Більше половини німців підтримують санкції проти РФ, - опитування

Трохи більше половини мешканців Німеччини (53%) виступають за збереження санкцій, введених проти Росії, навіть за умови, що вони будуть пов’язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для економіки.

Про це свідчить опитування Deutschlandtrend, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Під час такого ж опитування безпосередньо після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, на підтримку санкцій проти Москви висловилися дві третини (66%) респондентів.

Сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти курсу санкцій, якщо той веде до явних негативних наслідків і є тягарем для Німеччини. У східній частині країни таку позицію зайняли понад половина учасників дослідження.

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Найбільше прихильників санкцій, судячи з підсумків опитування, серед виборців партії "Союз-90/"зелені" (90%), а найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10%).