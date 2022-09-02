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Фінляндія надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 35 млн євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фінляндія

Влада Фінляндії надасть Україні черговий пакет гуманітарної допомоги вартістю 35 млн євро.

Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.

Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.

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Крім того, Фінляндія надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Останні передадуть у прифронтові регіони для рятувальників.

Автор: Анастасія Потіха
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гуманітарної допомоги на 35 млн євро....mozhe podozhdite poka dermaka s podeljnikami posjadjat....
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02.09.2022 18:14 Відповісти
Дерьмак и его команда радостно потирают загребущие лапки.
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02.09.2022 18:19 Відповісти
а скільки дерьмак бере за гуманітарний модульний будинок чи там рент помісячний?
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02.09.2022 18:22 Відповісти
Так ее же *******
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02.09.2022 18:23 Відповісти
Більше модульних будинків треба. Людям жити ніде. Аренда квартир неприпустимо дорога.
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02.09.2022 18:29 Відповісти
зимою в модульному будинку мабудь буде весело...
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02.09.2022 18:56 Відповісти
Виділіть з них пару мільйонів на контроль
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02.09.2022 18:51 Відповісти
Дякуємо.
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02.09.2022 18:54 Відповісти
Передавайте одразу вілами в Італії. Шоб швидше було.
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02.09.2022 18:55 Відповісти
 
 