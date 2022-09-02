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Новости Экономика
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Зеленский (16493) зерно (995) экспорт (841)

Украина воюет и при этом отправила продовольствие в 20 стран, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зеленський

Украинское продовольствие доставлено морским путем уже в 20 стран.

Об этом рассказал на международном экономическом форуме форум "Амброзетти" президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украинское продовольствие доставлено уже в 20 стран морским путем. Наша пшеница отправлена ​​и в такие государства, как Эфиопия и Йемен, где ситуация особенно сложная. Наше слово о гарантиях продовольственной безопасности будет соблюдено и в дальнейшем", - отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства по зерновой экспортной инициативе, которая снимает остроту продовольственного кризиса в мире. А значит, не допускает и новый миграционный кризис.

"Голод в странах Африки, Азии привел бы к новым волнам мигрантов в Европу, в том числе на средиземноморское побережье, в Италию. Но мы делаем все, чтобы этого не было", - подчеркнул президент.

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Напомним, 22 июля 2022 г. в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировке украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.
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Топ комментарии
+10
Україна воює а твої друзі на вищіх керівних посадах спасають дупи та бізнес відвертих колаборантів!
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02.09.2022 16:04
+6
А нам то скільки всього відправили.. аби ще не розкрадали.
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02.09.2022 16:06
+6
Отмазки за воровство гуманитарки в Запорожской и Закарпатской областях...
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02.09.2022 16:21
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Правила форума Совет форумчан
Для нього знову не вистачило "сєльодки з молоком"?
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02.09.2022 16:03 Ответить
Не сельодки а суцмбрії
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02.09.2022 16:36 Ответить
Україна воює а твої друзі на вищіх керівних посадах спасають дупи та бізнес відвертих колаборантів!
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02.09.2022 16:04 Ответить
А нам то скільки всього відправили.. аби ще не розкрадали.
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02.09.2022 16:06 Ответить
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке падарожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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02.09.2022 16:06 Ответить
"Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Джерело: https://censor.net/ua/n3364723

і тому судно з кукурудзою ( яке вчора сіло на міль )йшло до Італіі-мігрантів будуть зустрічати палентою ?
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02.09.2022 16:07 Ответить
О как гордится "кормилец всего света" а что не говоришь,что за копейки все сбываете.
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02.09.2022 16:11 Ответить
Вони такі завзяті, що не повірю,що за копійки, просто ми ще чогось не знаємо.
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02.09.2022 16:14 Ответить
Отмазки за воровство гуманитарки в Запорожской и Закарпатской областях...
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02.09.2022 16:21 Ответить
А скільки в державну казну з громадних сум перебаде? Не скажеш! А я скажу -"нуль цілих, хрєн десятих"! Бо той "дрібязок" який би мав би піти в державну казну піде на "плюшки".. ну всі знають кому!!!
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02.09.2022 16:22 Ответить
А якщо нестача борошна в Україні буде, то що тоді?
********?
Будемо винуватих шукати?
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02.09.2022 16:23 Ответить
Маски на початку ковіду хто в Італію продав? Хто вкрав зерно з госпзерву. Про за ви
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02.09.2022 16:38 Ответить
Винна буде Америка, мало допомагала...)))
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02.09.2022 20:30 Ответить
Экономика Украины каждый месяц теряет 5 ярдов долларов...так кажись ЗеКодломойский казав американскому изданию WP...типа Вашингтон Пост...
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02.09.2022 16:24 Ответить
Я ваш пригоВОР...сказал ЗеКодломойский...и Беня тут не виноват...😁
Все скомуздили Порошенко и Турчинов создавая новую армию Украины в июле 2014 года...
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02.09.2022 16:27 Ответить
Звісно, ані структури власності вивезеного зерна, ані розміру надходжень до бюджету ніхто не надасть, а от кількість врятованих чунга- чанг скоро сягне мільярду
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02.09.2022 17:05 Ответить
Украина воюет, а президент получает ренту за сдачу жилья "рускоговорящим постояльцам" из Лондона 😂🤣😂
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02.09.2022 17:12 Ответить
А чево тут удивительнаво-то? Эка невидаль - рускоязычный англичанин!
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02.09.2022 17:38 Ответить
Всі пітараси,один пеця дартаньян)))))
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02.09.2022 17:15 Ответить
Мудило, а там на фото "пеця"? 😂🤣
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02.09.2022 17:23 Ответить
"Всі" - це значить й ти.
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02.09.2022 17:25 Ответить
Твої Зе-друзі і соратники, розікрали гуманітарку в Запоріжжі, 20 морських контейнерів....
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02.09.2022 17:56 Ответить
Не отправила, а продала во время войны так и не сформировав разворованный госрезрв Украины 2700 полных вагонов зерна.
То есть продали еду в том числе НЗ во время войны, двух объявленных пандемий, сильнейшей засухи и серьезного неурожая в Европе.
Наверное надо кого нибудь за это наградить... Вот только кого ?
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02.09.2022 18:26 Ответить
Зєлєнский цє зрадник який нє думає о дєржаві він просто її знищує.Я щось нє чув щоб він щось придбав для ВСУ на ті гроші які накрав у народу.
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02.09.2022 20:18 Ответить
 
 