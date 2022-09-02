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Новини Економіка
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Зеленський (17381) зерно (1225) експорт (720)

Україна воює і водночас відправила продовольство у 20 країн, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зеленський

Українське продовольство доставлено морським шляхом вже у 20 країн.

Про це розповів на міжнародному економічному форумі форум "Амброзетті" президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Українське продовольство досягло вже 20 країн морським шляхом. Наша пшениця відправлена і в такі держави, як Ефіопія та Ємен, де ситуація особливо складна. Наше слово щодо гарантій продовольчої безпеки буде дотримано і надалі", - зазначив він.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виконала свої зобов'язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи в світі. А значить, не допускає і нової міграційної кризи.

"Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Але ми робимо все, щоб цього не було", - підкреслив президент.

Також читайте: Суховантаж з українським зерном сів на мілину в Стамбулі і перекрив рух Босфором. ФОТО

Нагадаємо, 22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Україна воює а твої друзі на вищіх керівних посадах спасають дупи та бізнес відвертих колаборантів!
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02.09.2022 16:04
+6
А нам то скільки всього відправили.. аби ще не розкрадали.
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02.09.2022 16:06
+6
Отмазки за воровство гуманитарки в Запорожской и Закарпатской областях...
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02.09.2022 16:21
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Для нього знову не вистачило "сєльодки з молоком"?
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02.09.2022 16:03 Відповісти
Не сельодки а суцмбрії
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02.09.2022 16:36 Відповісти
Україна воює а твої друзі на вищіх керівних посадах спасають дупи та бізнес відвертих колаборантів!
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02.09.2022 16:04 Відповісти
А нам то скільки всього відправили.. аби ще не розкрадали.
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02.09.2022 16:06 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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02.09.2022 16:06 Відповісти
"Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Джерело: https://censor.net/ua/n3364723

і тому судно з кукурудзою ( яке вчора сіло на міль )йшло до Італіі-мігрантів будуть зустрічати палентою ?
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02.09.2022 16:07 Відповісти
О как гордится "кормилец всего света" а что не говоришь,что за копейки все сбываете.
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02.09.2022 16:11 Відповісти
Вони такі завзяті, що не повірю,що за копійки, просто ми ще чогось не знаємо.
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02.09.2022 16:14 Відповісти
Отмазки за воровство гуманитарки в Запорожской и Закарпатской областях...
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02.09.2022 16:21 Відповісти
А скільки в державну казну з громадних сум перебаде? Не скажеш! А я скажу -"нуль цілих, хрєн десятих"! Бо той "дрібязок" який би мав би піти в державну казну піде на "плюшки".. ну всі знають кому!!!
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02.09.2022 16:22 Відповісти
А якщо нестача борошна в Україні буде, то що тоді?
********?
Будемо винуватих шукати?
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02.09.2022 16:23 Відповісти
Маски на початку ковіду хто в Італію продав? Хто вкрав зерно з госпзерву. Про за ви
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02.09.2022 16:38 Відповісти
Винна буде Америка, мало допомагала...)))
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02.09.2022 20:30 Відповісти
Экономика Украины каждый месяц теряет 5 ярдов долларов...так кажись ЗеКодломойский казав американскому изданию WP...типа Вашингтон Пост...
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02.09.2022 16:24 Відповісти
Я ваш пригоВОР...сказал ЗеКодломойский...и Беня тут не виноват...😁
Все скомуздили Порошенко и Турчинов создавая новую армию Украины в июле 2014 года...
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02.09.2022 16:27 Відповісти
Звісно, ані структури власності вивезеного зерна, ані розміру надходжень до бюджету ніхто не надасть, а от кількість врятованих чунга- чанг скоро сягне мільярду
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02.09.2022 17:05 Відповісти
Украина воюет, а президент получает ренту за сдачу жилья "рускоговорящим постояльцам" из Лондона 😂🤣😂
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02.09.2022 17:12 Відповісти
А чево тут удивительнаво-то? Эка невидаль - рускоязычный англичанин!
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02.09.2022 17:38 Відповісти
Всі пітараси,один пеця дартаньян)))))
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02.09.2022 17:15 Відповісти
Мудило, а там на фото "пеця"? 😂🤣
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02.09.2022 17:23 Відповісти
"Всі" - це значить й ти.
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02.09.2022 17:25 Відповісти
Твої Зе-друзі і соратники, розікрали гуманітарку в Запоріжжі, 20 морських контейнерів....
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02.09.2022 17:56 Відповісти
Не отправила, а продала во время войны так и не сформировав разворованный госрезрв Украины 2700 полных вагонов зерна.
То есть продали еду в том числе НЗ во время войны, двух объявленных пандемий, сильнейшей засухи и серьезного неурожая в Европе.
Наверное надо кого нибудь за это наградить... Вот только кого ?
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02.09.2022 18:26 Відповісти
Зєлєнский цє зрадник який нє думає о дєржаві він просто її знищує.Я щось нє чув щоб він щось придбав для ВСУ на ті гроші які накрав у народу.
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02.09.2022 20:18 Відповісти
 
 