек" ибо они пахнут летом и их хрен найдешь, это не грибы, это шлак. Ну "бабки" еще на крайняк. Но "белый" ты не перепутаешь ни с чем...
Шампіньйони часто ростуть на полях дн є вигул корів і на Київщині... ))
а лисичок цього року повно... ось відео... і шукати їх доволі легко цього року )) https://www.youtube.com/watch?v=mouGblKYQ_Q
відеопідтвердження полювання на лисичок ))
Я не грибник, але бліду поганку знаю, а печерицю (шампіньйони) часто у супермаркеті беремо.
То, мабуть, хтось культурний шампіньон загубив, и спори проросли. Дивно, що інші гриби на другий-третій рік з'являються на тій же грибниці, а шампіньони майже ні.
А ми збираємо грузді, оп'ята, говорушки, сироїжки, шампіньони, білі також. Кожну осінь.
На фото - зелена сироїжка!
Мене таки Гугл збив з пантелику. Спочатку по пошуку зображень знайшов оце , а якщо перейти, то бачу це. Виявляється, що малюнок був ілюстрацією до зеленої сироїжки, яку плутають з блідою поганкою.
Ще раз перепрошую. Врешті решт, я ж назвав сироїжку поганкою, а не навпаки.
ось так мають виглядати лисички... але не забувайте що є не справжні личсички і вони дуже отруйні
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%97%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
На другому фото, здається, таки зелена сироїжка.
Мене таки Гугл збив з пантелику. Спочатку по пошуку зображень знайшов оце , а якщо перейти, то бачу це. Виявляється, що малюнок був ілюстрацією до зеленої сироїжки, яку плутають з блідою поганкою.
Мене розбиратися у грибах навчила мама, ще у дитинстві. Вона приходила з лісу, просила мене допомогти чистити гриби та кожний гриб мені описувала, показувала, говорила назву, потім покузувала цей гриб у книжці, щоб я запам'ятала його більш точно. Я у віці 10 років могла відрізнити будь який гриб. Зараз я по гриби не ходжу, а лише перевіряю ті, які приніс чоловік, хоча він і без мене добре сам розбирається.
Нещодавно чоловік біля будинку знайшов два великих білих гриба, дуже великих, які виросли за одну добу. Вчора їх там не було, а сьогодні вони вже стояли здоровенні. Ми навіть у них засумнівались, у білих, що вже казати про ті, у яких решітка знизу, вони самі підступні, їх частіше всього плутають з блідою поганкою.
После этого дилетанты бегут в лес, и собирают очень похожие на зонтики ядовитые лепиоты, несколько видов из которых встречаются и у нас в лесах Киевской и Житомирской области.
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Я їх сама не збираю, я вмію лише купувати та готувати.