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ЄС виділить Україні пакет допомоги на 5 мільярдів євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс,євросоюз

Європейський Союз готується надати новий пакет фінансування для України в розмірі 5 мільярдів євро. Європейська комісія запропонує пакет позик наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова дипломатів ЄС, знайомих з планом.

Ці гроші є частиною більшого пакету допомоги, на суму в 9 мільярдів євро, обіцяного Європою в травні минулого року. Це питання ще переглядатимуть, через розбіжності між комісією та державами-членами з приводу деталей програми допомоги.

Німеччина, як найбільший донор, як і раніше не згодна з комісією, оскільки Берлін наполягає на наданні Україні грантів, які не потрібно буде повертати, стверджуючи, що збільшення обсягу боргу ще більше підірве економіку, близьку до дефолту, — йдеться у виданні. Замість цього Єврокомісія наполягала на наданні пільгових кредитів, запозичених на ринках, з більш високими гарантіями, що надаються державами-членами в разі дефолту української економіки.

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За словами дипломата ЄС, під час зустрічі лише Угорщина відмовилася підтримати рішення про допомогу Україні, — пише видання.

У той час, як Німеччина та всі інші держави-члени, крім Угорщини, домовилися про надання додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

"Ми продовжуємо роботу щодо 3 млрд євро, які залишилися, з пакету макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України", — повідомив виданню представник Єврокомісії.

Очікується, що міністри фінансів ЄС ухвалять політичну декларацію під час своєї зустрічі наступного тижня в Празі. Пакет повинен бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
World of Warcraft
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02.09.2022 19:26
+6
Це такого щурика на Банковій упіймали ?
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02.09.2022 19:44
+5
вовА
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02.09.2022 19:24
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Кстати, во время ВОВ венгров в плен не брали
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02.09.2022 19:20 Відповісти
Шо такое "вов"?
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02.09.2022 19:23 Відповісти
вовА
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02.09.2022 19:24 Відповісти
World of Warcraft
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02.09.2022 19:26 Відповісти
Так балалайцы называют свою часть вм
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02.09.2022 20:28 Відповісти
Можа волк или вовка х.йло.
Здесь же кацапье заседает,щас про тутовник ещё раскажет
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02.09.2022 21:05 Відповісти
Дело нужное, вопрос только какие мыши будут эти бабки распределять.
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02.09.2022 19:25 Відповісти
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02.09.2022 19:32 Відповісти
Це такого щурика на Банковій упіймали ?
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02.09.2022 19:44 Відповісти
Это маленький еще, глупый, вот и попался. На Банковой щури матерые, их только из пулемета.
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02.09.2022 19:46 Відповісти
Сбились с ног искали коррупцию-не нашли
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02.09.2022 21:06 Відповісти
Дерьмак вже на стартi...
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02.09.2022 20:53 Відповісти
очень важно, чтобы все эти транши шли не только на проедание в виде пенсий, субсидий, но и на стимулы для бизнеса. Ведь только поддерживая бизнес можно достичь результата, когда одни деньги, смогут со временем сделать другие деньги
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04.09.2022 23:01 Відповісти
 
 