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Китайська UnionPay заборонила обслуговувати свої картки в російських банках

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

pay,union

Китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карт, випущених іноземними банками, в POS-терміналах російських банків-еквайєрів, що потрапили під санкції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Рішення UnionPay пов'язане з побоюванням вторинних санкцій. Повідомляється, що UnionPay за своєю ініціативою обмежила партнерства з санкційними банками як в частині еквайрингу, так і в частині емісії.

Нагадаємо, на початку березня міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard призупинили роботу в РФ. На цьому тлі у росіян виріс попит на карти UnionPay. Багато іноземних онлайн-магазинів, однак, не приймають платежі за випущеними в Росії картками UnionPay.

Також читайте: G7 готується оголосити план обмеження ціни на російську нафту, - The Wall Street Journal

Автор: Ольга Лузан
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Єта нож в спіну!!!
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02.09.2022 11:16 Відповісти
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02.09.2022 11:19 Відповісти
" Китай и расия - дружба на век!"
А по факту, це більше схоже на приятельські відносини між толерантним гетеросексуалом і латентним пид*расом...
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02.09.2022 11:24 Відповісти
Еще один нож ввп в спину. Хотя уместней был танто (нож для харакири).
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02.09.2022 11:25 Відповісти
Танто это японское оружие.
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02.09.2022 12:45 Відповісти
Таки да. А у китайцев есть аналог, или харакири - чисто японское развлечение?
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02.09.2022 13:06 Відповісти
Врядли есть.
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02.09.2022 23:00 Відповісти
В псину! Удар!
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02.09.2022 11:34 Відповісти
Залишились Турція, Грузія та Іран. В Ірані складно, за бухло можуть повісити. А Запхезадовна, як її ******* називає один економіст рашки, хоче вкласти рублики в юані. У Китайців своя інфляція, і лаптевим не збираються помагать та ще за свій рахунок. Як колись писав їх сатирик Салтиков-щедрін за рубль скоро будут в морду давать.
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03.09.2022 03:40 Відповісти
 
 