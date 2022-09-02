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война (46523) Запорожская АЭС (540) Рафаэль Гросси (102) атака на ЗАЭС (67)

Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.

"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", - сказал Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий звучали "неудобно близко".

Читайте: "Это был цирк", - работник ЗАЭС рассказал, как российские оккупанты приняли миссию МАГАТЭ

"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было, - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - отметил он.
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Топ комментарии
+14
Ну так скажіть своїм керівникам, що терміново треба ЗАЕС демілітарізувати і ввести руйнівні санкції на рашистію, поки вона цього не зробить і не передасть станцію Україні.
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02.09.2022 17:26
+12
А с украинскими сотрудниками ЗАЭС переговорил? Условия их работы проверил? А в подвалы под станцией зашел? Почему это зеленое чмо не собирается встречать Гросі на первом же украинском блокпосту для обсуждения обстановки?
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02.09.2022 17:30
+10
звичайно скаже своєму начальнику чи керівникам, що терміново ЗАЕС потрібно демілітаризувати, а ООН і Червоний Хрест мають забрати зданих на каторгу і смерть захисників Маріуполя,США і Англія мають дати потужні ракети, гроші, гуманітарку, які "слуги" мають тут мародерити,ЄС і весь світ ввсести санкції на Засрашку...., а що має робити той, хто здав південь і ЗАЕС і хто все закатав в асфальт? І що має робити той "хто", який довів цю ситуацію до такого стану, чи злочинними наказами, чи некомпетентністю розставлених кадрів, сваоїм оточенням і т.п.? Чому хтось має щось робити за того, кого вибрали аж 73%???
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02.09.2022 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Ну так скажіть своїм керівникам, що терміново треба ЗАЕС демілітарізувати і ввести руйнівні санкції на рашистію, поки вона цього не зробить і не передасть станцію Україні.
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02.09.2022 17:26 Ответить
звичайно скаже своєму начальнику чи керівникам, що терміново ЗАЕС потрібно демілітаризувати, а ООН і Червоний Хрест мають забрати зданих на каторгу і смерть захисників Маріуполя,США і Англія мають дати потужні ракети, гроші, гуманітарку, які "слуги" мають тут мародерити,ЄС і весь світ ввсести санкції на Засрашку...., а що має робити той, хто здав південь і ЗАЕС і хто все закатав в асфальт? І що має робити той "хто", який довів цю ситуацію до такого стану, чи злочинними наказами, чи некомпетентністю розставлених кадрів, сваоїм оточенням і т.п.? Чому хтось має щось робити за того, кого вибрали аж 73%???
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02.09.2022 17:35 Ответить
коли людина необоротно втратила здоров'я, чи життя, через свій необачний вчинок, то ніякі відповіді на ніякі запитання не повернуть їй їх, так само і з Зе, - люди зробили те, що змінити вже некможливо і наслідки нас будуть ще довго переслідувати. Таке життя, воно бере велику ціну, коли воно береться за навчання людей, які не хотіли робити це самостійно. Після перемоги, будуть чергові вибори, які покажуть, чи навчило життя чомусь людей, чи вони вже невиправні. А поки маємо, що маємо, треба зараз зовнішнього ворога побороти.
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02.09.2022 22:07 Ответить
прочтите устав МАГАТЭ и узнайте, что эта организация, как и ООН, не имеет своей армии.
Если они сейчас что-то заявят резкое - их наблюдателей попрут из ЗАЭС. Вы хотите чтобы ЗАЭС взорвалась? Украине нужен еще один Чернобыль, только в 5 раз больше?

вы уверены?
б развелось дебилов.. или провокаторов я хз.
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02.09.2022 18:38 Ответить
МАГАТЭ разбираются. А кто разберется с предателями в офисе зеледента, да и с ним самим, обкурушем?
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02.09.2022 18:35 Ответить
он все прекрасно понимает, кто стрелял и куда. Но это не его функция - устанавливать такие вещи. До суда дойдет - даст показания.
А сейчас его задача - не допустить ядерной катастрофы. Наблюдатели ЗАЖС должны оставаться на месте.
Иначе у нас будет еще один Чернобыль только в 6 раз больше.
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02.09.2022 18:39 Ответить
А с украинскими сотрудниками ЗАЭС переговорил? Условия их работы проверил? А в подвалы под станцией зашел? Почему это зеленое чмо не собирается встречать Гросі на первом же украинском блокпосту для обсуждения обстановки?
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02.09.2022 17:30 Ответить
звичайно з українськими розмовляв, Ви маєте на увазі Деркача Андрюху, який заправляє цією і іншими АЕС?
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02.09.2022 18:22 Ответить
А он сотрудник ЗАЭС?
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02.09.2022 18:32 Ответить
нет, он мог зайти только туда куда его пустили. Толпы вооруженных орков против десятка смелых БЕЗОРУЖНЫХ людей, вооруженных блокнотами и карандашами. Ну в крайнем случае - дозиметрами.
Джеймса Бонда пересмотрелись?
указывайте своей мамке что ей на кухне делать.
Спасибо этим благородным и смелым людям что не побоялись поехать в пекло чтобы как-то предотвратить ядерную катастрофу в Украине.
ЕЩЕ одну.
не пойму кого тут больше набежало - ольгинцев или полезных идиотов, МАГАТЭ им не нравится, тьфу.
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02.09.2022 18:42 Ответить
Нет, не пересмотрелся. А Вам, как диванному эксперту, объясню что у обезьяны с гранатой надо забирать гранату из лап, а не пытаться изучать обезьяний язык...
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02.09.2022 18:58 Ответить
"... цілісність порушували неодноразово". Хто! Хто, бл..дь, порушував!!! Повернеться вже язик назвати це так, як воно є? Чи ці теж заявлять, що "обє старани стрєляют".
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02.09.2022 17:30 Ответить
если у него "повернется язык" сказать то что и он и весь мир и без этого знает - их выгонят со станции. Убьют - это даже не так страшно.
Они приехали чтобы предотвратить ядерную катастрофу. вооружены НИЧЕМ.
ТЫ бы так мог сделать? против тысяч головорезов - БЕЗОРУЖНЫЙ.
Да им памятник ставить надо!
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02.09.2022 18:43 Ответить
Отак -НУ-НУ-НУ їм!
І ще голосно так "Аяяй!"...
Вони послухають, ага...
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02.09.2022 17:36 Ответить
сделай больше. Ты именно портить воздух и можешь, что только что и сделал.
А эти люди рискую жизнями. БЕЗОРУЖНЫЕ. Ради НАС.
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02.09.2022 18:44 Ответить
ну-ну-ну.... сказал А...скажи и Б... только б не бээээ...
хватит двусмысленных и обтекаемых фраз - кто обстреливает? что там делает рашка? зафигом в машинном зале военные машины?
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02.09.2022 17:36 Ответить
Та взагалі як можна дозволити терористам захоплювати атомні об'єкти ?
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02.09.2022 17:37 Ответить
Нахера было вообще миссию импотентов из МАГАТЕ туда пускать. Конкретики никакой, призывов к демилитаризации нет, даже осуждения захвата станции кацапней нет
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02.09.2022 17:42 Ответить
то есть вы, как и Российская банда, не хотите присутствия МАГАТЭ на украинской станции?
наконец я поняла, почему тут ольгинцев сотни набежали и почему так обсирают этих смелых людей.
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02.09.2022 18:46 Ответить
Мы то хотим, только разве вы не видите на чьей стороне работает МАГАТЕ . Вы слышали от них хотя бы призыв к росийской стороне о демилитаризации станции и передачи её под контроль Украины?
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02.09.2022 18:54 Ответить
Olga Belanova

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Реєстрація:01.08.2022

Це ботня, яка виправдовіє співпрацю МАГАТЕ з рашистами. Бігає по темах про МАГАТЕ.
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02.09.2022 19:09 Ответить
Alex Alex 9d55ceb0

"Вы слышали от них хотя бы призыв к росийской стороне о демилитаризации станции и передачи её под контроль Украины?"
Недолуге, невже не можна вивчити за що відповідає, статут та повноваження МАГАТЕ перед тим, як робити тупі пустопорожні закидони?

Твої закидони приблизно такого плану - підходиш до свого сусіда і закидаєш йому, щоб підвищив тобі з/п в два рази або призначив міністром.
Дійшло?
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02.09.2022 19:25 Ответить
Ким порушена??? Ще одна тварюка продажна.
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02.09.2022 17:45 Ответить
неудобно близко
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02.09.2022 17:46 Ответить
Чутно кулиметні черги,о слух у чувака,чує через водохранилище як стріляють з Нікополя чи Марганця,навіть міномети чути!!! Як говорив всім нам знайомий *****, ДЕБІЛИ**!!!!!
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02.09.2022 17:55 Ответить
Звичайно, кацапи нелюди, навіть не скоти, а мікроби потвор, що взяти з терористів. Але у мене залишається відкритим питання, хто і навіщо віддів всю атомну енергетику самому великому патріоту, правда не України, відданому агенту ФСБ Андрію Деркачу, який є в санкційному списку США?
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02.09.2022 18:20 Ответить
Україна повинна вивести свої війська на територію Польші, без зброї звичайно, щоб не наражати мирних орків на небезбеку.
*** вам!
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02.09.2022 18:23 Ответить
А кто же это сделал? Як це так сталося?
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02.09.2022 23:55 Ответить
 
 