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Финляндия планирует ввести гуманитарные визы для россиян, выступающих против войны

віза

Правительство Финляндии рассматривает возможность введения нового типа гуманитарной визы для граждан РФ. Их будут выдавать людям, которые выступают против войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle.

По его словам, в первую очередь новая виза будет предназначена для активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов независимых изданий. Она позволит въехать в страну в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство.

При этом Хаависто отметил, что виза не будет выдаваться абсолютно всем желающим в мире получить убежище, но ее будут вводить ситуативно, как, например, сейчас - на фоне войны в Украине.

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"Каждая ситуация будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в отдельных случаях", - подчеркнул Хаависто.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз. Количество выдаваемых шенгенских виз гражданам РФ сократится до одной десятой от нынешнего уровня.

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Автор: 

виза (1238) запрет (1704) россия (95308) Финляндия (950)


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Топ комментарии
+13
Хороший парашник- только каждый 200-й. Вот им можете визы и открывать (подземные).
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31.08.2022 22:20
+11
Молодца финны! Теперь попрётся разная срань фсб, осталось только хрюкнуть: "Я против войны в Украине!" и получить визу, ну а там, что ***** прикажет...
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31.08.2022 22:24
+10
Фіни молодці,але та кацапська мразота,начне косити під хороших,щоб получити візу!
В них святого нема нічого!
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31.08.2022 22:23
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Хороший парашник- только каждый 200-й. Вот им можете визы и открывать (подземные).
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31.08.2022 22:20 Ответить
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора в інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий) казав, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
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31.08.2022 23:07 Ответить
США не дадут как в 90 не дали

Никому не нужно неконтролируемое ЯО

И распродажа его Талибанам
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31.08.2022 23:14 Ответить
значит никто не выедет - ну и ладненько...
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31.08.2022 22:23 Ответить
Фіни молодці,але та кацапська мразота,начне косити під хороших,щоб получити візу!
В них святого нема нічого!
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31.08.2022 22:23 Ответить
Молодца финны! Теперь попрётся разная срань фсб, осталось только хрюкнуть: "Я против войны в Украине!" и получить визу, ну а там, что ***** прикажет...
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31.08.2022 22:24 Ответить
Врядли все так просто будет
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31.08.2022 22:34 Ответить
На фесебе такую легенду сострочат, что фины ещё и гордится будут, что жизнь спасли "человеку"...
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31.08.2022 22:46 Ответить
Как Петрову и Боширову с паспортами подряд
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31.08.2022 22:48 Ответить
Вот именно, в точку!
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31.08.2022 22:52 Ответить
Фіни-не грайтесь з кацапськими свинями бо пошкодуєте...
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31.08.2022 22:28 Ответить
визы в один конец
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31.08.2022 22:30 Ответить
мало виз тех что есть, ещё гуманитарные. любят они коцапов...
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31.08.2022 22:30 Ответить
Извращенцы, я лучше в кулак кончу, чем в касаба... =)
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31.08.2022 22:34 Ответить
Це тіпа якесь козложопе чмо скаже "хутін пуйло" і велком ту єроп?
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31.08.2022 22:33 Ответить
Ща казачков засланных и наедет.....
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31.08.2022 22:38 Ответить
Мало чого навчив фінів 39 рік....
ну якщо так вже вирішили то не зайвим буде і лінію Манергейма оновити..
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31.08.2022 22:38 Ответить
Хорошая идея учитывая что она сейчас на территории рашки
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31.08.2022 22:42 Ответить
Я тебя вчера предупреждала?Молись.
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01.09.2022 00:08 Ответить
Кого предупреждала и о чем?
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01.09.2022 07:26 Ответить
иногда мне кажется что Бог забрал у европы мозги. иначе как иметь дело с орками
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31.08.2022 22:43 Ответить
Татуху на лоб "путін-х*йло!" і велком ту де "в люди"...))
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31.08.2022 22:43 Ответить
запутинцам татуха не помеха, а прикрытие.
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31.08.2022 23:01 Ответить
У Європі так!
А коли назад повернуться?
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31.08.2022 23:49 Ответить
Дураки они что-ли назад возвращаться? Будут Европу чесать до последнего русского.
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01.09.2022 00:15 Ответить
Рано чи пізно вони там спаляться і їх копняками поженуть назад у расію-факаматушку...
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01.09.2022 00:27 Ответить
ни 1го нормального русского в жизни не встретил. На что финны рассчитывают?
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31.08.2022 22:44 Ответить
неужели непонятно что орков надо уничтожать, а не пускать к себе
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31.08.2022 22:44 Ответить
І в чому тут логіка? Якщо всі хто проти війни поїдуть то залишатися всі хто за і війна тоді ніколи не закінчиться? Там зовсім розійськи гроші з'їли совість у всіх чинуш в европі?
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31.08.2022 22:48 Ответить
Украина тоже таких пускает

И даже гражданство выдает
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31.08.2022 23:00 Ответить
Там пропуск Путін - ху.ло .
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31.08.2022 22:50 Ответить
Ох и рискуют финны быть обманутыми московитами!!!
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31.08.2022 22:59 Ответить
Відкинувши модернізацію на користь традиціоналізму, імперського націоналізму і конфліктів, держава викинула європеїзованих росіян як зайвих, чужих і шкідливих. Сьогоднішня клептократична система знижує соціальну мобільність і мало обіцяє прогресу. Відхід освіченого класу на даний момент може закінчити модернізацію моделі, яка почалася в 18 столітті.
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31.08.2022 23:06 Ответить
Якщо вони проти війни в Україні - то чому вони мають бути проти війни в Україні у Фінляндії, а не на росії?
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31.08.2022 23:23 Ответить
В 1939 были все руzzкие против войны, но это им не мешало идти по финской земле и убивать финов. Если сейчас они пришли без оружия, то это не даст никаких гарантий что завтра они будут убивать как в 39.
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31.08.2022 23:25 Ответить
необучаемые. как ещё должны насрать им коцапы на голову чтобы они поняли
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31.08.2022 23:25 Ответить
фины та как раз понимают... Но-гуманизьм.. доля процентов тех "хороших рузьких"-которые пострадали от режима..
Але.. вот вижу-анкета на границе с вопросом грубо "путин поц таки-или солнце"-ну и пусть отвечают
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01.09.2022 00:09 Ответить
Не знаю щодо русні, а я точно невиїздна. Як подивлюсь, де їх тільки немає, і нікуди не хочеться, але ж і тут їх як собак, немає як жити українцю на своїй землі і податися немає куди. Он канада, канада, а трюдо щось мутнен кий
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01.09.2022 01:02 Ответить
 
 