Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів. Це не може тривати, - Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.

"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може тривати", - сказав Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".

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"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було,- ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зазначив він.