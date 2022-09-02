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G7 договорилась ограничить цены на российскую нефть

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

Страны Большой семерки заявили, что планируют ввести ограничение цены на мировые закупки российской нефти, что должно сократить нефтяные доходы РФ и ослабить ее возможность финансировать войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление G7, отмечает Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире", - говорится в заявлении министров финансов G7.

"Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене или ниже ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих ценовой предел".

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План G7 фактически позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать получать критически важные услуги, такие как финансирование и страхование танкеров.

Чтобы ввести ограничения, дипломатам придется убедить страны ЕС внести изменения в шестой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, что может быть непросто. Этот пакет, запрещающий покупать российскую нефть с 5 декабря, включал запрет компаниям блока предоставлять третьим странам страховые и финансовые услуги, связанные с российской нефтью.

Пока остается непонятным, насколько эффективен будет режим ограничения цен, ведь некоторые из крупнейших покупателей российской нефти не согласились присоединиться к инициативе. К примеру, по словам собеседников агентства, Индия опасается, что может "проиграть" другим покупателям в возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам. Поддержка крупных покупателей российской нефти, таких как Индия и Турция, считается особенно важной.

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Водночас у США вважають, що обмеження ціни може спрацювати і без підтримки таких країн, оскільки G7 все одно зможуть використовувати систему для впливу на контрактні переговори з Москвою, щоб досягти нижчих цін.

Також буде непросто отримати повну підтримку ЄС. Угорщина, яка підтримує тісні відносини з Росією, дала сигнал, що буде проти будь-якого обмеження цін на нафту.

Росія вже заявила, що не буде продавати нафту країнам, які встановлять обмеження ціни на її нафту. "Ми просто не будемо взаємодіяти з ними на таких неринкових принципах", – сказав прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.
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"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за ціною або нижче ("цінова стеля"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу".

Починання хороше. Ціна не зрозуміла.
Може було б більш дієвим не закуповувати кацапську нафту, ні?
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02.09.2022 17:11 Ответить
Это сделано чтобы не продавали через третьи страны вроде Индии
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02.09.2022 17:14 Ответить
Це хитрий ход щоб світ був з нафтою, а рашка без грошей
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02.09.2022 18:06 Ответить
гарно!

паралельно розробляйте спец налог на великих покупців рашиської нафти Китая, Індії, Турції та ін. - 5-7-10% на імпорт товарів із цих країн.
тоді рашиська нафта стане цим країнам золотою
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02.09.2022 17:35 Ответить
Буде добре, якщо вдастся. Гарна русофобія вищого ґатунку.
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02.09.2022 18:12 Ответить
начинание конечно хорошее, хоть что-то по нужному вектору. конечно лучше бы еще сэкономленное бабло перекидывали на ликвидацию последствий войны жертве агрессии, ну или на защиту от (но это прям вряд ли, мораль не настолько высока, да и капитализм, деньги все же). а если кацапы "не будут" что-то там делать, в смысле, сами себе эмбарго устроят, то это совсем отлично. конечно, нужно еще будет с "черным рынком" что-то делать, там, баржу конфисковать, к примеру, или что-то в этом роде (морское право как бы кацапами похерено, так что торговля с пиратами может вдруг аукнуться в необычном месте), но когда это произойдет то и оружия вероятно подкинут прилично и второй фронт может откроют, и т.п., а не будут внутрисобойчики устраивать, когда нужно решать проблемы. хотя кому-то пока конечно более важно сидеть в теплом кресле и получать бабло, а не решать проблемы негров в Африке каких-то украинцев. да и у нас тоже таких есть, так что ...
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02.09.2022 18:28 Ответить
Очередные какие-то пустые антироссийские санкции.
Лучше бы оружия в достаточном количестве дали Украине.
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02.09.2022 20:09 Ответить
Ну і нехай ****** купляють нафту у раші без обмежень.
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02.09.2022 20:11 Ответить
Во время газового и нефтяного шантажа можно и целесообразно вообще временно отказаться от рыночного ценообразованая и перейти на квоты с ограниченной ценой (всей нефти и газа), кроме сверхприбылей нефтегазовых компаний (и стран) это никому не выгодно!
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02.09.2022 21:43 Ответить
 
 