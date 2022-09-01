УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10193 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
1 652 34
біженці (1010) діти (4401) школа (1822) Євросоюз (6985)

500 тис. українських дітей навчаються в школах ЄС, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

школа

За даними Єврокомісії, станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У зв'язку з варварським вторгненням Росії в Україну цей рік відрізняється тим, що сотні тисяч дітей змушені були втекти з країни. На сьогоднішній день понад 500 тисяч українських дітей вже інтегровані в шкільні системи країн ЄС", – зазначають у ЄК.

Загалом кордон Європейського Союзу з боку України та Молдови з початку повномасштабного вторгнення перетнули понад 8,6 мільйона українців, з яких 5,8 мільйона вже повернулися додому.

4,1 мільйона громадян України в ЄС отримали тимчасовий захист, а 25,2 тисячі – притулок.

Також читайте: Українські школярі за кордоном можуть навчатися за українською та місцевою програмами, – Міносвіти

Також зазначається, що у Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських дітей, які у зв’язку з війною опинились за кордоном. А до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Всі розповідають, як круто, виявляється, коли вчитель не вважає себе богом і після уроків йде грати з дітьми футбол чи ще щось.
показати весь коментар
02.09.2022 00:04
+2
показати весь коментар
02.09.2022 00:21
+1
Вони вже повернулись і розповідають, як хороше, так і не дуже. Ніхто не уаже, що там рай, всі хочуть додому За опитуваннями тільки 7% не хочуть повертатись.
показати весь коментар
02.09.2022 02:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі розповідають, як круто, виявляється, коли вчитель не вважає себе богом і після уроків йде грати з дітьми футбол чи ще щось.
показати весь коментар
02.09.2022 00:04 Відповісти
В Британії так і є, вчителя на одному рівні з дітьми. Не знаю, чи має так бути чи ні, але те, що діти мають 100 відсоткову довіру до вчителів - то дуже добре!
показати весь коментар
02.09.2022 00:51 Відповісти
Аналогічне чую з Франції, Іспанії і Данії
показати весь коментар
02.09.2022 01:52 Відповісти
От бачиш, з Франції , Іспанії та Данії діти теж не повернуться . Ти ж чула.
показати весь коментар
02.09.2022 02:11 Відповісти
Вони вже повернулись і розповідають, як хороше, так і не дуже. Ніхто не уаже, що там рай, всі хочуть додому За опитуваннями тільки 7% не хочуть повертатись.
показати весь коментар
02.09.2022 02:47 Відповісти
Це добре, що діти будуть навчатися та жити у мирі та спокої, але для нас це вже втрачене покоління. Покоління війни до України вже не повернеться, нажаль.
показати весь коментар
02.09.2022 00:06 Відповісти
Швидше ти втрачена.
показати весь коментар
02.09.2022 01:53 Відповісти
Ти ж сама пейсала, що там круто, вчитель йде грати у ще щось. Невже ти думаєш, що ці діти повернуться у воюючу країну, де зруйновані не тільки навчальні заклади, а й взагалі наше звичайне життя. Я тобі скажу більше, не повернуться і їхні матері, які працювали вчителями, будуть у Європі прибиральницями працювати.
показати весь коментар
02.09.2022 02:10 Відповісти
Ще три місяці тому, я думав так само, однак реально люди повертаються. У Києві зараз десь 70% народу, який був до 24.02. Війна закінчиться, повернуться інші, однак не всі. Життя продовжується.
показати весь коментар
02.09.2022 07:29 Відповісти
думаю, більше 50% (а то й більше) не повернуться. Київ не показник взагалі.До того ж історична статистика таких речей говорить, що більшість біженців вже не повертається через те, що протягом відповідного часу такі люди формують нове життя на новій території.
показати весь коментар
02.09.2022 10:12 Відповісти
повернуться бо це тимчасовий захисток поки війна або до 3 років потім це буде нелегально і депортація там закони працюють це прихисток а не єміграція не плутайте
показати весь коментар
02.09.2022 06:15 Відповісти
ну ти наївний. Три роки одним рішенням робиться в 5-10-100 років. Наші біженці це висококласні культурно споріднені фактори врівноваження місцевих демографічних питань. Рекомендую ознайомитися с ситуацією навколо українців і українок в Німеччині. Німці раптом побачили, що біженці біженцям різниця. З України бажають бути корисними членами громад, шукають роботу, вчать мову.
Крім того зауважу, що після перемоги в Україні краще жити не стане і ще буде тривалий період низьких соціальних стандартів. А така ситуація не сприяє поверненню.
показати весь коментар
02.09.2022 10:17 Відповісти
Я знаю та не плутаю. Діти закінчать школу та будуть поступати там в університети. Їх ніхто не буде депортувати, це ж студенти.
Моя хресниця закінчила школу у Польщі, поступила у Празі в універ, і зараз буде там навчатися, потім залищитьсч назавжди та буде жити у Європі. Саме це я мала на увазі, коли казала про втрачене покоління, яке просто не повернеться. До речі, і правильно зробить.
показати весь коментар
02.09.2022 14:22 Відповісти
Якщо Україна йде до ЕС , то треба звикнути, що українці будуть робити і жити де їм до вподоби .
Від української влади требуется зробити більш комфортні условія в Україні для життя
А ЩО РОБИТЬ ВЛАДА - не дае украінцам мати авто по европейський ціні - вводить растаможку на авто , що удорожае авто на 4-6 тис евро. По-перше це порушуе правило , що таможенна пошлина захищае вітчизняного виробника - нехай покажуть того виробника

в ЕС в евро кредити від0-5% річних на житло і авто. А що робить влада в України - бере в ЕС ТІ КРЕДІИТИ І ВІДАЕ УКРАЇНЦЯМ ПІД 10-15% річних

і т п
показати весь коментар
04.09.2022 06:52 Відповісти
Вот как выглядит расписание каникул в школах Словакии в учебном году 2022/2023:
Осенние каникулы выпадают на 28 и 29 октября, учёба начнётся со 2 ноября.Рождественские каникулы начнутся 23 декабря и закончатся 5 января, школьники вернутся за парты в понедельник, 9 января.Весенние каникулы в 2022 году в первую очередь пройдут у школьников Братиславского, Нитранского и Транвского краёв - с 20 по 24 февраля. У учеников из Банскобистрицкого, Тренчинского и Жилинского края - с 27 февраля по 3 марта. Дети в Кошицком и Прешовском краях будут отдыхать с 6 по 10 марта.Пасхальные каникулы в 2023 году продлятся с 6 по 11 апреля, обучение возобновится в среду, 12 апреля.Летние каникулы традиционно начнутся с 1 июля. Учебный год 2023/2024 начнётся в понедельник, 4 сентября.
показати весь коментар
02.09.2022 00:08 Відповісти
словаччина - це країна євробомж. вона абсолютно не цікава, навіть місцевим. із власного досвіду скажу, що дівчата у тій же Братиславі, у чисельній більшості, мріють зустріти прінца загранічного і звалити у якийсь Роттердам, Цюріх чи Чикаго і більше ніколи не повертатися у ту дупу з білим замком на горі.
показати весь коментар
02.09.2022 07:10 Відповісти
Ви- типовий кацап , Вам обгадити чужу країну в радість
показати весь коментар
02.09.2022 07:14 Відповісти
Ну канєшно, "кацап". Пишу солов'їною - значить 100% кацап . Ну і той факт, що я знаю із власного досвіду інший бік євро закордоння, підтверджує цю тезу.
показати весь коментар
02.09.2022 07:23 Відповісти
Так- ви скориш за все ІЗ ПОНАІХАВШИХ В УКРАЇНУ КАЦАПІВ

Бо украінец не буде хаяти чужи ЕВРОПЕЙСЬКі краіни, бо він теж европеец.

а Словаччіна поки мае успіхі в своій економіці - тількі крупнейших автогігантив працюють 5 на 5 мильонів населення , ПЕРШЕ місце в світі по випуску авто в рік на одного словака - 160 шт, пенсія више ніж в Україні, продукти качества як в Австрії.

а то шо дівчата хочуть принців - ТАК І АССОЛЬ ЖДАЛА ПРИНЦЯ З АЛИМИ ВІТРИЛАМИ . Що в цьому плохого ? і весь совок на цій сказці виріс
показати весь коментар
02.09.2022 07:35 Відповісти
Я тобі розказав реальний справ речей на які звернув увагу, коли був у цій країні. У віденських кобіт таких проблем немає.
До речі, про заводи. На більшості з них, більшість працюючих - іноземні гастербайтери. Читав, що місцеві дуже незадоволені цим.
показати весь коментар
02.09.2022 08:03 Відповісти
На автозаводах СЛОВАЧЧІНІ беруть працювати словаків, українців і сербів ІЗ-ЗА СХОЖЕСТІ МОВ. Заробітна плата 1000 евро ( чистими 800 евро) плюс медічна страховка , кожен день чистий спецодяг, обід із ресторану привозять .

словаки , які знають немецьку мову ( а більшість зараз іі вчать) , ідуть працювати на автозаводи в Німеччину ( заробітна плата 2000-4000 евро) . Ось і вся проблема - ВЧИТЬ МОВУ.
показати весь коментар
02.09.2022 08:16 Відповісти
Мені англійської вистачає для того аби пристойно заробляти в Україні, а не бути дешевою облугою у країнах-ніщєсбродах.
показати весь коментар
04.09.2022 06:39 Відповісти
У кожного свое поняття про «пристойно заробляти» І куди це «пристойно заробляти» витрачати
показати весь коментар
04.09.2022 06:43 Відповісти
відео ближнього бою в Пісках ,просто немає слів які хоробрі наші воїни ..Цензор таке відео ви ще не бачили
https://twitter.com/i/status/1565400842479538176


https://twitter.com/i/status/1565400323753222144


два відоси
показати весь коментар
02.09.2022 00:09 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
02.09.2022 00:12 Відповісти
в нас війна з упоротим ворогом причому тут твій висер ? кацепи ненавидять Зеленського більше чим діабетика
показати весь коментар
02.09.2022 00:17 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2022 00:21 Відповісти
Це ви тільки зараз зрозуміли? А тоді в голові були розові слони?
показати весь коментар
02.09.2022 00:50 Відповісти
1
показати весь коментар
02.09.2022 00:22 Відповісти
Кого цікавить твій висер манкурта? Якби ти тут жалівся, що твої діти пішли у лондонську школу і не говорять українською - це одна історія, однак коли ти хвастаєшся тим, що вони вивчають абсолютно безперспективну на світовому ринку мову - це ****** дніщє.
показати весь коментар
02.09.2022 07:18 Відповісти
Виродок, іди польським панам сраки мий - на більше твій примітивний мозок не здатний.
показати весь коментар
04.09.2022 06:36 Відповісти
 
 