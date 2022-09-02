Китайська UnionPay заборонила обслуговувати свої картки в російських банках

Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в POS-терміналах російських банків-еквайєрів, що потрапили під санкції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Рішення UnionPay пов'язане з побоюванням вторинних санкцій. Повідомляється, що UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії.

Нагадаємо, на початку березня міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard призупинили роботу в РФ. На цьому тлі у росіян виріс попит на карти UnionPay. Багато іноземних онлайн-магазинів, однак, не приймають платежі за випущеними в Росії картками UnionPay.

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