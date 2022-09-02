УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10039 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 777 24
війна (56124) допомога (5007) Червоний Хрест (347)

Якщо війна затягнеться, обсяги фіндопомоги Україні можуть знизитися, - гендиректор Червоного Хреста Мардіні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявив, що в разі затягування російсько-української війни обсяги фінансової допомоги Україні можуть знизитися.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі все, що стосується нашого гуманітарного реагування в Україні, це чималі обсяги. Я впевнений, що і наступного року наша операційна діяльність матиме велику фінансову підтримку. Водночас багаторічний досвід діяльності МКЧХ свідчить: якщо конфлікт має тенденцію затягуватись у часі, то підтримка і з боку держав, і з боку приватних донорів падає", заявив Мардіні.

Відповідаючи на запитання, які є ідеї та інструменти для вирішення проблеми наповнення фонду МКЧХ і, відповідно, продовження гуманітарного фінансування України в колишньому обсязі в разі затягування війни, він зазначив, що здатність МКЧХ реалізовувати ефективні програми приводить до того, що організація отримує додаткову підтримку від своїх донорів.

"Ми щороку звертаємось із закликом про фінансування і маємо певний кредит довіри з боку наших донорів", - сказав він.

Читайте: Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні

Мардіні також нагадав, що початковий бюджет МКЧХ на Україну на 2022 рік становив близько 75 мільйонів швейцарських франків, однак у лютому, коли сталося повномасштабне вторгнення РФ, донори збільшили до 250 мільйонів.

Крім того, генеральний директор МКЧХ висловив сподівання, що російська війна в Україні закінчиться якнайшвидше.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
А их красный плюс вобще чем то помог ? Кому ? Сепарам и русне ?
показати весь коментар
02.09.2022 13:02
+20
Червоний хрест це те, що і амнесті інтернашіонал-вражені соціалізмом абсолютно корупційні контори.
показати весь коментар
02.09.2022 13:04
+14
Червоний Хрест Мардіні - це взагалі ж@ па , бо вони до сьогоднішнього
дня не можуть потрапити до наших поранених і загиблих бійців в Оленівці !
Тому слухати його маячню , проплачену кремлем , немає сенсу 😠
показати весь коментар
02.09.2022 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А их красный плюс вобще чем то помог ? Кому ? Сепарам и русне ?
показати весь коментар
02.09.2022 13:02 Відповісти
Типу "роздавав" сертифікати на 2000 грн для сільпо, але хто їх отримав - незрозуміло. Їх співробітниця, хамським тоном відповіла, що в них нічого немає та її, взагалі, усі дістали.
показати весь коментар
02.09.2022 13:06 Відповісти
в Полтаве нормально раздавали, правда мало их было, около 2000 или мб меньше.
показати весь коментар
02.09.2022 13:40 Відповісти
В Полтаве переселенцев официально зарегистрированных сколько? Выходит, что ненормально раздавали, если досталось далеко не всем. Надо значит было раздавать по 500-1000 грн сертификаты, но чтоб справедливо досталось всем, а не тем, кому сообщили через связи в первую очередь, верно?
показати весь коментар
08.09.2022 10:50 Відповісти
Червоний хрест це те, що і амнесті інтернашіонал-вражені соціалізмом абсолютно корупційні контори.
показати весь коментар
02.09.2022 13:04 Відповісти
А що про Медведчука не чутно, що випустили
показати весь коментар
02.09.2022 13:04 Відповісти
и этот на всю голову жопа при чем? при чем нахер никому не нужный бесполезный синий крест к финансовой помощи Украине? оно либо совсем бахнутое по голове, либо мозгов вообще нет...
показати весь коментар
02.09.2022 13:05 Відповісти
Де італійці там корупція)))
показати весь коментар
02.09.2022 13:05 Відповісти
Та дуло заліпив би,козел Що тобі взагалі про це знати? Підсосник кацапський.
показати весь коментар
02.09.2022 13:06 Відповісти
Красный крест - это да , " авторитетная и уважаемая " организация . Это или его влажные мечты или отрабатывание зарплаты в рублях .
показати весь коментар
02.09.2022 13:09 Відповісти
Червоний Хрест Мардіні - це взагалі ж@ па , бо вони до сьогоднішнього
дня не можуть потрапити до наших поранених і загиблих бійців в Оленівці !
Тому слухати його маячню , проплачену кремлем , немає сенсу 😠
показати весь коментар
02.09.2022 13:10 Відповісти
Коли розпочалася війна мільйони людей почали пересилати гроші червоному хресту для допомоги Україні. Ці потвори по факту хіба русні щось допомогають і іздять на броньованих авто з розумними хлебалами
показати весь коментар
02.09.2022 13:14 Відповісти
Нехай бере за руку Папу, директора магате і валять в слід російському воєнному кораблю.
показати весь коментар
02.09.2022 13:15 Відповісти
кто этого дурачка выпустил на публику ... вероятно резиновая попа *****
показати весь коментар
02.09.2022 13:21 Відповісти
Резиновый ***** им в резиновую попу римскую ))
показати весь коментар
02.09.2022 13:27 Відповісти
А какая от вас помощь вообще?
Красный крест это международные нахлебники и коррупционеров, дырки
показати весь коментар
02.09.2022 13:21 Відповісти
Якщо Европа не хоче затягування війни і не дає з невідомих причин зброю-то нехай приходить зі своїм військом та зброєю! І не треба розповідати про те що не треба провокувати *уйла, і третю світову! Третя світова вже розгоряється тут, в Україні і якщо зараз орду разом не розіб'ємо війна розгориться і запалає по всій Европі!
показати весь коментар
02.09.2022 13:24 Відповісти
ніхто нічого нікому в цmому житті не винен, а вам уже і зброю й гроші подавай, а потім ще й приходи і за вас воюй. s gjvbhfq... люди взагалі знахабніли у нас, 30 років голосували за 200грн і пакет гречки за кого попало, потім разом з корумпованою владою деребанили країну, не платили податки, мутили різні схеми для збагачення на державних коштах, получали і видавали зарплати в конвертах від чого 50% а то і вище економіки було в тіні, а тепер ще сидять і розказують хто як і скільки має їм допомагати і хто має йти за них помирати, жесть...
показати весь коментар
02.09.2022 13:36 Відповісти
який обсяг фіндопомоги, наданої Україні Червоним хрестом?
показати весь коментар
02.09.2022 13:29 Відповісти
гидотне корумповане чмо
показати весь коментар
02.09.2022 13:29 Відповісти
Чому ніхто з наших посадовців не заткне їм пельку???
показати весь коментар
02.09.2022 13:30 Відповісти
Ша кукарекать,шлимазлы..Ваш гнилой ливер видно даже без монокля в глазу..Киш мири ин тухес унд зай гезунд!
показати весь коментар
02.09.2022 13:31 Відповісти
Той гарно, що меньше жрати будете. Спонсори просто побачили вашу ''допомогу'' Україні, і як в тому ролику про вигнання диявола дружно сказали ''та ну нахрен''
показати весь коментар
02.09.2022 14:23 Відповісти
Общество Красных пидоров
показати весь коментар
02.09.2022 14:31 Відповісти
 
 