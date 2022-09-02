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Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вчитель,росія,колаборанти

"Викладачі" та освітні заклади на тимчасово окупованих територіях, які поширювали освітні стандарти РФ, та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Застосовуються також санкції до низки російських закладів вищої освіти та їхніх керівників і науковців, які несуть відповідальність за пропаганду агресивної війни рф проти України.

В цілому санкції поширюються на 81 фізичну та 53 юридичні особи", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження ухвалив сьогодні Кабмін на своєму засіданні, схваливши відповідні пропозиції Мінреінтеграції. Формат реалізації цих санкційних заходів тепер розгляне РНБО.

Читайте: В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А того чувака із народу, який здав свою італійську віллу кацапам і заробив 50 тис баксів, коли накажуть санкціями? Чи знову не на часі критикувати владу?
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02.09.2022 14:26
+3
Через п"ять років вони вже стануть патріотами України? Якісь у нас зрадники вчителі напіввагітні. Тобто зрада і покарання тепер залежить від посади?
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02.09.2022 15:29
+2
Правительство сдало москалям своих граждан, а зрадники они?
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02.09.2022 14:34
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А того чувака із народу, який здав свою італійську віллу кацапам і заробив 50 тис баксів, коли накажуть санкціями? Чи знову не на часі критикувати владу?
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02.09.2022 14:26 Відповісти
Влада зараз продає українське громадянство корупціонерам та олігархам Московії, щоб вони уникли санкцій.
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02.09.2022 15:03 Відповісти
Правительство сдало москалям своих граждан, а зрадники они?
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02.09.2022 14:34 Відповісти
Да ибо нужно сопротивляться, а не быть коллаборастом
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02.09.2022 14:59 Відповісти
Чем сопротивляться? Херсонская ТрО, которую сдали и подставили, сопротивлялась. Сколько выжило? много насопротивляешся когда тебе стволом в мордашку тычут , или обещают пустить отделением по кругу кого-то и твоих детей? Хорошо п**ть сидя в комфорте. Гниды везде есть, только не надо всех ровнять под одну гребенку.
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02.09.2022 15:35 Відповісти
так треба бути громадянином, українцем, особистістю, а не річчю та холопом, якого можна як табуретку кудись здати або передати в користування новому "правительству"
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02.09.2022 15:18 Відповісти
А що робити з залізничниками зрадниками?
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02.09.2022 14:43 Відповісти
Викладачам зрадникам краще всього йти до КабМіна. Там їх ніхто не чіпатиме.
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02.09.2022 14:59 Відповісти
Краще було б, від 5 років строгого режиму, с конфіскацієй!!!
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02.09.2022 15:05 Відповісти
Через п"ять років вони вже стануть патріотами України? Якісь у нас зрадники вчителі напіввагітні. Тобто зрада і покарання тепер залежить від посади?
показати весь коментар
02.09.2022 15:29 Відповісти
 
 