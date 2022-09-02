Украина воюет и при этом отправила продовольствие в 20 стран, - Зеленский
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Украинское продовольствие доставлено морским путем уже в 20 стран.
Об этом рассказал на международном экономическом форуме форум "Амброзетти" президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украинское продовольствие доставлено уже в 20 стран морским путем. Наша пшеница отправлена и в такие государства, как Эфиопия и Йемен, где ситуация особенно сложная. Наше слово о гарантиях продовольственной безопасности будет соблюдено и в дальнейшем", - отметил он.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства по зерновой экспортной инициативе, которая снимает остроту продовольственного кризиса в мире. А значит, не допускает и новый миграционный кризис.
"Голод в странах Африки, Азии привел бы к новым волнам мигрантов в Европу, в том числе на средиземноморское побережье, в Италию. Но мы делаем все, чтобы этого не было", - подчеркнул президент.
Напомним, 22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировке украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.
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Єслі в Афріке падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
і тому судно з кукурудзою ( яке вчора сіло на міль )йшло до Італіі-мігрантів будуть зустрічати палентою ?
********?
Будемо винуватих шукати?
Все скомуздили Порошенко и Турчинов создавая новую армию Украины в июле 2014 года...
То есть продали еду в том числе НЗ во время войны, двух объявленных пандемий, сильнейшей засухи и серьезного неурожая в Европе.
Наверное надо кого нибудь за это наградить... Вот только кого ?