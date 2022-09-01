Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги
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Фінська влада в четвер ухвалила рішення про виділення Україні нового, вже восьмого, пакету військової допомоги,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, пр це йдеться у повідомленні оборонного відомства Фінляндії.
"1 вересня 2022 року президент республіки на підставі пропозиції уряду прийняв рішення про те, що Фінляндія направить в Україну додаткове військове обладнання. Це вже восьме постачання військової допомоги з Фінляндії до України", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що з метою забезпечення неодмінної доставки допомоги адресату, подальша інформація про зміст, спосіб доставки та терміни надання допомоги не розголошується.
"Додаткова допомога Фінляндії враховувала як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони", - наголошують у відомстві.
При цьому у фінському Міноборони не уточнюють загальну вартість нового пакету додаткової військової допомоги Україні, проте, за інформацією агентства Reuters, вона становить близько 8,3 млн євро.
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