Бывшие чиновники "Укрнафты" подозреваются в завладении 13,3 млрд грн, - НАБУ

2 сентября 2022 года НАБУ и САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении имуществом и денежными средствами ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") на сумму свыше 13,3 млрд грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Среди тех, кто получил подозрение:

бывший глава правления ПАО "Укрнафта";

бывший заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефти и газопереработки ПАО "Укрнафта";

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта";

бывшие директора 5 коммерческих предприятий. Один из них задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд грн.

Согласно постановлению Кабинета Министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у "Укрнафты" не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года "Укрнафта" заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

Таким образом, общая сумма имущества и завладевших средств по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн.

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В НАБУ напомнили, что по материалам уголовного производства Национальное бюро добилось через суд аннулирования 60 соглашений почти на 3 млрд грн, заключенных между ПАО "Укрнафта" и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов — ООО "Котлас". Кроме того, благодаря расследованиям НАБУ более 3,5 млрд грн уже возмещено "Укрнафте". Эти средства поступили в погашение долга, возникшего в результате противоправных действий ряда лиц. Проекты сообщений о подозрении были составлены осенью 2019 года и подписаны только после назначения новоизбранного руководителя САП.

Примечательно, что, по данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".