УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10461 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
979 0
війна (56124) Луганщина (4411) окупація (5814) референдум (590) Гайдай_ЛОГА (905)

"Референдуму" на окупованих територіях Луганщини найближчим часом не буде, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

референдум

Робота українських захисників та партизанів відтерміновує плани російських окупантів щодо проведення "реферундуму".

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна" змушує росіян змінити плани: "референдуму" на тимчасово окупованих територіях найближчим часом не буде. Відмінна робота наших захисників та партизанів вкотре відтерміновує плани рашистів", - йдеться в повідомленні.

Також, продовжив Гайдай, днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної - про кількість загиблих окупантів скоро буде повідомлено.

"Росіяни живуть у постійному страху і не можуть почувати себе вільно на нашій землі. Кара прийде до кожного!" - підсумував очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі педагоги на окупованих територіях вирішили підпільно навчати школярів за українською системою, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 