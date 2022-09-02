Кабмін хоче конфіскувати активи ексглави МВС часів Януковича Захарченка
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Уряд зробив крок до стягнення активів міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який керував МВС за часів Віктора Януковича.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича — Віталія Захарченка", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, документ, затверджений урядом 2 вересня, пропонує винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до Захарченка санкцій у вигляді блокування активів згідно зі змінами до Закону України "Про санкції", які набули чинності 24 травня 2022 року.
Питання щодо необхідності блокування активів Захарченка та інших підсанкційних осіб відповідно чинному законодавству розглядалось під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.
"Завдання, яке стоїть сьогодні перед нами, — зробити санкційну політику України максимально ефективною. Особи, що підпадають під дію Закону "Про санкції", — вороги нашої держави, які розв’язали агресію, сприяють їй чи підтримують — мають максимально болісно відчути наслідки своїх дій. Робота триває. Зовсім незабаром українці матимуть гарні, а окремі представники країни-агресора, відповідно, не дуже гарні новини від Міжвідомчої робочої групи та уряду", — зазначила Юлія Свириденко.
Як нагадали в міністерстві, санкції щодо Захарченка, зокрема блокування активів та тимчасове обмеження права користуватися й розпоряджатися належним йому майном, були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року відповідно до законодавства, чинного на той час.
"Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції Закону України "Про санкції" дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею", — пояснили в Мінекономіки.
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нах ци ***** вкидаєш?
в татарова-дружбана захарченка???
шалена швидко-прудкість
"После изнурительных торговых войн с Россией официальный Киев под давлением гражданского общества объявил, что теперь курс страны- на ассоциацию с ЕС. Москву это не устраивало. Украину следовало развернуть в обратном направлении. Зная характер Януковича, расчет сделали верно: личная заинтересованность плюс боязнь за собственную жизнь не оставляли выбора. Евтушенков, неплохо ориентирующийся и в персоналиях донецкой элиты, также провел встречи с Владимиром Рыбаком, в ту пору главой Верховной Рады и с олигархом Ринатом Ахметовым.
После саммита в Вильнюсе, который для Украины закончился без ожидаемого результата - подписанного соглашения с Евросоюзом, - Янукович пытался оправдаться уже перед Майданом: мол, Россия загнала бы нас в угол, придавила экономически.
События быстро развились так, что стало не до портфелей с предложениями. Януковичу, чтобы не попасть под суд или под горячую руку, пришлось бежать из страны."
Процес сдачи Украины через бизнес интересы власть придержавших продолжается?
"И вот спустя восемь лет Евтушенковым заинтересовался Киев, конфисковав его украинские активы. Под персональными санкциями миллиардер находился давно. Сейчас же Высший антикоррупционный суд, руководствуясь законом «О санкциях», в ходе судебного разбирательства установил: Евтушенков владеет несколькими компаниями, которые производят для армии РФ беспилотники. Потому в списке россиян, имеющих украинские «свечные заводики», он пошел номером первым.
Министерство юстиции Украины уже проинформировало, что готовит новые иски о конфискации в пользу государства активов находящихся под санкциями лиц, в частности, экс-президента Виктора Януковича и беглеца-бизнесмена Сергея Курченко, а также российского олигарха Олега Дерипаски. Подать иски министерство планирует на протяжении месяца." Полностью только один из примеров "Три пистолета от Януковича
Как Владимир Евтушенков «врастал» в Украину и что из этого вышло https://novayagazeta.eu/.../02/tri-pistoleta-ot-ianukovicha