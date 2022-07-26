В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська
Внесення змін до закону про деолігархізацію цілком можливе. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
Очільник Мін'юсту зазначив, що висновку Венеціанської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, але точну дату не називають.
"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Венеціанська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Любе інше - не факт...
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Ніна Южаніна👉
Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи ( до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора.
Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності.
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
Беню США загнали під санкції без закону про олігархів і незважаючи на те, що в Україні він за рішенням судів не має жодних звинувачень. І навпаки, до Порошенка ФБР не має жодних претензій, хоча в Україні на нього заведено десятки кримінальних справ і називають олігархом.