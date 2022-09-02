Викладачі-зрадники потраплять під санкції строком на 5 років, - Мінреінтеграції

"Викладачі" та освітні заклади на тимчасово окупованих територіях, які поширювали освітні стандарти РФ, та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Застосовуються також санкції до низки російських закладів вищої освіти та їхніх керівників і науковців, які несуть відповідальність за пропаганду агресивної війни рф проти України.



В цілому санкції поширюються на 81 фізичну та 53 юридичні особи", - йдеться в повідомленні.

Відповідне розпорядження ухвалив сьогодні Кабмін на своєму засіданні, схваливши відповідні пропозиції Мінреінтеграції. Формат реалізації цих санкційних заходів тепер розгляне РНБО.

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