Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи

Финские власти в четверг приняли решение о выделении Украине нового, уже восьмого, пакета военной помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Финляндии.

"1 сентября 2022 года президент республики на основании предложения правительства, принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительное военное оборудование. Это уже восьмая поставка военной помощи из Финляндии в Украину", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в целях обеспечения непременной доставки помощи адресату, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается.

"Дополнительная помощь Финляндии учитывала как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны", - подчеркивают в ведомстве.

При этом в финском Минобороны не уточняют общую стоимость нового пакета дополнительной военной помощи Украине, однако по информации агентства Reuters, она составляет около 8,3 млн евро.

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