Колишні посадовці "Укрнафти" підозрюються у заволодінні 13,3 млрд грн, - НАБУ

2 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") на суму понад 13,3 млрд грн. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Серед тих, кто отримав підозру:

колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";

колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";

колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";

колишні директори 5 комерційних підприємств. Одного з них затримано в порядку ст.208 КПК України.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто "Укрнафта" не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Незважаючи на це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

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В НАБУ нагадали, що за матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів — ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ понад 3,5 млрд грн вже відшкодовано "Укрнафті". Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб. Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року та підписані лише після призначення новообраного керівника САП.

Цікаво, що, за даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".