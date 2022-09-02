Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції
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"Викладачі" та освітні заклади на тимчасово окупованих територіях, які поширювали освітні стандарти РФ, та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Застосовуються також санкції до низки російських закладів вищої освіти та їхніх керівників і науковців, які несуть відповідальність за пропаганду агресивної війни рф проти України.
В цілому санкції поширюються на 81 фізичну та 53 юридичні особи", - йдеться в повідомленні.
Відповідне розпорядження ухвалив сьогодні Кабмін на своєму засіданні, схваливши відповідні пропозиції Мінреінтеграції. Формат реалізації цих санкційних заходів тепер розгляне РНБО.
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