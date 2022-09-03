УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9150 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 686 27
війна (56124) випробування (306) тестування (301) ДСНС (4457)

На смартфони приходитимуть нові сигнали тривоги: ДСНС змінює систему оповіщення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

смартфон

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірить у тестовому режимі роботу інформування населення через операторів мобільного зв’язку із використанням технологій Cell Broadcast.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"З 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" почали тестувати пенсійні посвідчення та е-посвідки

Як розповіли рятувальники, нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням. Зокрема, вона забезпечує швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, а також наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнений.

Водночас технологія Cell Broadcast має й деякі обмеження.

"Старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast", - зазначили в ДСНС.

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS починаючи з версії 14.5.

"У майбутньому ми разом з виробниками смартфонів будемо розширювати перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення", - додали у відомстві.

На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.

ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
То йому оте "нагадування про "зелебобіків" "очі коле" Я свого сусіда так "задрочив" запитанням "Коли будемо їсти червону і чорну ікру ложками, сидячи у твоєму зеленому "Мерседесі"?", що він, бачачи мене у дворі, відходить на інший бік, або тікає до свого під"їзду!
показати весь коментар
03.09.2022 07:21
+8
Цікава тема. Стоїшь у холі отелю в Рими і тут на телефон сигнал тривоги . Народ починае звертати увагу - поясняешь « летять ракети»
Сідишь в ресторані в Паріже і тут сигнал тривоги і т д

короче , працює краще ЗМІ. Сама спостерігала за обличчями европейців
показати весь коментар
03.09.2022 01:04
+6
Cell Broadcast - функція мережі GSM, широко використовується по всьому світу з 2008-го року (наприклад, оповіщення про цунамі/землетруси у Японії).
Більшість використовуваних в даний час мобільних телефонів підтримують Cell Broadcast. Це можуть бути звичайнісінькі старі кнопкові телефони, для цього ОС Андроїд/інша не потрібні.
показати весь коментар
03.09.2022 01:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікава тема. Стоїшь у холі отелю в Рими і тут на телефон сигнал тривоги . Народ починае звертати увагу - поясняешь « летять ракети»
Сідишь в ресторані в Паріже і тут сигнал тривоги і т д

короче , працює краще ЗМІ. Сама спостерігала за обличчями европейців
показати весь коментар
03.09.2022 01:04 Відповісти
Тут так не буде, бо враховується локація.
показати весь коментар
03.09.2022 02:57 Відповісти
Була у Стамбулі - телефон пищав в моменти тривоги . І досить грімко . І в Бухаресті пищав і в дорозі пищав
показати весь коментар
03.09.2022 05:33 Відповісти
Ви трохи не в темі як воно працює. Там іде розсилка не по номерам телефону а на усі пристрої які отримують сигнал із певної базової станції зв'їязку. Тобто умовно кажучи сповіщення можуть отримати люди лише на Борщагівці чи Оболоні.
показати весь коментар
03.09.2022 04:50 Відповісти
Була у Стамбулі - телефон пищав в моменти тривоги . І досить грімко . І в Бухаресті пищав і в дорозі пищав
показати весь коментар
03.09.2022 05:32 Відповісти
У вас певно встановлено додаток. Як працює ця штука я пояснив уже.
показати весь коментар
03.09.2022 06:43 Відповісти
а в Николаеве и Харькове эта система и ***** никому не нужна.....
там все норм - войны нет!
показати весь коментар
03.09.2022 01:13 Відповісти
Вас луплять с РСЗО та арти, т.б. ПВО їх не бачить. нажаль.
показати весь коментар
03.09.2022 01:58 Відповісти
ну да! откуда ж тогда воздушные тревоги берутся?
показати весь коментар
03.09.2022 12:20 Відповісти
зелені по смарфонам і да - не піздять ні разу...
тому хто вірить шо кловани, членопаганіні, візажисткі, тамади і фотографи переможуть кацапню?
мої особливі вітання
показати весь коментар
03.09.2022 01:16 Відповісти
доведи мені шо ти правий - змістовно так
показати весь коментар
03.09.2022 02:01 Відповісти
То йому оте "нагадування про "зелебобіків" "очі коле" Я свого сусіда так "задрочив" запитанням "Коли будемо їсти червону і чорну ікру ложками, сидячи у твоєму зеленому "Мерседесі"?", що він, бачачи мене у дворі, відходить на інший бік, або тікає до свого під"їзду!
показати весь коментар
03.09.2022 07:21 Відповісти
!!!
показати весь коментар
03.09.2022 07:46 Відповісти
Cell Broadcast - функція мережі GSM, широко використовується по всьому світу з 2008-го року (наприклад, оповіщення про цунамі/землетруси у Японії).
Більшість використовуваних в даний час мобільних телефонів підтримують Cell Broadcast. Це можуть бути звичайнісінькі старі кнопкові телефони, для цього ОС Андроїд/інша не потрібні.
показати весь коментар
03.09.2022 01:18 Відповісти
Вони, що, автоматично втикнуть мені в телефоні свою програму?
Мініпутін рулить?
показати весь коментар
03.09.2022 01:34 Відповісти
Вимкни телефон😁
показати весь коментар
03.09.2022 02:52 Відповісти
Це вже вбудовано в твій телефон. І призначення цього арятувати твою дупцю.
показати весь коментар
03.09.2022 04:51 Відповісти
зелені брешуть і крадуть - в мене телефон розривається від після шо дав - дай ще!
показати весь коментар
03.09.2022 02:26 Відповісти
не ******* шо надають..
будетe *******? - будете мерзнути.
показати весь коментар
03.09.2022 02:30 Відповісти
Головне щоб без голосу арестовича - нагадує диктора в метро " двері зачиняються"
показати весь коментар
03.09.2022 07:55 Відповісти
А в Запорізькій області війни нема? Мир-дружба-жвачка.
показати весь коментар
03.09.2022 08:17 Відповісти
я щаслива людина, ніякі повідомлення не надходять тим паче голосом абрестовича
показати весь коментар
03.09.2022 08:51 Відповісти
 
 