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Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів. Це не може тривати, - Гроссі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів.
"Очевидно, що станція і фізична цілісність станції були порушені кілька разів... це те, що не може тривати", - сказав Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Гроссі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали "незручно близько".
"Були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, два-три рази (це було,- ред.) справді дуже тривожно, я б сказав, для всіх нас", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Евгений Агро
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+12 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+10 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар02.09.2022 17:35
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Будь ласка, зачекайте...
Если они сейчас что-то заявят резкое - их наблюдателей попрут из ЗАЭС. Вы хотите чтобы ЗАЭС взорвалась? Украине нужен еще один Чернобыль, только в 5 раз больше?
вы уверены?
б развелось дебилов.. или провокаторов я хз.
А сейчас его задача - не допустить ядерной катастрофы. Наблюдатели ЗАЖС должны оставаться на месте.
Иначе у нас будет еще один Чернобыль только в 6 раз больше.
Джеймса Бонда пересмотрелись?
указывайте своей мамке что ей на кухне делать.
Спасибо этим благородным и смелым людям что не побоялись поехать в пекло чтобы как-то предотвратить ядерную катастрофу в Украине.
ЕЩЕ одну.
не пойму кого тут больше набежало - ольгинцев или полезных идиотов, МАГАТЭ им не нравится, тьфу.
Они приехали чтобы предотвратить ядерную катастрофу. вооружены НИЧЕМ.
ТЫ бы так мог сделать? против тысяч головорезов - БЕЗОРУЖНЫЙ.
Да им памятник ставить надо!
І ще голосно так "Аяяй!"...
Вони послухають, ага...
А эти люди рискую жизнями. БЕЗОРУЖНЫЕ. Ради НАС.
хватит двусмысленных и обтекаемых фраз - кто обстреливает? что там делает рашка? зафигом в машинном зале военные машины?
наконец я поняла, почему тут ольгинцев сотни набежали и почему так обсирают этих смелых людей.
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Реєстрація:01.08.2022
Це ботня, яка виправдовіє співпрацю МАГАТЕ з рашистами. Бігає по темах про МАГАТЕ.
"Вы слышали от них хотя бы призыв к росийской стороне о демилитаризации станции и передачи её под контроль Украины?"
Недолуге, невже не можна вивчити за що відповідає, статут та повноваження МАГАТЕ перед тим, як робити тупі пустопорожні закидони?
Твої закидони приблизно такого плану - підходиш до свого сусіда і закидаєш йому, щоб підвищив тобі з/п в два рази або призначив міністром.
Дійшло?
*** вам!