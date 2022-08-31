Фінляндія планує запровадити гуманітарні візи для росіян, які виступають проти війни
Уряд Фінляндії розглядає можливість введення нового типу гуманітарної візи для громадян РФ. Їх видаватимуть людям, які виступають проти війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто, яке наводить Yle.
За його словами, передовсім нова віза буде призначена для активістів, дисидентів, правозахисників і журналістів незалежних видань. Вона дасть змогу в'їхати в країну в пошуках притулку і надалі отримати посвідку на проживання.
При цьому Хаавісто зазначив, що віза не буде видаватися абсолютно всім охочим у світі отримати притулок, але її будуть вводити ситуативно, як, наприклад, зараз - на тлі війни в Україні.
"Кожна ситуація буде розглядатися в кожному конкретному випадку. Гуманітарна віза буде використовуватися тільки в окремих випадках", - підкреслив Хаавісто.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія з вересня скорочує кількість виданих росіянам віз. Кількість видаваних шенгенських віз громадянам РФ скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.
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Никому не нужно неконтролируемое ЯО
И распродажа его Талибанам
В них святого нема нічого!
ну якщо так вже вирішили то не зайвим буде і лінію Манергейма оновити..
А коли назад повернуться?
И даже гражданство выдает
Але.. вот вижу-анкета на границе с вопросом грубо "путин поц таки-или солнце"-ну и пусть отвечают