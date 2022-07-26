В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська

Внесение изменений в закон о деолигархизации вполне возможно. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Глава Минюста отметил, что заключения Венецианской комиссии по этому закону еще нет, его ожидают получить осенью, но точную дату не называют.

"Как я уже упоминал, Европейская комиссия сказала, что имплементировать закон надо с учетом выводов Венецианской комиссии. Венецианская комиссия ни разу не давала пустой вывод по любому закону, который предоставлялся ей на оценку. Она всегда находила аспекты, которые можно усовершенствовать, или факты, которые ей кажутся недостатками. То есть точно там будет набор рекомендаций, которые можно и стоит будет учитывать, в том числе путем внесения изменений в закон", - отметил Малюська.

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