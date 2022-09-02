Фінляндія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 35 млн євро

Влада Фінляндії надасть Україні черговий пакет гуманітарної допомоги вартістю 35 млн євро.

Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.

Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Крім того, Фінляндія надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Останні передадуть у прифронтові регіони для рятувальників.