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У Держдепі США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.
Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму приблизно 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму майже 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на приблизно 665,4 млн доларів.
Пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.
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