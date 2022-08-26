США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту

Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо обговорив зі своїм індійським колегою пропозицію щодо обмеження цін для нафти, що експортується з Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Індія та Китай збільшили закупівлю нафти в Росії після вторгнення в Україну за ціною, нижчою від ринку, тоді як західні санкції підштовхнули глобальну інфляцію до найвищого за останні роки рівня і завдали шкоди доходам європейських та американських компаній, пов'язаних з торгівлею російською нафтою.

Країни "Групи семи" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

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"У мене була дуже конструктивна розмова з моїми індійськими колегами про пропозицію про верхню цінову межу, я також багато розмовляв із представниками індійського бізнес-сектору", - сказав Адейемо в Нью-Делі у п'ятницю, виступаючи на пресконференції.

Пропозиція обмежити ціни на російську нафту спрямована на скорочення доходів від продажу нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну, та водночас забезпечити достатню світову пропозицію за доступними цінами, сказав Адейемо.

"Це дозволить, як і раніше, використовувати європейські та американські сервіси... для закупівлі та транспортування російської нафти", - сказав він.

Адейемо сказав, що боротьба з інфляцією є пріоритетом для Сполучених Штатів, і що країна також хоче забезпечити адекватне постачання на світові ринки нафти.

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"Ми дуже стурбовані тим, що 5 грудня доступ до російської нафти для всього світу зменшиться, що потенційно може призвести до підвищення цін", - сказав Адейемо.