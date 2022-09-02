Мін’юст отримав повноваження перевіряти репутацію покупців ЗМІ, - Малюська

Під час засідання Уряду Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Це дозволить забезпечити реалізацію так званого закону про олігархів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ", – пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.

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