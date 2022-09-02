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НАБУ (3424) Укрнафта (134) САП (1839)

Колишні посадовці "Укрнафти" підозрюються у заволодінні 13,3 млрд грн, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

укрнафта

2 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") на суму понад 13,3 млрд грн. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед тих, кто отримав підозру:

  • колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";
  • колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";
  • колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";
  • колишні директори 5 комерційних підприємств. Одного з них затримано в порядку ст.208 КПК України.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено фірми Коломойського, які придбали скраплений газ "Укрнафти" за вдвічі нижчою ціною. ВIДЕО

В НАБУ нагадали, що за матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів — ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ понад 3,5 млрд грн вже відшкодовано "Укрнафті". Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб. Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року та підписані лише після призначення новообраного керівника САП.

Цікаво, що, за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Не завсім, якщо почитати уважно то видно, що:
Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року Джерело: https://censor.net/ua/n3364767
Звідси випливає, що готували їх ще до ЗЕ.
А те що підписав щойнопризначений керівник САП (і він не від ЗЕ) вказує хто спускав на тормозах.
Крім того, наскільки пам'ятаю, топ менеджмент Укрнафти завжди контролював саме беня, а не Нафтогаз
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02.09.2022 19:32
+20
А ми все благаємо захід щодо грошової допомоги...
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02.09.2022 19:16
+19
КАроче, мутили з бєньою мутки. Але бєні ніпрічьйом
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02.09.2022 19:15
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КАроче, мутили з бєньою мутки. Але бєні ніпрічьйом
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02.09.2022 19:15 Відповісти
ага, бородатой бабушки орлы....так его и судить теперь низя - не гражданин оно уже... ***** бородатая обрезанная
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02.09.2022 20:17 Відповісти
А ми все благаємо захід щодо грошової допомоги...
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02.09.2022 19:16 Відповісти
какие космические цифры.... миллионы...миллиарды...
когда ж уже за "в особо крупных размерах! начнут реальные сроки давать? (жаль вышак им не светит)
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02.09.2022 19:18 Відповісти
"...За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року..."
=========================================
Це все для того, щоб якось приглушити космічні крадіжки блаЗЄнських
Мій прогноз: справа безперспективна.
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02.09.2022 19:20 Відповісти
саме так - відволікання уваги від влади.
трускавецькі турбонавчені держпосадовці навіть гуманітарні макарони пиндять контейнерами і вагонами.
пливуть пароплави і потяги спішать тільки для них.
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02.09.2022 19:29 Відповісти
Не завсім, якщо почитати уважно то видно, що:
Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року Джерело: https://censor.net/ua/n3364767
Звідси випливає, що готували їх ще до ЗЕ.
А те що підписав щойнопризначений керівник САП (і він не від ЗЕ) вказує хто спускав на тормозах.
Крім того, наскільки пам'ятаю, топ менеджмент Укрнафти завжди контролював саме беня, а не Нафтогаз
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02.09.2022 19:32 Відповісти
Это огромный удар по Коломойскому.
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02.09.2022 19:35 Відповісти
Щось не вірю я в унтерофіцерську вдову (с)
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02.09.2022 19:38 Відповісти
Власть не имеет контроля над НАБУ.
Коломойский уже 15 или сколько там лет творит дела с Укрнафтой.
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02.09.2022 19:44 Відповісти
Влада (теоретично) не має контролю над судовою системою. So what? Ви пам'ятаєте, за кого блаЗЄнські найперше вхопилися, щойно прийшли до влади? За Пашинського. Таке враження, що поспішали виконати замовлення росії. І, як показав час, москва не помилялася, коли вважала Пашинського за небезпечного для себе ворога.
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02.09.2022 20:32 Відповісти
Я не спорю. Но мы знаем, что пока они НАБУ не контролируют.
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02.09.2022 20:32 Відповісти
Гаразд. Почекаємо.
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02.09.2022 20:33 Відповісти
До речі, що б там не було з НАБУ, але в кожній справі остаточним є вирок суду.
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Можливо, є якийсь зв'язок з виділенням коштів на бюджетну підтримку США та ЄС, з цією та іншими гучними справами останніх днів?
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02.09.2022 19:46 Відповісти
Просто НАБУ из отпуска вышло. Как бы, учитывая какая у нас страна, у них много работы.
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02.09.2022 19:51 Відповісти
Когда был скандал со Спартц, я где-то в фейсбуке написал Мокрику из Бигусятни, который защищал Ермака потому что неначаси:

Проблема нашей власти не в том что она что-то там украла, нарушала закон и прочее вчера. Проблема, что она будет нарушать его завтра. Вот за эти два месяца после Спартц они уже натворили кучу дел.
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02.09.2022 19:54 Відповісти
Це удер не тільки по бені а і по боневтіку.
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02.09.2022 19:54 Відповісти
Бєня-найчесніша бородата бабулька в світі!
Приберіть руки від Бєні!
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02.09.2022 19:35 Відповісти
І це тільки за 2015.
А є ще 2016, 17, 18, 19, 20, 21.
Скільки мільярдів по кишеням!!!!!!
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02.09.2022 19:35 Відповісти
При Гундосіку крадуть більше чим при Янику. Оце новиє ліца, чесні і незаплямовані...
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02.09.2022 19:35 Відповісти
Знову бєня. А боневтік його не чіпає.
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02.09.2022 19:37 Відповісти
це все пішаки, за всіми схемами стояв Коломойський, йому слабо вручити підозру нарешті?
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02.09.2022 19:39 Відповісти
Это вообще вброс, на фоне разворовывания зелеными на асфальте, за счет денег отобраных у ЗСУ, воровства ЭШЕЛОНАМИ гуманитарной помощи чиновниками Зеленского-что там за 2015-й год. Хотя этой схеме Коломоского-сто лет в обед. Он и сегодня делает то же семое.
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02.09.2022 19:47 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме!" (с)
но, если это касается Только "папередникiв", то это не Правосудие, а Расправа.....
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02.09.2022 19:39 Відповісти
Это не попередники, а Беня.
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02.09.2022 19:45 Відповісти
та это понятно...., но формально - "50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України"....
так что тут вопрос возникает весьма спорный....
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02.09.2022 19:54 Відповісти
Все прекрасно знают кто управляет в реальности УкрНафтой. Сядут его люди.
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02.09.2022 19:55 Відповісти
друг, я только ЗА! )
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02.09.2022 19:58 Відповісти
Чиє рило в пуху...звісно Беньямінчине.
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02.09.2022 19:54 Відповісти
Медленно, но уверенно спонсора преЗедента берут за жабры...
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02.09.2022 19:55 Відповісти
ЦПК | Центр протидії корупції

Олександр Клименко лише місяць на посаді керівника САП, а вже маємо перші чудові результати.

Одразу 8 осіб отримали підозри у справі Укранафти, пов'язаної із Коломойським.

Їх підозрюють у заволодінні майном та коштами Укрнафти на понад 13,3 млрд грн!

Підозри у справі Укрнафти були готові давно, але їх підписання блокувалося.

Ексдиректор НАБУ Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв, що експертиза встановила збитки на понад 10 млрд грн.

Однак тоді підозри не погодили. І лише з призначенням Клименка справа отримала нове дихання.

Ось одна з багатьох причин, чому варто було боротися за призначення незалежного керівника САП.
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02.09.2022 19:56 Відповісти
та *** його мать...
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02.09.2022 20:11 Відповісти
Я бы УДИВИЛСЯ, если кто из украинских чинуш имея возможность красть или злоупотреблять служебным положением не воспользовался этим.
ПОКАЖИТЕ лучше МНЕ ЭТИХ ДУРАЧКОВ-ИДИОТОВ (и даже не знаю, то ли премию надо им выписать, то ли посмеятся как с тупых дебилов)!

Сама ГОССИСТЕМА чиновничьего апарата заточена под коррупцию и воровство.
Нынешнее государство нелься изменить (это безнадежно) только силой оружия (под угрозой смерти) можно создать новое государство совсем на других принципах и законах, как в доимперской Римской РЕСПУБЛИКЕ свободных, имущих и до зубов вооруженных и ГРАЖДАН (а не ЛОХОВ или того хуже фактических РАБОВ как сейчас) с прямой демократией (а не представительской-шулерской "демократией" авантюристов и узурпаторов)!
Если украинский народ сможет вооружится во время этой войны, то после победы у него есть шанс действительно ( а не номинально) взять власть в стране в свои руки и самим создасть СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО!
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02.09.2022 20:12 Відповісти
НАБУ САП дітища США на гроші США ...дані справи відкривалися у 2019 -му , хто притормозив ?
Карл Волох розповів , як у 2019 році з Ізраїлем було укладено договір про завод на території України з техноллогіями Ізраїлю по модифікації оновленню строго парку війських літаків - це було у 2019 -му . ЗЕрозігнав ВР і ця програма була зарита чи закрита...

Дмитро Чекалкин Новость из Запорожья может иметь плохие последствия для руководителя Офиса президента Андрея Ермака или же для его заместителя Кирилла Тимошенко. Слишком огромные масштабы выявленных злоупотреблений, чтобы можно было сделать вид, что Банковая ни при чем. И слишком много в этой истории влиятельных игроков, чтобы можно было замять расследование… Тарас Березовец: ￼ "Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
Виглядає так, що США не тільки зброю дають а й лопати з підсрачниками щоб почались розкопки щурів та того, що вони накрали ...
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02.09.2022 20:15 Відповісти
Ось чому клоуни з 95 кварталу називали НАБУ ***** на своїх своїх виступах, дискредетували зарання
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Ну так денюжку заплатили. Далеко не секрет, что их с самого начала запустили на ТВ, чтобы они мочили оранжевых, а дальше кто давал - по тому сценки снимали. Взять того же Кличка.
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02.09.2022 20:29 Відповісти
Я большой любитель КВН был в свое время. Того самого с Масляковым. Пока он не окончательно протух году где-то 2009 или около того.
И вот я ради интереса смотрел квартал, когда он только появился. Ведь бывшие КВНщики. Но через пару шоу стало понятно, что они работают на заказ.
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02.09.2022 20:31 Відповісти
Таких як бєня потрібно знищувати родами. Так щоб жодного спадкоємця і навіть далекого родича не лишалось на землі. Жидобільшовики мають унікальний генетичний набір - крадуть, вбивають, катують, експлуатують, брешуть, корумпують, погрожують і цим живуть. Інакше вони не можуть існувати. В таких випадках "ми або вони".
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02.09.2022 20:33 Відповісти
Я негодує разом з усіма . Ґівнюки, підри, ******. Але масштаби реально заворожують.
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02.09.2022 20:43 Відповісти
скотчом до стовба скотиняк!
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02.09.2022 21:24 Відповісти
Даааааааа-а-а?Краще повідомте хто не краде,вам же легше буде.Чи таких нема?
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02.09.2022 21:28 Відповісти
Читая постоянно такую куету , все время вспоминаю Сашка белого , вот для таких , он был недругом, фильтром , от мразей , тем более в такое время... Куй кто при нем ****** чужое, сами приносили в казну...И каждом кабинете висело фото мусорного бака, напоминание о люстрации .
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02.09.2022 21:35 Відповісти
а потім кажуть нема грошей на зсу
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02.09.2022 21:45 Відповісти
Добрая баба йуля одним из своих последних наказов кабмина в 2009 году отписала бене 50% в Укрнафте и дала ему посадить туда своего менеджера....Но она ни разу не при делах.
Верим...
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02.09.2022 22:12 Відповісти
Это как ВВП такой страны как Микронезия.
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02.09.2022 22:14 Відповісти
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн

22.06.2020 год

За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов.

Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.

"49 миллионов баксов за день! 17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты". Он стоит все это время в сторонке и наблюдает", - написал Куюн.

https://m.censor.net/ru/news/3203563/************************************************************************
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03.09.2022 00:12 Відповісти
 
 