Фінляндія планує запровадити гуманітарні візи для росіян, які виступають проти війни

Уряд Фінляндії розглядає можливість введення нового типу гуманітарної візи для громадян РФ. Їх видаватимуть людям, які виступають проти війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто, яке наводить Yle.

За його словами, передовсім нова віза буде призначена для активістів, дисидентів, правозахисників і журналістів незалежних видань. Вона дасть змогу в'їхати в країну в пошуках притулку і надалі отримати посвідку на проживання.

При цьому Хаавісто зазначив, що віза не буде видаватися абсолютно всім охочим у світі отримати притулок, але її будуть вводити ситуативно, як, наприклад, зараз - на тлі війни в Україні.

"Кожна ситуація буде розглядатися в кожному конкретному випадку. Гуманітарна віза буде використовуватися тільки в окремих випадках", - підкреслив Хаавісто.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія з вересня скорочує кількість виданих росіянам віз. Кількість видаваних шенгенських віз громадянам РФ скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.