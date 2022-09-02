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Кабмін (6255) конфіскація (458) санкції (6827) Захарченко Віталій (294)

Кабмін хоче конфіскувати активи ексглави МВС часів Януковича Захарченка

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захарченко

Уряд зробив крок до стягнення активів міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який керував МВС за часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича — Віталія Захарченка", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ, затверджений урядом 2 вересня, пропонує винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до Захарченка санкцій у вигляді блокування активів згідно зі змінами до Закону України "Про санкції", які набули чинності 24 травня 2022 року.

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Питання щодо необхідності блокування активів Захарченка та інших підсанкційних осіб відповідно чинному законодавству розглядалось під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

"Завдання, яке стоїть сьогодні перед нами, — зробити санкційну політику України максимально ефективною. Особи, що підпадають під дію Закону "Про санкції", — вороги нашої держави, які розв’язали агресію, сприяють їй чи підтримують — мають максимально болісно відчути наслідки своїх дій. Робота триває. Зовсім незабаром українці матимуть гарні, а окремі представники країни-агресора, відповідно, не дуже гарні новини від Міжвідомчої робочої групи та уряду", — зазначила Юлія Свириденко.

Як нагадали в міністерстві, санкції щодо Захарченка, зокрема блокування активів та тимчасове обмеження права користуватися й розпоряджатися належним йому майном, були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року відповідно до законодавства, чинного на той час.

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"Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції Закону України "Про санкції" дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею", — пояснили в Мінекономіки.
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Топ коментарі
+13
Спочатку дізнатесь на кого з друзів зЕзідента, чи самого дерьмака, вони переоформлені. А то некрасіВо получИться, як з мураєвим та слюсаревим.
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03.09.2022 00:05
+12
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02.09.2022 23:59
+12
а той кабмін запитав дозволу
в татарова-дружбана захарченка???
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03.09.2022 00:11
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02.09.2022 23:59 Відповісти
CБУ має тебе ***** їбануть
нах ци ***** вкидаєш?
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03.09.2022 00:28 Відповісти
А ви що гумору нерозумієте?
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03.09.2022 00:41 Відповісти
у будь якій формі згадувати цю муйню - порушення, злочин, збочення... я не шутю
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03.09.2022 03:19 Відповісти
Цікаво, чому захерченко його до цих під не зміг продати?
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03.09.2022 00:21 Відповісти
Спочатку дізнатесь на кого з друзів зЕзідента, чи самого дерьмака, вони переоформлені. А то некрасіВо получИться, як з мураєвим та слюсаревим.
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03.09.2022 00:05 Відповісти
Була дана ліцензія? Серйозно?
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03.09.2022 00:18 Відповісти
При Пороху хотіли, хотіли, недохотіли. Тепер знову хотять. Вже Мураєву хотіли і походу перехотіли. https://censor.net/ua/news/3364719/biznes_murayeva_oformyv_na_sebe_drug_zelenskogo_ta_sponsor_slugy_narodu_slyusaryev
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03.09.2022 00:08 Відповісти
а той кабмін запитав дозволу
в татарова-дружбана захарченка???
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03.09.2022 00:11 Відповісти
Посадити прокурорів які за 8 років спустили справу Захарченко в унітаз
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03.09.2022 00:17 Відповісти
Как всегда уже 30 лет
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03.09.2022 00:26 Відповісти
а "брилянтові прокурори" часів Порошенка вже сидять? риторичне питання
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03.09.2022 00:34 Відповісти
Не на часі...
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03.09.2022 00:59 Відповісти
2000 years later...
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03.09.2022 01:36 Відповісти
так глядіш і до царського дома романових доберуться - лавру відберуть
шалена швидко-прудкість
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03.09.2022 01:54 Відповісти
Давно пора майно всех министров яника конфисковать,включая майно министра экономического развития,тот еще жук.
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03.09.2022 05:57 Відповісти
Зараз хоче, а через пів-року не захоче. Кого цікавять ті покидьки в КабМіні ?
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03.09.2022 06:25 Відповісти
Імпотенти хочуТЬ? Чи, нарешті, розділили між собою...?
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03.09.2022 06:56 Відповісти
Позорище для всех,восемь лет разобраться не могут.
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03.09.2022 07:28 Відповісти
У всіх ригів все забрати це всі зрадники і квартири і нерухомість і паспорти анулювати з забороною на в'їзд.
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03.09.2022 08:26 Відповісти
У Новінского його Смарт групу забрали?
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03.09.2022 08:28 Відповісти
Украину начали сдавать с назначением Януковича премьер- министром: потом, с Януковичем-президентом процес получил мощное ускорение и получил НЕОБРАТИМЫЙ характер.

"После изнурительных торговых войн с Россией официальный Киев под давлением гражданского общества объявил, что теперь курс страны- на ассоциацию с ЕС. Москву это не устраивало. Украину следовало развернуть в обратном направлении. Зная характер Януковича, расчет сделали верно: личная заинтересованность плюс боязнь за собственную жизнь не оставляли выбора. Евтушенков, неплохо ориентирующийся и в персоналиях донецкой элиты, также провел встречи с Владимиром Рыбаком, в ту пору главой Верховной Рады и с олигархом Ринатом Ахметовым.

После саммита в Вильнюсе, который для Украины закончился без ожидаемого результата - подписанного соглашения с Евросоюзом, - Янукович пытался оправдаться уже перед Майданом: мол, Россия загнала бы нас в угол, придавила экономически.

События быстро развились так, что стало не до портфелей с предложениями. Януковичу, чтобы не попасть под суд или под горячую руку, пришлось бежать из страны."

Процес сдачи Украины через бизнес интересы власть придержавших продолжается?

"И вот спустя восемь лет Евтушенковым заинтересовался Киев, конфисковав его украинские активы. Под персональными санкциями миллиардер находился давно. Сейчас же Высший антикоррупционный суд, руководствуясь законом «О санкциях», в ходе судебного разбирательства установил: Евтушенков владеет несколькими компаниями, которые производят для армии РФ беспилотники. Потому в списке россиян, имеющих украинские «свечные заводики», он пошел номером первым.

Министерство юстиции Украины уже проинформировало, что готовит новые иски о конфискации в пользу государства активов находящихся под санкциями лиц, в частности, экс-президента Виктора Януковича и беглеца-бизнесмена Сергея Курченко, а также российского олигарха Олега Дерипаски. Подать иски министерство планирует на протяжении месяца." Полностью только один из примеров "Три пистолета от Януковича

Как Владимир Евтушенков «врастал» в Украину и что из этого вышло https://novayagazeta.eu/.../02/tri-pistoleta-ot-ianukovicha

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03.09.2022 08:33 Відповісти
Ключові слова - "кабмін хоче"!!!
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03.09.2022 08:40 Відповісти
Кабмін і компанія багато хочуть але до цього часу працюють російські компанії нічого не конфіскували до нас їдуть харошие русские яким влада надвє громадянство і надає можливість повчати українців як правильно жити Приймають закон про збільшення російського контенту пхають російську літературу до програм у навчальних закладах пишуть якісь білі списки для росшоубізу знімає в Грузії сватів забрали в армії кошти на дороги Люди йде війна То чого хоче влада?
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03.09.2022 10:00 Відповісти
А татаров і єрмак дозволили?
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03.09.2022 10:14 Відповісти
 
 