США призывают Индию и дальше сдерживать рост цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил со своим индийским коллегой предложение об ограничении цен для экспортируемой из России нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Индия и Китай увеличили закупку нефти в России после вторжения в Украину по цене ниже рынка, тогда как западные санкции подтолкнули глобальную инфляцию к самому высокому за последние годы уровню и нанесли ущерб доходам европейских и американских компаний, связанных с торговлей российской нефтью.

Страны "Группы семи" стремятся ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт российской нефти.

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"У меня был очень конструктивный разговор с моими индийскими коллегами о предложении о верхнем ценовом рубеже, я также много разговаривал с представителями индийского бизнес-сектора", - сказал Адейемо в Нью-Дели в пятницу, выступая на пресс-конференции.

Предложение ограничить цены на российскую нефть направлено на сокращение доходов от продажи нефти, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину, и в то же время обеспечить достаточное мировое предложение по доступным ценам, сказал Адейемо.

"Это позволит по-прежнему использовать европейские и американские сервисы... для закупки и транспортировки российской нефти", - сказал он.

Адейемо сказал, что борьба с инфляцией является приоритетом для Соединенных Штатов, и что страна также хочет обеспечить адекватную поставку на мировые рынки нефти.

"Мы очень обеспокоены тем, что 5 декабря доступ к российской нефти для всего мира снизится, что потенциально может привести к повышению цен", - сказал Адейемо.