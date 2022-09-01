РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7902 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 106 4
помощь (6103) Финляндия (766)

Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,швеція,фінляндія

Финские власти в четверг приняли решение о выделении Украине нового, уже восьмого, пакета военной помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Финляндии.

"1 сентября 2022 года президент республики на основании предложения правительства, принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительное военное оборудование. Это уже восьмая поставка военной помощи из Финляндии в Украину", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в целях обеспечения непременной доставки помощи адресату, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается.

"Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны", - подчеркивают в ведомстве.

При этом в финском Минобороны не уточняют общую стоимость нового пакета дополнительной военной помощи Украине, однако по информации агентства Reuters, она составляет около 8,3 млн евро.

Читайте также: Финляндия планирует ввести гуманитарные визы для россиян, выступающих против войны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фінам-черговий респект...
показать весь комментарий
01.09.2022 18:36 Ответить
Спасибо финны, больше винтовок Valmet и минометов - все пригодится.
показать весь комментарий
01.09.2022 18:37 Ответить
Отлічьно
показать весь комментарий
01.09.2022 19:30 Ответить
 
 