США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту
Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо обговорив зі своїм індійським колегою пропозицію щодо обмеження цін для нафти, що експортується з Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Індія та Китай збільшили закупівлю нафти в Росії після вторгнення в Україну за ціною, нижчою від ринку, тоді як західні санкції підштовхнули глобальну інфляцію до найвищого за останні роки рівня і завдали шкоди доходам європейських та американських компаній, пов'язаних з торгівлею російською нафтою.
Країни "Групи семи" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.
"У мене була дуже конструктивна розмова з моїми індійськими колегами про пропозицію про верхню цінову межу, я також багато розмовляв із представниками індійського бізнес-сектору", - сказав Адейемо в Нью-Делі у п'ятницю, виступаючи на пресконференції.
Пропозиція обмежити ціни на російську нафту спрямована на скорочення доходів від продажу нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну, та водночас забезпечити достатню світову пропозицію за доступними цінами, сказав Адейемо.
"Це дозволить, як і раніше, використовувати європейські та американські сервіси... для закупівлі та транспортування російської нафти", - сказав він.
Адейемо сказав, що боротьба з інфляцією є пріоритетом для Сполучених Штатів, і що країна також хоче забезпечити адекватне постачання на світові ринки нафти.
"Ми дуже стурбовані тим, що 5 грудня доступ до російської нафти для всього світу зменшиться, що потенційно може призвести до підвищення цін", - сказав Адейемо.
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індусам дорожче вийде
реальна ціна рашиської нафти - собівартість + 1 американський рубль на миску баланди і пузир бояри для добитчиків нєдр
Если посмотреть ночью на россию из космоса, можно увидеть, как резко увеличилось сжигание газа в факелах.
Газ жгут, чтоб не останавливать добычу, опасаясь проблем со скважинами.
Пока где-то на $300 млн в месяц, но все еще впереди.
Замість того, щоб вмазати індусам в писок за те, що не підтримують міжнародних санкцій проти роzzії і підтримують москальську економіку наплаву закупівлею великих обсягів нафти - їх заохочують купувати ще більше!
"Усе з'їв хробак, дамо йому більше, най він задуситься!"