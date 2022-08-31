Финляндия планирует ввести гуманитарные визы для россиян, выступающих против войны
Правительство Финляндии рассматривает возможность введения нового типа гуманитарной визы для граждан РФ. Их будут выдавать людям, которые выступают против войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle.
По его словам, в первую очередь новая виза будет предназначена для активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов независимых изданий. Она позволит въехать в страну в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство.
При этом Хаависто отметил, что виза не будет выдаваться абсолютно всем желающим в мире получить убежище, но ее будут вводить ситуативно, как, например, сейчас - на фоне войны в Украине.
"Каждая ситуация будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в отдельных случаях", - подчеркнул Хаависто.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз. Количество выдаваемых шенгенских виз гражданам РФ сократится до одной десятой от нынешнего уровня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Никому не нужно неконтролируемое ЯО
И распродажа его Талибанам
В них святого нема нічого!
ну якщо так вже вирішили то не зайвим буде і лінію Манергейма оновити..
А коли назад повернуться?
И даже гражданство выдает
Але.. вот вижу-анкета на границе с вопросом грубо "путин поц таки-или солнце"-ну и пусть отвечают