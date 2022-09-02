Колишні посадовці "Укрнафти" підозрюються у заволодінні 13,3 млрд грн, - НАБУ
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2 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") на суму понад 13,3 млрд грн. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Серед тих, кто отримав підозру:
- колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";
- колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";
- колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";
- колишні директори 5 комерційних підприємств. Одного з них затримано в порядку ст.208 КПК України.
За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.
Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.
Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.
В НАБУ нагадали, що за матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів — ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ понад 3,5 млрд грн вже відшкодовано "Укрнафті". Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб. Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року та підписані лише після призначення новообраного керівника САП.
Цікаво, що, за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".
Будь ласка, зачекайте...
когда ж уже за "в особо крупных размерах! начнут реальные сроки давать? (жаль вышак им не светит)
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Це все для того, щоб якось приглушити космічні крадіжки блаЗЄнських
Мій прогноз: справа безперспективна.
трускавецькі турбонавчені держпосадовці навіть гуманітарні макарони пиндять контейнерами і вагонами.
пливуть пароплави і потяги спішать тільки для них.
Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року Джерело: https://censor.net/ua/n3364767
Звідси випливає, що готували їх ще до ЗЕ.
А те що підписав щойнопризначений керівник САП (і він не від ЗЕ) вказує хто спускав на тормозах.
Крім того, наскільки пам'ятаю, топ менеджмент Укрнафти завжди контролював саме беня, а не Нафтогаз
Коломойский уже 15 или сколько там лет творит дела с Укрнафтой.
Проблема нашей власти не в том что она что-то там украла, нарушала закон и прочее вчера. Проблема, что она будет нарушать его завтра. Вот за эти два месяца после Спартц они уже натворили кучу дел.
Приберіть руки від Бєні!
А є ще 2016, 17, 18, 19, 20, 21.
Скільки мільярдів по кишеням!!!!!!
но, если это касается Только "папередникiв", то это не Правосудие, а Расправа.....
так что тут вопрос возникает весьма спорный....
Олександр Клименко лише місяць на посаді керівника САП, а вже маємо перші чудові результати.
Одразу 8 осіб отримали підозри у справі Укранафти, пов'язаної із Коломойським.
Їх підозрюють у заволодінні майном та коштами Укрнафти на понад 13,3 млрд грн!
Підозри у справі Укрнафти були готові давно, але їх підписання блокувалося.
Ексдиректор НАБУ Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв, що експертиза встановила збитки на понад 10 млрд грн.
Однак тоді підозри не погодили. І лише з призначенням Клименка справа отримала нове дихання.
Ось одна з багатьох причин, чому варто було боротися за призначення незалежного керівника САП.
ПОКАЖИТЕ лучше МНЕ ЭТИХ ДУРАЧКОВ-ИДИОТОВ (и даже не знаю, то ли премию надо им выписать, то ли посмеятся как с тупых дебилов)!
Сама ГОССИСТЕМА чиновничьего апарата заточена под коррупцию и воровство.
Нынешнее государство нелься изменить (это безнадежно) только силой оружия (под угрозой смерти) можно создать новое государство совсем на других принципах и законах, как в доимперской Римской РЕСПУБЛИКЕ свободных, имущих и до зубов вооруженных и ГРАЖДАН (а не ЛОХОВ или того хуже фактических РАБОВ как сейчас) с прямой демократией (а не представительской-шулерской "демократией" авантюристов и узурпаторов)!
Если украинский народ сможет вооружится во время этой войны, то после победы у него есть шанс действительно ( а не номинально) взять власть в стране в свои руки и самим создасть СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО!
Карл Волох розповів , як у 2019 році з Ізраїлем було укладено договір про завод на території України з техноллогіями Ізраїлю по модифікації оновленню строго парку війських літаків - це було у 2019 -му . ЗЕрозігнав ВР і ця програма була зарита чи закрита...
Дмитро Чекалкин Новость из Запорожья может иметь плохие последствия для руководителя Офиса президента Андрея Ермака или же для его заместителя Кирилла Тимошенко. Слишком огромные масштабы выявленных злоупотреблений, чтобы можно было сделать вид, что Банковая ни при чем. И слишком много в этой истории влиятельных игроков, чтобы можно было замять расследование… Тарас Березовец: ￼ "Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
Виглядає так, що США не тільки зброю дають а й лопати з підсрачниками щоб почались розкопки щурів та того, що вони накрали ...
И вот я ради интереса смотрел квартал, когда он только появился. Ведь бывшие КВНщики. Но через пару шоу стало понятно, что они работают на заказ.
Верим...
22.06.2020 год
За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов.
Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.
"49 миллионов баксов за день! 17 июня "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты". Он стоит все это время в сторонке и наблюдает", - написал Куюн.
https://m.censor.net/ru/news/3203563/************************************************************************