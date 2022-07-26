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В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

малюська

Внесення змін до закону про деолігархізацію цілком можливе. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Мін'юсту зазначив, що висновку Венеціанської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, але точну дату не називають.

"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Венеціанська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон", - пояснив міністр.

Також читайте: Олігархом в Україні може бути визнаний й іноземний громадянин, – Данілов

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Топ коментарі
+19
Та вносьте вже одного Порошенко, не мучайте інших людей, ми знаємо для чого Володі був той закон. Ці два роки не пройдуть, а пролетять і так станеться, що Боневтік потрапить в цей реестр. Якто кажуть, не копай, бо сам влетиш?
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26.07.2022 11:02
+15
Олигархом может стать любой человек, которого боится власть....
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26.07.2022 11:04
+13
Ага, маєш прізвище Порошенко - будеш визнаний олігархом.
Любе інше - не факт...
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26.07.2022 11:05
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26.07.2022 11:01 Відповісти
отаким і буде вирок Венеціанської комісії для ЗЄлі 😂
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26.07.2022 11:07 Відповісти
Та вносьте вже одного Порошенко, не мучайте інших людей, ми знаємо для чого Володі був той закон. Ці два роки не пройдуть, а пролетять і так станеться, що Боневтік потрапить в цей реестр. Якто кажуть, не копай, бо сам влетиш?
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26.07.2022 11:02 Відповісти
Випередили мене.
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26.07.2022 11:39 Відповісти
звичайно треба зміни. Ахметов вже не олігарх, Коломойський їм і не був, то бідний ніщеброд з простягнутою рукою, кіт Базіліо з відомої кіноказки. Олігархи то пересічні в кого депозит від 100 тис та автомобіль Ланос, обкласти додатковими податками, як Гетьманцев казав гусакам пірья пощипати
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26.07.2022 11:02 Відповісти
Олигархом может стать любой человек, которого боится власть....
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26.07.2022 11:04 Відповісти
Ага, маєш прізвище Порошенко - будеш визнаний олігархом.
Любе інше - не факт...
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26.07.2022 11:05 Відповісти
Для плісняви закони, що дишло.

https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність

Ніна Южаніна👉
Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи ( до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора.
Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності.
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26.07.2022 11:05 Відповісти
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26.07.2022 11:23 Відповісти
Якось Порошенко погано у в'язницю садиться... Третій рік з усіх боків намагаються.
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26.07.2022 11:08 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
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26.07.2022 11:15 Відповісти
Слава Україні і Героям Слава підтримую, а який може бути респект Зеленському? Те що просрав всю економіку України, влю логістику і самі порти, два моря, всі бази і курорти, десятки тисяч вбитих, закатованих і згвалтованих, знищення символів України літака "Мрія", корвета "Сагайдачний", завода "Антонов", Скіфського золота, купу музеїв..., бо замість ракет будував дороги, щоб на них піаритись і виграти повторні вибори. Слоган, що всі 30 років крали, а він не краде, вже засіли у баранячому мізку наріду 73% замість "зробимо їх разом" і "какая разница".
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26.07.2022 11:29 Відповісти
Він почекає до осені покосить ні один закон що потрібний Україні навіть прийнятий не діє міністер розказує казочки як там майно російське в Україні партії коли вже він зашевелиться
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26.07.2022 11:19 Відповісти
На Заході глибоко плювати кого в Україні нарекли олігархом. Для них важливо, щоб бізнесмен платив податки, не мав явних кримінальних зв'язків, не перебував в розшуку чи під санкціями за кордоном, в банках мав гарну кредитну історію. А ці всі фіглі-міглі зеленої влади для віджиму ЗМІ на Заході бачать і роблять свої висновки.
Беню США загнали під санкції без закону про олігархів і незважаючи на те, що в Україні він за рішенням судів не має жодних звинувачень. І навпаки, до Порошенка ФБР не має жодних претензій, хоча в Україні на нього заведено десятки кримінальних справ і називають олігархом.
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26.07.2022 11:26 Відповісти
Та назвіть вже його "Закон про Порошенка" і не морочте людям голови, соплі Зелені.
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26.07.2022 11:44 Відповісти
Все "турбозаконы" зеленых гнид после войны нужно пересмотреть, как и присутствие во власти этих зеленых законотворцев!Вопрос к электорату Зеленского: " Вы до сих пор смеетесь,или смех плавно перешел в плач?"
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26.07.2022 11:54 Відповісти
Призвіще та ім'я повинні починатися на "п" . І ні в якому разі на "з" .
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26.07.2022 12:22 Відповісти
Там потрібно вдосконалити визначення. Щоб основними критеріями були - "Порошенко", "Петро", "Олексійович", дата народження "26 вересня 1965 р", і на всяк випадок буде додана світлина.
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26.07.2022 14:09 Відповісти
 
 