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Новини Політика України
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Мін’юст отримав повноваження перевіряти репутацію покупців ЗМІ, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

малюська

Під час засідання Уряду Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Це дозволить забезпечити реалізацію так званого закону про олігархів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ", – пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.

Також читайте: В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Що це за ху№ня? Яку б репутацію перевірили у "слуги народа" Ковальова який придбав 4-й канал.
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02.09.2022 23:49
+5
Хто буде перевіряти, портнов? А до цього три роки хто перевіряв, як не він?
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02.09.2022 23:57
+4
Хто вихвалятиме бубачку тому і продаватимуть.
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02.09.2022 23:55
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Цензор, переверните заглавное фото!
а то как-то непривычно...
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02.09.2022 23:46 Відповісти
Що це за ху№ня? Яку б репутацію перевірили у "слуги народа" Ковальова який придбав 4-й канал.
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02.09.2022 23:49 Відповісти
Ти дивись, егорка сегодня зарегился, чтобы сбрехать!
Брысь в спам, гидота!
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03.09.2022 00:03 Відповісти
Хто вихвалятиме бубачку тому і продаватимуть.
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02.09.2022 23:55 Відповісти
Не зрозумів:
На підставі звернення покупця - перевіряти репутацію покупця?
Це який же покупець буде сумніватися у ВЛАСНИЙ репутації?!
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02.09.2022 23:55 Відповісти
Хто буде перевіряти, портнов? А до цього три роки хто перевіряв, як не він?
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02.09.2022 23:57 Відповісти
Т.е. покупать каналы смогут только слуги-уроды, вроде ковалева, и прочие зрадники и лизуны зеленой задницы??????
И они думают, что это проканает по пути в ЕС????
Пример х-йла нашему подх-йленышу спать не дает.
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03.09.2022 00:06 Відповісти
Пане Малюська , а чому ви не перевірили репутацію ,, слуги урода "
і зрадника ( вже покійного) Ковальова , коли він купував 4- канал ?

Мабуть , купуватимуть канали , тільки слуги Зебені і дермака , бо їх не будуть перевіряти 😡
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03.09.2022 00:33 Відповісти
В них почався тремор рук,як рінат взяв та закрив телеканали, а всіх звільнив. Тепер думають.якщо Рінат буде продавати, то покупець буде звертатись до малюські..... Тому так і засекретили список олігархів, шас хочуть взятися за ТК, ну точно мавпують з рашки. Правда, іноагентів замінили на олігархів. Чисто как дети.
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03.09.2022 02:16 Відповісти
Може ще розмір МПХ будуть перевіряти в покупця? Чергова корупційна кормушка. Забашляв і отримав репутацію у Малюські.
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03.09.2022 06:46 Відповісти
Не кормушка а копия раннего Х-ла
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03.09.2022 07:45 Відповісти
 
 