В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська
Внесение изменений в закон о деолигархизации вполне возможно. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
Глава Минюста отметил, что заключения Венецианской комиссии по этому закону еще нет, его ожидают получить осенью, но точную дату не называют.
"Как я уже упоминал, Европейская комиссия сказала, что имплементировать закон надо с учетом выводов Венецианской комиссии. Венецианская комиссия ни разу не давала пустой вывод по любому закону, который предоставлялся ей на оценку. Она всегда находила аспекты, которые можно усовершенствовать, или факты, которые ей кажутся недостатками. То есть точно там будет набор рекомендаций, которые можно и стоит будет учитывать, в том числе путем внесения изменений в закон", - отметил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Любе інше - не факт...
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Ніна Южаніна👉
Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи ( до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора.
Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності.
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
Беню США загнали під санкції без закону про олігархів і незважаючи на те, що в Україні він за рішенням судів не має жодних звинувачень. І навпаки, до Порошенка ФБР не має жодних претензій, хоча в Україні на нього заведено десятки кримінальних справ і називають олігархом.