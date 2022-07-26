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Венецианская комиссия (423) олигарх (1011) Малюська Денис (322) Закон об олигархах (119)

В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська

малюська

Внесение изменений в закон о деолигархизации вполне возможно. Для этого сначала нужно дождаться выводов Венецианской комиссии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Глава Минюста отметил, что заключения Венецианской комиссии по этому закону еще нет, его ожидают получить осенью, но точную дату не называют.

"Как я уже упоминал, Европейская комиссия сказала, что имплементировать закон надо с учетом выводов Венецианской комиссии. Венецианская комиссия ни разу не давала пустой вывод по любому закону, который предоставлялся ей на оценку. Она всегда находила аспекты, которые можно усовершенствовать, или факты, которые ей кажутся недостатками. То есть точно там будет набор рекомендаций, которые можно и стоит будет учитывать, в том числе путем внесения изменений в закон", - отметил Малюська.

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Топ комментарии
+19
Та вносьте вже одного Порошенко, не мучайте інших людей, ми знаємо для чого Володі був той закон. Ці два роки не пройдуть, а пролетять і так станеться, що Боневтік потрапить в цей реестр. Якто кажуть, не копай, бо сам влетиш?
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26.07.2022 11:02
+15
Олигархом может стать любой человек, которого боится власть....
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26.07.2022 11:04
+13
Ага, маєш прізвище Порошенко - будеш визнаний олігархом.
Любе інше - не факт...
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26.07.2022 11:05
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Идинах...
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26.07.2022 11:01 Ответить
отаким і буде вирок Венеціанської комісії для ЗЄлі 😂
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26.07.2022 11:07 Ответить
Та вносьте вже одного Порошенко, не мучайте інших людей, ми знаємо для чого Володі був той закон. Ці два роки не пройдуть, а пролетять і так станеться, що Боневтік потрапить в цей реестр. Якто кажуть, не копай, бо сам влетиш?
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26.07.2022 11:02 Ответить
Випередили мене.
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26.07.2022 11:39 Ответить
звичайно треба зміни. Ахметов вже не олігарх, Коломойський їм і не був, то бідний ніщеброд з простягнутою рукою, кіт Базіліо з відомої кіноказки. Олігархи то пересічні в кого депозит від 100 тис та автомобіль Ланос, обкласти додатковими податками, як Гетьманцев казав гусакам пірья пощипати
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26.07.2022 11:02 Ответить
Олигархом может стать любой человек, которого боится власть....
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26.07.2022 11:04 Ответить
Ага, маєш прізвище Порошенко - будеш визнаний олігархом.
Любе інше - не факт...
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26.07.2022 11:05 Ответить
Для плісняви закони, що дишло.

https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність

Ніна Южаніна👉
Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроект, яким маємо на меті повернути збереження середнього заробітку за місцем роботи ( до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора.
Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності.
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26.07.2022 11:05 Ответить
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26.07.2022 11:23 Ответить
Якось Порошенко погано у в'язницю садиться... Третій рік з усіх боків намагаються.
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26.07.2022 11:08 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Україна понад усе!
Смерть ворогам!
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26.07.2022 11:15 Ответить
Слава Україні і Героям Слава підтримую, а який може бути респект Зеленському? Те що просрав всю економіку України, влю логістику і самі порти, два моря, всі бази і курорти, десятки тисяч вбитих, закатованих і згвалтованих, знищення символів України літака "Мрія", корвета "Сагайдачний", завода "Антонов", Скіфського золота, купу музеїв..., бо замість ракет будував дороги, щоб на них піаритись і виграти повторні вибори. Слоган, що всі 30 років крали, а він не краде, вже засіли у баранячому мізку наріду 73% замість "зробимо їх разом" і "какая разница".
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26.07.2022 11:29 Ответить
Він почекає до осені покосить ні один закон що потрібний Україні навіть прийнятий не діє міністер розказує казочки як там майно російське в Україні партії коли вже він зашевелиться
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26.07.2022 11:19 Ответить
На Заході глибоко плювати кого в Україні нарекли олігархом. Для них важливо, щоб бізнесмен платив податки, не мав явних кримінальних зв'язків, не перебував в розшуку чи під санкціями за кордоном, в банках мав гарну кредитну історію. А ці всі фіглі-міглі зеленої влади для віджиму ЗМІ на Заході бачать і роблять свої висновки.
Беню США загнали під санкції без закону про олігархів і незважаючи на те, що в Україні він за рішенням судів не має жодних звинувачень. І навпаки, до Порошенка ФБР не має жодних претензій, хоча в Україні на нього заведено десятки кримінальних справ і називають олігархом.
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26.07.2022 11:26 Ответить
Та назвіть вже його "Закон про Порошенка" і не морочте людям голови, соплі Зелені.
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26.07.2022 11:44 Ответить
Все "турбозаконы" зеленых гнид после войны нужно пересмотреть, как и присутствие во власти этих зеленых законотворцев!Вопрос к электорату Зеленского: " Вы до сих пор смеетесь,или смех плавно перешел в плач?"
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26.07.2022 11:54 Ответить
Призвіще та ім'я повинні починатися на "п" . І ні в якому разі на "з" .
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26.07.2022 12:22 Ответить
Там потрібно вдосконалити визначення. Щоб основними критеріями були - "Порошенко", "Петро", "Олексійович", дата народження "26 вересня 1965 р", і на всяк випадок буде додана світлина.
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26.07.2022 14:09 Ответить
 
 