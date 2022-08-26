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Новини Санкції проти Росії Війна
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США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту

нафта

Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо обговорив зі своїм індійським колегою пропозицію щодо обмеження цін для нафти, що експортується з Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Індія та Китай збільшили закупівлю нафти в Росії після вторгнення в Україну за ціною, нижчою від ринку, тоді як західні санкції підштовхнули глобальну інфляцію до найвищого за останні роки рівня і завдали шкоди доходам європейських та американських компаній, пов'язаних з торгівлею російською нафтою.

Країни "Групи семи" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

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"У мене була дуже конструктивна розмова з моїми індійськими колегами про пропозицію про верхню цінову межу, я також багато розмовляв із представниками індійського бізнес-сектору", - сказав Адейемо в Нью-Делі у п'ятницю, виступаючи на пресконференції.

Пропозиція обмежити ціни на російську нафту спрямована на скорочення доходів від продажу нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну, та водночас забезпечити достатню світову пропозицію за доступними цінами, сказав Адейемо.

"Це дозволить, як і раніше, використовувати європейські та американські сервіси... для закупівлі та транспортування російської нафти", - сказав він.

Адейемо сказав, що боротьба з інфляцією є пріоритетом для Сполучених Штатів, і що країна також хоче забезпечити адекватне постачання на світові ринки нафти.

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"Ми дуже стурбовані тим, що 5 грудня доступ до російської нафти для всього світу зменшиться, що потенційно може призвести до підвищення цін", - сказав Адейемо.

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Індія (667) нафта (5491) росія (64958) США (22568)


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У кожного свої інтереси. А якщо Індія не поступиться?
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26.08.2022 22:01 Відповісти
тоді США образяться.....
індусам дорожче вийде
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26.08.2022 23:39 Відповісти
Индия продолжает героично скупать кацапское болото с дисконтом до 30 процентов, ещё и хвалят
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26.08.2022 22:14 Відповісти
дісконт малий
реальна ціна рашиської нафти - собівартість + 1 американський рубль на миску баланди і пузир бояри для добитчиків нєдр
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26.08.2022 23:41 Відповісти
Гурьянов Сергей@Segozavr

Если посмотреть ночью на россию из космоса, можно увидеть, как резко увеличилось сжигание газа в факелах.
Газ жгут, чтоб не останавливать добычу, опасаясь проблем со скважинами.
Пока где-то на $300 млн в месяц, но все еще впереди.
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26.08.2022 22:42 Відповісти
Це, звичайно, привід, щоб посміятися.

Замість того, щоб вмазати індусам в писок за те, що не підтримують міжнародних санкцій проти роzzії і підтримують москальську економіку наплаву закупівлею великих обсягів нафти - їх заохочують купувати ще більше!

"Усе з'їв хробак, дамо йому більше, най він задуситься!"
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26.08.2022 22:56 Відповісти
Так они с радостью. Ждут когда Запад наконец действительно откажется от рос. нефти, чтобы наполнить цивилизованный мир индийским мазутом и бензином.
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26.08.2022 22:58 Відповісти
Херня! Санции - чушь для лохтората и возможность богатеть барыгам-толстосумам за счет спекуляцих и серых схем! Нужна полная БЛОКАДА и тотальный БОЙКОТ (в том числе по отношению к тем, кто его нарушит)
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27.08.2022 05:53 Відповісти
Зазначу, що Індія купує нафту за рублі, але на 10% дешевше світових цін (як член БРІКС), зате збільшили закупівлі в 40 (!) раз
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27.08.2022 13:11 Відповісти
 
 