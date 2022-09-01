500 тис. українських дітей навчаються в школах ЄС, - Єврокомісія
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
За даними Єврокомісії, станом на 30 серпня 506 736 українських дітей були інтегровані в шкільні системи країн Європейського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"У зв'язку з варварським вторгненням Росії в Україну цей рік відрізняється тим, що сотні тисяч дітей змушені були втекти з країни. На сьогоднішній день понад 500 тисяч українських дітей вже інтегровані в шкільні системи країн ЄС", – зазначають у ЄК.
Загалом кордон Європейського Союзу з боку України та Молдови з початку повномасштабного вторгнення перетнули понад 8,6 мільйона українців, з яких 5,8 мільйона вже повернулися додому.
4,1 мільйона громадян України в ЄС отримали тимчасовий захист, а 25,2 тисячі – притулок.
Також зазначається, що у Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських дітей, які у зв’язку з війною опинились за кордоном. А до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.
Будь ласка, зачекайте...
Крім того зауважу, що після перемоги в Україні краще жити не стане і ще буде тривалий період низьких соціальних стандартів. А така ситуація не сприяє поверненню.
Моя хресниця закінчила школу у Польщі, поступила у Празі в універ, і зараз буде там навчатися, потім залищитьсч назавжди та буде жити у Європі. Саме це я мала на увазі, коли казала про втрачене покоління, яке просто не повернеться. До речі, і правильно зробить.
Від української влади требуется зробити більш комфортні условія в Україні для життя
А ЩО РОБИТЬ ВЛАДА - не дае украінцам мати авто по европейський ціні - вводить растаможку на авто , що удорожае авто на 4-6 тис евро. По-перше це порушуе правило , що таможенна пошлина захищае вітчизняного виробника - нехай покажуть того виробника
в ЕС в евро кредити від0-5% річних на житло і авто. А що робить влада в України - бере в ЕС ТІ КРЕДІИТИ І ВІДАЕ УКРАЇНЦЯМ ПІД 10-15% річних
і т п
Осенние каникулы выпадают на 28 и 29 октября, учёба начнётся со 2 ноября.Рождественские каникулы начнутся 23 декабря и закончатся 5 января, школьники вернутся за парты в понедельник, 9 января.Весенние каникулы в 2022 году в первую очередь пройдут у школьников Братиславского, Нитранского и Транвского краёв - с 20 по 24 февраля. У учеников из Банскобистрицкого, Тренчинского и Жилинского края - с 27 февраля по 3 марта. Дети в Кошицком и Прешовском краях будут отдыхать с 6 по 10 марта.Пасхальные каникулы в 2023 году продлятся с 6 по 11 апреля, обучение возобновится в среду, 12 апреля.Летние каникулы традиционно начнутся с 1 июля. Учебный год 2023/2024 начнётся в понедельник, 4 сентября.
Бо украінец не буде хаяти чужи ЕВРОПЕЙСЬКі краіни, бо він теж европеец.
а Словаччіна поки мае успіхі в своій економіці - тількі крупнейших автогігантив працюють 5 на 5 мильонів населення , ПЕРШЕ місце в світі по випуску авто в рік на одного словака - 160 шт, пенсія више ніж в Україні, продукти качества як в Австрії.
а то шо дівчата хочуть принців - ТАК І АССОЛЬ ЖДАЛА ПРИНЦЯ З АЛИМИ ВІТРИЛАМИ . Що в цьому плохого ? і весь совок на цій сказці виріс
До речі, про заводи. На більшості з них, більшість працюючих - іноземні гастербайтери. Читав, що місцеві дуже незадоволені цим.
словаки , які знають немецьку мову ( а більшість зараз іі вчать) , ідуть працювати на автозаводи в Німеччину ( заробітна плата 2000-4000 евро) . Ось і вся проблема - ВЧИТЬ МОВУ.
https://twitter.com/i/status/1565400842479538176
https://twitter.com/i/status/1565400323753222144
два відоси
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.