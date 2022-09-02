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"Референдуму" на окупованих територіях Луганщини найближчим часом не буде, - Гайдай
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Робота українських захисників та партизанів відтерміновує плани російських окупантів щодо проведення "реферундуму".
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бавовна" змушує росіян змінити плани: "референдуму" на тимчасово окупованих територіях найближчим часом не буде. Відмінна робота наших захисників та партизанів вкотре відтерміновує плани рашистів", - йдеться в повідомленні.
Також, продовжив Гайдай, днями "Бавовнятко" завітало і до Кремінної - про кількість загиблих окупантів скоро буде повідомлено.
"Росіяни живуть у постійному страху і не можуть почувати себе вільно на нашій землі. Кара прийде до кожного!" - підсумував очільник ОВА.
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