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G7 домовилася обмежити ціни на російську нафту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Країни Великої сімки заявили, що планують запровадити обмеження ціни на світові закупівлі російської нафти, що має скоротити нафтові доходи РФ та послабити її можливість фінансувати війну проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву G7, передає Цензор.НЕТ з Економічну правду.

"Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі", — йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за ціною або нижче ("цінова стеля"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу".

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План G7 фактично дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати отримувати критично важливі послуги, такі як фінансування та страхування танкерів.

Аби запровадити обмеження, дипломатам доведеться переконати країни ЄС внести зміни до шостого пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, що може бути непросто. Цей пакет, який забороняє купувати російську нафту з 5 грудня, включав заборону компаніям блоку надавати третім країнам страхові та фінансові послуги, пов’язані з російською нафтою.

Наразі залишається незрозумілим, наскільки ефективним буде режим обмеження цін, адже деякі з найбільших покупців російської нафти не погодилися приєднатися до ініціативи. Наприклад, за словами співрозмовників агентства, Індія побоюється, що може "програти" іншим покупцям у можливості купувати російську нафту за зниженими цінами. Підтримка великих покупців російської нафти, таких як Індія та Туреччина, вважається особливо важливою.

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Водночас у США вважають, що обмеження ціни може спрацювати і без підтримки таких країн, оскільки G7 все одно зможуть використовувати систему для впливу на контрактні переговори з Москвою, щоб досягти нижчих цін.

Також буде непросто отримати повну підтримку ЄС. Угорщина, яка підтримує тісні відносини з Росією, дала сигнал, що буде проти будь-якого обмеження цін на нафту.

Росія вже заявила, що не буде продавати нафту країнам, які встановлять обмеження ціни на її нафту. "Ми просто не будемо взаємодіяти з ними на таких неринкових принципах", – сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
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"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за ціною або нижче ("цінова стеля"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу".

Починання хороше. Ціна не зрозуміла.
Може було б більш дієвим не закуповувати кацапську нафту, ні?
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02.09.2022 17:11 Відповісти
Это сделано чтобы не продавали через третьи страны вроде Индии
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02.09.2022 17:14 Відповісти
Це хитрий ход щоб світ був з нафтою, а рашка без грошей
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02.09.2022 18:06 Відповісти
гарно!

паралельно розробляйте спец налог на великих покупців рашиської нафти Китая, Індії, Турції та ін. - 5-7-10% на імпорт товарів із цих країн.
тоді рашиська нафта стане цим країнам золотою
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02.09.2022 17:35 Відповісти
Буде добре, якщо вдастся. Гарна русофобія вищого ґатунку.
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02.09.2022 18:12 Відповісти
начинание конечно хорошее, хоть что-то по нужному вектору. конечно лучше бы еще сэкономленное бабло перекидывали на ликвидацию последствий войны жертве агрессии, ну или на защиту от (но это прям вряд ли, мораль не настолько высока, да и капитализм, деньги все же). а если кацапы "не будут" что-то там делать, в смысле, сами себе эмбарго устроят, то это совсем отлично. конечно, нужно еще будет с "черным рынком" что-то делать, там, баржу конфисковать, к примеру, или что-то в этом роде (морское право как бы кацапами похерено, так что торговля с пиратами может вдруг аукнуться в необычном месте), но когда это произойдет то и оружия вероятно подкинут прилично и второй фронт может откроют, и т.п., а не будут внутрисобойчики устраивать, когда нужно решать проблемы. хотя кому-то пока конечно более важно сидеть в теплом кресле и получать бабло, а не решать проблемы негров в Африке каких-то украинцев. да и у нас тоже таких есть, так что ...
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02.09.2022 18:28 Відповісти
Очередные какие-то пустые антироссийские санкции.
Лучше бы оружия в достаточном количестве дали Украине.
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02.09.2022 20:09 Відповісти
Ну і нехай ****** купляють нафту у раші без обмежень.
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02.09.2022 20:11 Відповісти
Во время газового и нефтяного шантажа можно и целесообразно вообще временно отказаться от рыночного ценообразованая и перейти на квоты с ограниченной ценой (всей нефти и газа), кроме сверхприбылей нефтегазовых компаний (и стран) это никому не выгодно!
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02.09.2022 21:43 Відповісти
 
 