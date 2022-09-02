Артиллеристы ВМС уничтожили 7 БМД, танк и БМП россиян

В течение суток артиллерийские подразделения ВМС ударили по позициям россиян и нанесли врагу потери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

"1 сентября, военные части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения нанесли удары по захватчикам, в результате чего враг потерял 7 БМД, 1танк и 1 БМП. Окончательные потери врага уточняются.

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