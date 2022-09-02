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Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность оккупированной Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.
"Очевидно, что станция и физическая целостность станции были нарушены несколько раз... это не может продолжаться", - сказал Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Гросси добавил, что во время его пребывания на АЭС звуки боевых действий звучали "неудобно близко".
"Были моменты, когда огонь был очевидным, тяжелые пулеметы, артиллерийские минометы, два-три раза (это было, - ред.) действительно очень тревожно, я бы сказал, для всех нас", - отметил он.
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+14 Евгений Агро
показать весь комментарий02.09.2022 17:26
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+10 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий02.09.2022 17:35
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Пожалуйста, подождите...
Если они сейчас что-то заявят резкое - их наблюдателей попрут из ЗАЭС. Вы хотите чтобы ЗАЭС взорвалась? Украине нужен еще один Чернобыль, только в 5 раз больше?
вы уверены?
б развелось дебилов.. или провокаторов я хз.
А сейчас его задача - не допустить ядерной катастрофы. Наблюдатели ЗАЖС должны оставаться на месте.
Иначе у нас будет еще один Чернобыль только в 6 раз больше.
Джеймса Бонда пересмотрелись?
указывайте своей мамке что ей на кухне делать.
Спасибо этим благородным и смелым людям что не побоялись поехать в пекло чтобы как-то предотвратить ядерную катастрофу в Украине.
ЕЩЕ одну.
не пойму кого тут больше набежало - ольгинцев или полезных идиотов, МАГАТЭ им не нравится, тьфу.
Они приехали чтобы предотвратить ядерную катастрофу. вооружены НИЧЕМ.
ТЫ бы так мог сделать? против тысяч головорезов - БЕЗОРУЖНЫЙ.
Да им памятник ставить надо!
І ще голосно так "Аяяй!"...
Вони послухають, ага...
А эти люди рискую жизнями. БЕЗОРУЖНЫЕ. Ради НАС.
хватит двусмысленных и обтекаемых фраз - кто обстреливает? что там делает рашка? зафигом в машинном зале военные машины?
наконец я поняла, почему тут ольгинцев сотни набежали и почему так обсирают этих смелых людей.
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Реєстрація:01.08.2022
Це ботня, яка виправдовіє співпрацю МАГАТЕ з рашистами. Бігає по темах про МАГАТЕ.
"Вы слышали от них хотя бы призыв к росийской стороне о демилитаризации станции и передачи её под контроль Украины?"
Недолуге, невже не можна вивчити за що відповідає, статут та повноваження МАГАТЕ перед тим, як робити тупі пустопорожні закидони?
Твої закидони приблизно такого плану - підходиш до свого сусіда і закидаєш йому, щоб підвищив тобі з/п в два рази або призначив міністром.
Дійшло?
*** вам!