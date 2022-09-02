4 379 1
Артилеристи ВМС знищили 7 БМД, танк та БМП росіян
Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні
Протягом доби артилерійські підрозділи ВМС вдарили по позиціях росіян та завдали ворогу втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗС України.
"1 вересня, військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномаштабної збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські військові частини та підрозділи завдали ударів по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 7 БМД, 1танк та 1 БМП. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар02.09.2022 13:00 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...