Фінляндія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 35 млн євро
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Влада Фінляндії надасть Україні черговий пакет гуманітарної допомоги вартістю 35 млн євро.
Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.
Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.
Крім того, Фінляндія надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Останні передадуть у прифронтові регіони для рятувальників.
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