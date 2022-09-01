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гриби (24) Київська область (3131) отруєння (931)

Дві дівчинки 9 та 18 років отруїлись грибами на Київщині, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

гриб

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна місцева мешканка та її 9-річна сестра.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив у фейсбуці начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Смертельне отруєння грибами. Померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували", – розповів Нєбитов.

За його словами, врятувати життя дівчат медикам не вдалося.

У поліції закликають громадян до обережності під час грибного сезону.

Дивіться також: На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці: пішла до лісу по гриби, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Якщо померли, то скоріше за все - це бліда поганка, від неї вірна смерть.
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01.09.2022 21:03
+4
Где то про такое уже читал. Мда, ела бы сама, назвал бы это естественным отбором. А так это уже криминал. И пох, сколько ей лет. Мне тоже грибы нравится и сам их собираю. Но те, которых не знаю, точно не беру и другим не разрешаю брать.
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01.09.2022 21:32
+3
Щкода, що не написали, якими грибами отруїлись. Я читав, що навіть їстівні гриби можуть стати отруйними, якщо виросли білч шосе.
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01.09.2022 21:00
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Щоб не було подібних випадків... то дивіться відео про гриби... Лише такі гриби можна збирати початківцям... Ніяких личисок чи сироїжок якщо ви не розбереєтеся в грибах!!! https://www.youtube.com/watch?v=6kPba2IXX5E
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01.09.2022 20:57 Відповісти
Не знаю. У нас на житомирщине грибом называется - только "Белый". Все остальное это мусор. И откуда на киевщине шампиньены, если они продаются только в АТБ ?
Все остальные грибы, кроме "лисичек" ибо они пахнут летом и их хрен найдешь, это не грибы, это шлак. Ну "бабки" еще на крайняк. Но "белый" ты не перепутаешь ни с чем...
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01.09.2022 21:59 Відповісти
з гірчаком переплутати білій можна, але він не є сильно отруйний і від нього ласти не склеїш ))
Шампіньйони часто ростуть на полях дн є вигул корів і на Київщині... ))

а лисичок цього року повно... ось відео... і шукати їх доволі легко цього року )) https://www.youtube.com/watch?v=mouGblKYQ_Q

відеопідтвердження полювання на лисичок ))
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01.09.2022 23:07 Відповісти
Щкода, що не написали, якими грибами отруїлись. Я читав, що навіть їстівні гриби можуть стати отруйними, якщо виросли білч шосе.
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01.09.2022 21:00 Відповісти
Якщо померли, то скоріше за все - це бліда поганка, від неї вірна смерть.
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01.09.2022 21:03 Відповісти
Вона дуже схожа на печерицю, відрізнити може тільки досвічений грибник. І смертність від неї майже 100%.
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01.09.2022 21:15 Відповісти
Зліва направо: печериця, бліда поганка.


Я не грибник, але бліду поганку знаю, а печерицю (шампіньйони) часто у супермаркеті беремо.
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01.09.2022 21:52 Відповісти
Перепрошую, формат змінився: зверху - печериця, знизу - бліда поганка. По-любому, печериця спочатку, поганка - потім.
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01.09.2022 21:53 Відповісти
Лично в Миргороде, когда отдыхал собирал в березовом гаю таких красавцев, как можно перепутать? ТО было первый и последний раз. Больше никогда в лесах не видел
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01.09.2022 22:02 Відповісти
Це класичний шампіньон! Такі в Німеччині всюди продають.
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01.09.2022 22:09 Відповісти
Я такі збирав в лісі Миргорода
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01.09.2022 22:10 Відповісти
Ми такі теж збираємо. Не тільки в магазинах. Але дикі не такі гарнюні!

То, мабуть, хтось культурний шампіньон загубив, и спори проросли. Дивно, що інші гриби на другий-третій рік з'являються на тій же грибниці, а шампіньони майже ні.
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01.09.2022 22:15 Відповісти
А трюфелів там у вас часом нема? Бо в Україні вроді колись я чув знаходили в криму колись
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01.09.2022 22:18 Відповісти
От чого нема, того нема! Вони в Італії все більше. А в магазинах є, але не цілі гриби (бо коштують як літак!), а маленькі грибки в слоїку, чи масло трюфельне (чи олія) - теж не 3 копійки, але можна...

А ми збираємо грузді, оп'ята, говорушки, сироїжки, шампіньони, білі також. Кожну осінь.
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01.09.2022 22:26 Відповісти
Яка ще печериця та бліда поганка?

На фото - зелена сироїжка!
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01.09.2022 22:28 Відповісти
Зображення знайшов через Гугл, усі претензії туди.
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01.09.2022 22:30 Відповісти
Дуже Вас прошу, ніколи не збирайте гриби, це не ваша стихія. Будьте здорові.
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01.09.2022 22:36 Відповісти
А я і не збираю. Хіба що з кимось, але на себе не беру такої відповідальності.
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01.09.2022 22:38 Відповісти
У всіх перепрошую. На другому фото, здається, таки зелена сироїжка.

Мене таки Гугл збив з пантелику. Спочатку по пошуку зображень знайшов оце , а якщо перейти, то бачу це. Виявляється, що малюнок був ілюстрацією до зеленої сироїжки, яку плутають з блідою поганкою.

Ще раз перепрошую. Врешті решт, я ж назвав сироїжку поганкою, а не навпаки.
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01.09.2022 22:45 Відповісти
збирати треба гриби.... і десять раз перевірити на 10 різних відео... не всі відео в неті то правильна інфо https://www.youtube.com/watch?v=mouGblKYQ_Q

ось так мають виглядати лисички... але не забувайте що є не справжні личсички і вони дуже отруйні
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01.09.2022 23:10 Відповісти
Ці гриби які у вас на фото не мають нічого спільного до блідої поганки, більше того, вони їстівн
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01.09.2022 22:03 Відповісти
ну так то вроде сыроежка
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01.09.2022 22:07 Відповісти
Саме так
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01.09.2022 22:11 Відповісти
НУ это на большого любителя или от безрыбья. Я б такое не ел. В принципе, если разбераешься можно любые грибы есть, ну съедобные или условно съедобные, если не разбераешься, то иди в АТБ и не выпендрюйся: там есть шампиньоны, вешанка и эринги.
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01.09.2022 22:16 Відповісти
Погоджуюсь з вами. Коли розбираєшся в грибах то справді кількість тих що можна збирати є великою. Я от живу в місцевості де багато лісів і приїжджає багато людей на відпочинок. Інколи натикаюсь на таких в лісі і вони показують що назбирали, то з власного досвіду скажу що люди просто кладуть в кошик все що росте і віддалено схоже на гриб (напевно крім мухоморів які всім відомі). Тому не дивні ці випадки, коли люди хочуть спробувати якийсь «делікатес» і часто псують собі здоров'я
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01.09.2022 22:23 Відповісти
Ну для таких товаришів є правило: якщо є поляна з білими, даєш їм лінійку, показуєш білий гриб - відміряєш і кажеш, шоб ні сантімєтр в лєво, ні сантімєтр в право і хай збирають по шаблону
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01.09.2022 22:28 Відповісти
Я взагалі поїхав з житомирщини і там де я зараз живу тут грибів "немає" як було там. тому мені передають з батьківщини сушені білі. А їхать за 40-50 км в посадку раді опеньок чи ще раді чого воно того не вартує. Тому вже краще в АТБ. Печереці в сметані з часником і так норм
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01.09.2022 22:31 Відповісти
Ой!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%97%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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01.09.2022 22:18 Відповісти
Ось тут фото взяв.
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01.09.2022 22:22 Відповісти
Я с тобой в лес не пойду
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01.09.2022 22:24 Відповісти
Я сам с собой тоже. Я ведь не говорил, что я грибник, изображения в Гугле искал.
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01.09.2022 22:31 Відповісти
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01.09.2022 22:37 Відповісти
Ірена, у Вас окремо перепрошую.

На другому фото, здається, таки зелена сироїжка.

Мене таки Гугл збив з пантелику. Спочатку по пошуку зображень знайшов оце , а якщо перейти, то бачу це. Виявляється, що малюнок був ілюстрацією до зеленої сироїжки, яку плутають з блідою поганкою.
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01.09.2022 22:49 Відповісти
Та нічого, головне, що ми розібралися з помилкою.

Мене розбиратися у грибах навчила мама, ще у дитинстві. Вона приходила з лісу, просила мене допомогти чистити гриби та кожний гриб мені описувала, показувала, говорила назву, потім покузувала цей гриб у книжці, щоб я запам'ятала його більш точно. Я у віці 10 років могла відрізнити будь який гриб. Зараз я по гриби не ходжу, а лише перевіряю ті, які приніс чоловік, хоча він і без мене добре сам розбирається.
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01.09.2022 23:05 Відповісти
Я в дитинстві часто збирав гриби з батьком і старшим братом (Клавдієво та Немешаєво, на північний захід від Києва). Не відмовляюсь допомогти, щоб зібрати та приготувати, але ботаніка - не моє. Зараз з дружиною часто беремо печериці, але в супермаркеті. Хоча, коли були на заході України, то самі збирали, але потім показували місцевим.
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01.09.2022 23:24 Відповісти
До речі, дуже мудре рішення: назбирати та показати місцевому фахівцю. Гриби зараз мутують та у різних місцевостях можуть чимось відрізнятись від звичайних на вигляд.
Нещодавно чоловік біля будинку знайшов два великих білих гриба, дуже великих, які виросли за одну добу. Вчора їх там не було, а сьогодні вони вже стояли здоровенні. Ми навіть у них засумнівались, у білих, що вже казати про ті, у яких решітка знизу, вони самі підступні, їх частіше всього плутають з блідою поганкою.
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01.09.2022 23:32 Відповісти
Я читав, що їстівні гриби, що виросли біля шосе, можуть бути отруйні, тому ми ніколи біля дороги не збирали.
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01.09.2022 23:54 Відповісти
Нам після Чорнобильської катастрофи взагалі краще гриби не їсти, але ж хто зараз на це зважає.
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02.09.2022 01:09 Відповісти
Так і перестали. У минулому році були на Шацьких озерах, так там білих та лисичок- просто море. Щоправда, самі не збирали, а купляли - досить дешево. У Київ привезли стільки, скільки дотягти змогли.
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02.09.2022 01:49 Відповісти
Це Кладвієво та Немішаєво у бік Чорнобиля, так ми після 1986 туди вже не совались.
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02.09.2022 01:50 Відповісти
У блідої поганки є комірець, це всі тутрядовки. Вони умовно їстівні гриби.
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01.09.2022 23:18 Відповісти
Розповідаю. Я страшенний любитель збирати, готувати і т.і. Збирав грибочки в лісочку навесні після дощів, гриби маленькі і дуже схожі на смертельну гриби бліду поганку. Збирав роками в одному місці. Одного разу восни після дощів та тепла заскочив та назбирав їх же. Результат - страшне отруєння нервово-паралітичної дії. Одні і ті ж гриби весна-літо - та осінь, різні.
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01.09.2022 21:11 Відповісти
Ви їли гриби схожі на бліду поганку?
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01.09.2022 21:28 Відповісти
Да еще и в США. там наверное штрафы за такое
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01.09.2022 22:04 Відповісти
Так, і збирав, і їв, в Україні, з десяток років тому. На інші дописи, що біля доріг отруйні - маячня повна. От біля добрив та хімікаті - то отрута, 100%. В Штатах, де я зараз, можна збирати в дуже обмежених місцях і кількості.
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02.09.2022 00:15 Відповісти
А у нас біля Чорнобиля вважаєте отруйними ?
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02.09.2022 01:11 Відповісти
Раніше бабусі ********* онуків труїти грибами, а зараз вже діти сестричок почали труїти. Бабусі отруйні гриби збирали, тому що сліпі, а діти в грибах просто не розбираються. Шкода дітей, за якими ніхто не доглядає та залишає їх наодинці.
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01.09.2022 21:02 Відповісти
Нічого собі діти! Та вони вже одружуватися мали.
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01.09.2022 21:18 Відповісти
Угу, особливо дівчинка дев'яти років теж заміж збиралась.
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01.09.2022 21:21 Відповісти
Вона не збирала. Перечитайте текст ще раз
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01.09.2022 21:33 Відповісти
Те що вони вже займалися сєкасом ще не доводить, що вони вже не діти.
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01.09.2022 21:43 Відповісти
Якраз доводить. Ті хто в 18 років уже готуються одружуватися, дуже сильно відрізняються від своїх ровесників.
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01.09.2022 21:45 Відповісти
Чим?
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01.09.2022 21:50 Відповісти
Та усім. Поведінкою, характером. Більшість у 18 років цікавлять геть інші речі. А от ті хто відразу після школи одружується, вони геть інші. Ну принаймні так я бачу по своєму оточенні. Це вже точно не діти.
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01.09.2022 21:57 Відповісти
Ну, якщо вони вже не діти та цікавляться дорослими речами, то могли б і у грибах розбиратися, та не брати замість сироїжки бліду поганку.
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01.09.2022 22:31 Відповісти
трахацца это тебе не грибы собирать, там знать нада
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01.09.2022 22:33 Відповісти
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01.09.2022 22:39 Відповісти
У старшої (якій 18 років було) вже був наречений: Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували
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01.09.2022 21:55 Відповісти
У нас в Латвии несколько лет назад пожилая пара пенсионеров после сборки грибов позвали в гости соседей попробовать "урожай". В течении следующих 14 часов умерли сами и от 5 человек из соседской семьи жив остался один ребёнок. Перепутали бледных поганок с шампиньонами. Урок для других - к соседям в обед лучше не идти.
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01.09.2022 21:20 Відповісти
У нас кожного року такі новини були, де стара та сліпа пішла у ліс по гриби, насмажила грибів та нагодувала онуків. Замість того, щоб поїсти спершу самій та перевірити свою здобич, вони перевіряли гриби та маленьких дітках, яким гриби взагалі заборонено давати.
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01.09.2022 21:26 Відповісти
Где то про такое уже читал. Мда, ела бы сама, назвал бы это естественным отбором. А так это уже криминал. И пох, сколько ей лет. Мне тоже грибы нравится и сам их собираю. Но те, которых не знаю, точно не беру и другим не разрешаю брать.
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01.09.2022 21:32 Відповісти
ну классика же...
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01.09.2022 22:05 Відповісти
Последнее десятилетие в Украине распространилась мода среди грибников собирать зонтики. Зонтик в кляре, если не предупреждать, часто путают с рыбой, и даже курицей. "Отбивные" из зонтика - вкуснейшее блюдо.
После этого дилетанты бегут в лес, и собирают очень похожие на зонтики ядовитые лепиоты, несколько видов из которых встречаются и у нас в лесах Киевской и Житомирской области.
Кому интересно - сюда
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01.09.2022 22:06 Відповісти
А лучше пойти в АТБ и купить еринги, да запечь на грилле. Грибы агонь, как мяса!!!
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01.09.2022 22:12 Відповісти
Беріть білий і польский. Нащо різний шлак збирати...
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01.09.2022 22:07 Відповісти
+++
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01.09.2022 22:11 Відповісти
Я ще лисички дуже люблю, але вони настільки колоритні, що їх ні зякими іншими не сплутаєш.
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01.09.2022 22:33 Відповісти
Лисичкі пахнуть літом можна сказать делікатес
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01.09.2022 22:35 Відповісти
Так, вони пахнуть літом, та ростуть влітку. Лисички дуже смачний гриб, для навіть смачніший за білі гриби.

Я їх сама не збираю, я вмію лише купувати та готувати.
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01.09.2022 22:42 Відповісти
Хоча війна і в ліс нізя, але якщо хочеться то можна. Покупні. 300 грн за оце все
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01.09.2022 22:50 Відповісти
Житомир
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01.09.2022 22:51 Відповісти
Я ******** білі грузді,опеньки,особливо осінні,маслюки,сморчки,строчки,рядовки декотрі,ну і шампіньони на гною та пасовищах.Білий,та польський дуже грубі, мені не до смаку.
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02.09.2022 07:09 Відповісти
 
 