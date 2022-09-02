116 тисяч харківських учнів розпочали 1 вересня навчання, - Терехов
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1 вересня навчання в школах міста Харкова розпочали 116 тисяч учнів. Ще 700 школярів долучилися дистанційно з тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі очільник Харкова Ігор Терехов.
"116 тисяч харківських учнів учора розпочали навчання у новому навчальному році. З них 7100 першокласників. Ще 700 школярів підключилися до онлайн-занять із тимчасово окупованих територій", - повідомляє мер Харкова.
Терехов додає: "Пишаюся нашими дітьми, їхнім бажанням навчатися та бажаю їм якнайшвидшого повернення до стін рідних шкіл".
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
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+4 Sophia-Maria Duglass
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+2 5 копійок
показати весь коментар02.09.2022 18:26
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Пояснить мені цю совковою ТУПІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ И КАБМІНУ , що погнали дітей в четверг у школу ????
ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО
Но додам інфи, раз ви зовсім не в курсі освіти в ЕС.
1. усі випускники школ ЕС мають знати 4 ЕВРОПЕЙСЬКі мови . В нашій словацькій школі англійський, французьский, немецький, і словацький
2. на роботу в держустанови беруть випускнікив Словаччіни . Для « понаехавших» і переросших школу і вуз треба здати С1 і мати сертифікат по словацькому
3. Школяри обовьязково зимой їздять на тиждень кататися на лижах усім класом за рахунок держави- це программа ЕС
4, в школах добре годують ( і завтрак, і обід , і полдник, перше друге і компот)
5. в школах добре вчать історії власний держави , возять по країни на історичні екскурсії за рахунок держави
6. в гімназії школяри поділяються на гуманітаріїв і технарів - кому біологія , а кому - фізика
7. в старших класах ідуть постійно тести - кожну чверть
з плохими балами тестів документи до розгляду в універи даже не приймають.
і т д
наприклад по німецькому за год школяри пішуть 8(!) тестів - ессе
8 Е школяри , які після 9 класу уходят в технікуми
9. Добра он лайн освіта . В 2020/2021 весь рік школяри вчились он лайн із-за ковіда - на рівень знань це не відобразилось
По-друге, ти мені не розказала про конкретні показники кращості.
Словакия - занятия с 5 сентября 2022
Германия 2022 -2023 Летние каникулыc 28 июля по 10 сентября
И Т Д
нееть , ЦЕ СРАНИЙ СОВОК В ПОСТСОВЕТСКИХ КРАЇНАХ ДОСІ В ГОЛОВАХ І ЧІНУШ І ГРОМАДЯН
І назва йому « 1 вересня»
у нас с паном Яром е дружні авторські теми ( Ватра і Автотема) . Заходить до нас у гості Т