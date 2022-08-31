Финляндия планирует ввести гуманитарные визы для россиян, выступающих против войны

Правительство Финляндии рассматривает возможность введения нового типа гуманитарной визы для граждан РФ. Их будут выдавать людям, которые выступают против войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle.

По его словам, в первую очередь новая виза будет предназначена для активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов независимых изданий. Она позволит въехать в страну в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство.

При этом Хаависто отметил, что виза не будет выдаваться абсолютно всем желающим в мире получить убежище, но ее будут вводить ситуативно, как, например, сейчас - на фоне войны в Украине.

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"Каждая ситуация будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в отдельных случаях", - подчеркнул Хаависто.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз. Количество выдаваемых шенгенских виз гражданам РФ сократится до одной десятой от нынешнего уровня.

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