G7 договорилась ограничить цены на российскую нефть

Страны Большой семерки заявили, что планируют ввести ограничение цены на мировые закупки российской нефти, что должно сократить нефтяные доходы РФ и ослабить ее возможность финансировать войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление G7, отмечает Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире", - говорится в заявлении министров финансов G7.

"Предоставление таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене или ниже ("ценовой потолок"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих ценовой предел".

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План G7 фактически позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать получать критически важные услуги, такие как финансирование и страхование танкеров.

Чтобы ввести ограничения, дипломатам придется убедить страны ЕС внести изменения в шестой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину, что может быть непросто. Этот пакет, запрещающий покупать российскую нефть с 5 декабря, включал запрет компаниям блока предоставлять третьим странам страховые и финансовые услуги, связанные с российской нефтью.

Пока остается непонятным, насколько эффективен будет режим ограничения цен, ведь некоторые из крупнейших покупателей российской нефти не согласились присоединиться к инициативе. К примеру, по словам собеседников агентства, Индия опасается, что может "проиграть" другим покупателям в возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам. Поддержка крупных покупателей российской нефти, таких как Индия и Турция, считается особенно важной.

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Водночас у США вважають, що обмеження ціни може спрацювати і без підтримки таких країн, оскільки G7 все одно зможуть використовувати систему для впливу на контрактні переговори з Москвою, щоб досягти нижчих цін.

Також буде непросто отримати повну підтримку ЄС. Угорщина, яка підтримує тісні відносини з Росією, дала сигнал, що буде проти будь-якого обмеження цін на нафту.

Росія вже заявила, що не буде продавати нафту країнам, які встановлять обмеження ціни на її нафту. "Ми просто не будемо взаємодіяти з ними на таких неринкових принципах", – сказав прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков.