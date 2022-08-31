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Новини
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Фінляндія планує запровадити гуманітарні візи для росіян, які виступають проти війни

віза

Уряд Фінляндії розглядає можливість введення нового типу гуманітарної візи для громадян РФ. Їх видаватимуть людям, які виступають проти війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто, яке наводить Yle.

За його словами, передовсім нова віза буде призначена для активістів, дисидентів, правозахисників і журналістів незалежних видань. Вона дасть змогу в'їхати в країну в пошуках притулку і надалі отримати посвідку на проживання.

При цьому Хаавісто зазначив, що віза не буде видаватися абсолютно всім охочим у світі отримати притулок, але її будуть вводити ситуативно, як, наприклад, зараз - на тлі війни в Україні.

"Кожна ситуація буде розглядатися в кожному конкретному випадку. Гуманітарна віза буде використовуватися тільки в окремих випадках", - підкреслив Хаавісто.

Читайте: П’ять країн ЄС-сусідів Росії обговорять обмеження в’їзду для громадян РФ, – МЗС Литви

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія з вересня скорочує кількість виданих росіянам віз. Кількість видаваних шенгенських віз громадянам РФ скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.

Автор: 

віза (731) заборона (1446) росія (64846) Фінляндія (1290)


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Топ коментарі
+13
Хороший парашник- только каждый 200-й. Вот им можете визы и открывать (подземные).
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31.08.2022 22:20
+11
Молодца финны! Теперь попрётся разная срань фсб, осталось только хрюкнуть: "Я против войны в Украине!" и получить визу, ну а там, что ***** прикажет...
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31.08.2022 22:24
+10
Фіни молодці,але та кацапська мразота,начне косити під хороших,щоб получити візу!
В них святого нема нічого!
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31.08.2022 22:23
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Хороший парашник- только каждый 200-й. Вот им можете визы и открывать (подземные).
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31.08.2022 22:20 Відповісти
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора в інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий) казав, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
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31.08.2022 23:07 Відповісти
США не дадут как в 90 не дали

Никому не нужно неконтролируемое ЯО

И распродажа его Талибанам
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31.08.2022 23:14 Відповісти
значит никто не выедет - ну и ладненько...
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31.08.2022 22:23 Відповісти
Фіни молодці,але та кацапська мразота,начне косити під хороших,щоб получити візу!
В них святого нема нічого!
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31.08.2022 22:23 Відповісти
Молодца финны! Теперь попрётся разная срань фсб, осталось только хрюкнуть: "Я против войны в Украине!" и получить визу, ну а там, что ***** прикажет...
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31.08.2022 22:24 Відповісти
Врядли все так просто будет
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31.08.2022 22:34 Відповісти
На фесебе такую легенду сострочат, что фины ещё и гордится будут, что жизнь спасли "человеку"...
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31.08.2022 22:46 Відповісти
Как Петрову и Боширову с паспортами подряд
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31.08.2022 22:48 Відповісти
Вот именно, в точку!
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31.08.2022 22:52 Відповісти
Фіни-не грайтесь з кацапськими свинями бо пошкодуєте...
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31.08.2022 22:28 Відповісти
визы в один конец
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31.08.2022 22:30 Відповісти
мало виз тех что есть, ещё гуманитарные. любят они коцапов...
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31.08.2022 22:30 Відповісти
Извращенцы, я лучше в кулак кончу, чем в касаба... =)
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31.08.2022 22:34 Відповісти
Це тіпа якесь козложопе чмо скаже "хутін пуйло" і велком ту єроп?
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31.08.2022 22:33 Відповісти
Ща казачков засланных и наедет.....
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31.08.2022 22:38 Відповісти
Мало чого навчив фінів 39 рік....
ну якщо так вже вирішили то не зайвим буде і лінію Манергейма оновити..
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31.08.2022 22:38 Відповісти
Хорошая идея учитывая что она сейчас на территории рашки
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31.08.2022 22:42 Відповісти
Я тебя вчера предупреждала?Молись.
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01.09.2022 00:08 Відповісти
Кого предупреждала и о чем?
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01.09.2022 07:26 Відповісти
иногда мне кажется что Бог забрал у европы мозги. иначе как иметь дело с орками
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31.08.2022 22:43 Відповісти
Татуху на лоб "путін-х*йло!" і велком ту де "в люди"...))
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31.08.2022 22:43 Відповісти
запутинцам татуха не помеха, а прикрытие.
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31.08.2022 23:01 Відповісти
У Європі так!
А коли назад повернуться?
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31.08.2022 23:49 Відповісти
Дураки они что-ли назад возвращаться? Будут Европу чесать до последнего русского.
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01.09.2022 00:15 Відповісти
Рано чи пізно вони там спаляться і їх копняками поженуть назад у расію-факаматушку...
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01.09.2022 00:27 Відповісти
ни 1го нормального русского в жизни не встретил. На что финны рассчитывают?
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31.08.2022 22:44 Відповісти
неужели непонятно что орков надо уничтожать, а не пускать к себе
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31.08.2022 22:44 Відповісти
І в чому тут логіка? Якщо всі хто проти війни поїдуть то залишатися всі хто за і війна тоді ніколи не закінчиться? Там зовсім розійськи гроші з'їли совість у всіх чинуш в европі?
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31.08.2022 22:48 Відповісти
Украина тоже таких пускает

И даже гражданство выдает
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31.08.2022 23:00 Відповісти
Там пропуск Путін - ху.ло .
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31.08.2022 22:50 Відповісти
Ох и рискуют финны быть обманутыми московитами!!!
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31.08.2022 22:59 Відповісти
Відкинувши модернізацію на користь традиціоналізму, імперського націоналізму і конфліктів, держава викинула європеїзованих росіян як зайвих, чужих і шкідливих. Сьогоднішня клептократична система знижує соціальну мобільність і мало обіцяє прогресу. Відхід освіченого класу на даний момент може закінчити модернізацію моделі, яка почалася в 18 столітті.
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31.08.2022 23:06 Відповісти
Якщо вони проти війни в Україні - то чому вони мають бути проти війни в Україні у Фінляндії, а не на росії?
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31.08.2022 23:23 Відповісти
В 1939 были все руzzкие против войны, но это им не мешало идти по финской земле и убивать финов. Если сейчас они пришли без оружия, то это не даст никаких гарантий что завтра они будут убивать как в 39.
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31.08.2022 23:25 Відповісти
необучаемые. как ещё должны насрать им коцапы на голову чтобы они поняли
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31.08.2022 23:25 Відповісти
фины та как раз понимают... Но-гуманизьм.. доля процентов тех "хороших рузьких"-которые пострадали от режима..
Але.. вот вижу-анкета на границе с вопросом грубо "путин поц таки-или солнце"-ну и пусть отвечают
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01.09.2022 00:09 Відповісти
Не знаю щодо русні, а я точно невиїздна. Як подивлюсь, де їх тільки немає, і нікуди не хочеться, але ж і тут їх як собак, немає як жити українцю на своїй землі і податися немає куди. Он канада, канада, а трюдо щось мутнен кий
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01.09.2022 01:02 Відповісти
 
 