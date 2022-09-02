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Артилеристи ВМС знищили 7 БМД, танк та БМП росіян

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

техніка,знищення

Протягом доби артилерійські підрозділи ВМС вдарили по позиціях росіян та завдали ворогу втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.

"1 вересня, військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномаштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи завдали ударів по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 7 БМД, 1танк та 1 БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Хлопці Ви найкрутіші бійці всього світу , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.09.2022 13:00 Відповісти
 
 