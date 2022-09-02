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116 тисяч харківських учнів розпочали 1 вересня навчання, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

школа

1 вересня навчання в школах міста Харкова розпочали 116 тисяч учнів. Ще 700 школярів долучилися дистанційно з тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Харкова Ігор Терехов.

"116 тисяч харківських учнів учора розпочали навчання у новому навчальному році. З них 7100 першокласників. Ще 700 школярів підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій", - повідомляє мер Харкова.

Терехов додає: "Пишаюся нашими дітьми, їхнім бажанням навчатися та бажаю їм якнайшвидшого повернення до стін рідних шкіл".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 тис. українських дітей навчаються в школах ЄС, - Єврокомісія

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А Ви спробуйте глянуть на це з іншого боку - на дітей відразу не "навалюється" цілий тиждень занять Вони за літо "розслабилися" і вибилися з "регулярного розпорядку дня" Четвер-п"ятниця - це їм своєрідний "струс" , який перевів дитину на рейки учбового процесу Потім два дні "перепочинку" За ці два дні і діти і батьки проведуть "переналадку" на учбовий процес А з понеділка вже переналаштовані батьки з дітьми будуть готові до життя в "новому форматі" Тим більше , що навчальний процес у нас зараз "різноплановий - і "офлайн" , і "онлайн" , і змішаний , і якийсь "батьківський" Дочка нам телефоном цілу годину пояснювала їх особливості Сказала , що самі вчителі до кінця розібраться не можуть в деяких нюансах Тому і їм ці два вихідних дадуть можливість розібраться в "технічних дрібницях" цих форм навчання
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02.09.2022 18:54
+4
Що ви ! В кабміне оселилась рускомовна ТРІЙКА, що россіськи пам'ятники зараз оберегае

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02.09.2022 18:20
+2
Входять в навчальний процес поступово.
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02.09.2022 18:26
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Тєрєхов ти б памятник пушкіну забрав з центра Харкова і театр пушкіна з вулицею переїменував на Українську назву, бо за тебе соромно харківянам, таке враження що ти чекаєш коли росія стане знову хорошей щоб ти з нею товаришував.
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02.09.2022 18:16 Відповісти
Що ви ! В кабміне оселилась рускомовна ТРІЙКА, що россіськи пам'ятники зараз оберегае

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02.09.2022 18:20 Відповісти
суцільні юристи, куди не плюнь
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02.09.2022 19:28 Відповісти
А словацькі школяри ідуть в понеділок 5 вересня
Пояснить мені цю совковою ТУПІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ И КАБМІНУ , що погнали дітей в четверг у школу ????
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02.09.2022 18:18 Відповісти
Входять в навчальний процес поступово.
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02.09.2022 18:26 Відповісти
А европейці різко ? ПокА освіта в ЕС більш якісна ніж в Україні
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02.09.2022 18:28 Відповісти
За якими показниками краща? Сама придумала?
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02.09.2022 21:21 Відповісти
ЗА ТАКИМИ : шо Европа живе краще України . А це означае що МОТИВАЦІЯ у европейських школах і універах більш правільна , ніж у школах України
ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО
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02.09.2022 21:53 Відповісти
Я запитав про конкретні показники.
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02.09.2022 21:58 Відповісти
Я конкретно відповіла
Но додам інфи, раз ви зовсім не в курсі освіти в ЕС.

1. усі випускники школ ЕС мають знати 4 ЕВРОПЕЙСЬКі мови . В нашій словацькій школі англійський, французьский, немецький, і словацький
2. на роботу в держустанови беруть випускнікив Словаччіни . Для « понаехавших» і переросших школу і вуз треба здати С1 і мати сертифікат по словацькому
3. Школяри обовьязково зимой їздять на тиждень кататися на лижах усім класом за рахунок держави- це программа ЕС
4, в школах добре годують ( і завтрак, і обід , і полдник, перше друге і компот)
5. в школах добре вчать історії власний держави , возять по країни на історичні екскурсії за рахунок держави
6. в гімназії школяри поділяються на гуманітаріїв і технарів - кому біологія , а кому - фізика
7. в старших класах ідуть постійно тести - кожну чверть
з плохими балами тестів документи до розгляду в універи даже не приймають.
і т д
наприклад по німецькому за год школяри пішуть 8(!) тестів - ессе
8 Е школяри , які після 9 класу уходят в технікуми
9. Добра он лайн освіта . В 2020/2021 весь рік школяри вчились он лайн із-за ковіда - на рівень знань це не відобразилось
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Ти тут розповідала про совковість 1 вересня в Україні. Я тебе шокую, але у Литві, яка є ЄС, перше вересня - державне свято.
По-друге, ти мені не розказала про конкретні показники кращості.
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03.09.2022 18:07 Відповісти
Хочете сказати, що і в Польщі совковість? У мене син пішов 1-го вересня на 1годигу до школи привіталися і повернувся додому. Сьогодні повноцінний день з 8-00 до 14-00. Так книжки не видають, але планомірно вводять до учбового процесу. P.S. Не треба шукати негатив там де його нема.
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02.09.2022 18:32 Відповісти
Австрия - 2022-2023 Летние каникулы: с 09 июля до 10 сентября
Словакия - занятия с 5 сентября 2022
Германия 2022 -2023 Летние каникулыc 28 июля по 10 сентября
И Т Д
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02.09.2022 19:42 Відповісти
А Ви спробуйте глянуть на це з іншого боку - на дітей відразу не "навалюється" цілий тиждень занять Вони за літо "розслабилися" і вибилися з "регулярного розпорядку дня" Четвер-п"ятниця - це їм своєрідний "струс" , який перевів дитину на рейки учбового процесу Потім два дні "перепочинку" За ці два дні і діти і батьки проведуть "переналадку" на учбовий процес А з понеділка вже переналаштовані батьки з дітьми будуть готові до життя в "новому форматі" Тим більше , що навчальний процес у нас зараз "різноплановий - і "офлайн" , і "онлайн" , і змішаний , і якийсь "батьківський" Дочка нам телефоном цілу годину пояснювала їх особливості Сказала , що самі вчителі до кінця розібраться не можуть в деяких нюансах Тому і їм ці два вихідних дадуть можливість розібраться в "технічних дрібницях" цих форм навчання
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02.09.2022 18:54 Відповісти
🤣🤣🤣пане Яре, а на школярів ЕС нічого не навалюется ?
нееть , ЦЕ СРАНИЙ СОВОК В ПОСТСОВЕТСКИХ КРАЇНАХ ДОСІ В ГОЛОВАХ І ЧІНУШ І ГРОМАДЯН
І назва йому « 1 вересня»
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02.09.2022 19:31 Відповісти
та вийди вже заміж за яра, шо ти підлизуєся
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02.09.2022 19:37 Відповісти
🤣🤣🤣
у нас с паном Яром е дружні авторські теми ( Ватра і Автотема) . Заходить до нас у гості Т
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02.09.2022 19:39 Відповісти
а, вже вийшла, ну тоді зрозуміло
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02.09.2022 19:43 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.09.2022 19:43 Відповісти
Не бачу в цьому ніякої проблеми День як день - нічим не кращий і не гірший від інших
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02.09.2022 20:06 Відповісти
харківські учні найкращі
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02.09.2022 19:23 Відповісти
Харків'яни реально герої. Незважаючи на обстріли продовжують життя.
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02.09.2022 21:19 Відповісти
 
 