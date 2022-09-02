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Єврокомісія домагатиметься введення обмеження цін на російську нафту у всьому ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нефть

Єврокомісія буде домагатися запровадження ліміту цін на російську нафту, узгодженого в рамках G7, у всьому Євросоюзі.

Про це заявив єврокомісар Паоло Джентілоні у своїй заяві в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"G7 працюватиме над створенням широкої глобальної коаліції, щоб завершити розробку та рівень ліміту ціни (на російську нафту. - Ред.), а також спільно впровадити його, щоб максимізувати його ефективність. Комісія відіграватиме свою повну роль у роботі над досягненням одностайності серед наших 27 держав-членів для впровадження цього заходу в ЄС", - заявив єврокомісар.

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Мета комісії полягає в тому, щоб зробити це відповідно до графіку, узгодженого в рамках шостого пакету санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів, додав комісар.
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Вообще то по другому.
Установят цену по которой разрешат во всём мире торговать кацапской нефтью без санкций.
Если цена выше, то куры писюн.
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02.09.2022 22:49 Відповісти
правильно,
мочіть х@йла
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02.09.2022 22:54 Відповісти
краще б навели порядок зі своїми сировинними придатками до яких ви технології експортуете Индія Китай Корея ці залюбки кацапам допомагають .....
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02.09.2022 22:59 Відповісти
Угорщина, Австрія, які отримують газ і нафту по пільгових цінах проголосують проти і весь ЄС в чергове обісреться...
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02.09.2022 23:01 Відповісти
угорщина в любому випадку буде блокувати
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02.09.2022 23:07 Відповісти
5 долларов за баррель точка.....
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03.09.2022 00:15 Відповісти
Там скоро іранська нафта під'їде, мордорська нафта взагалі нікому не буде потрібна.
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03.09.2022 15:33 Відповісти
 
 