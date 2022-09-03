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Новини За кордоном
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У Держдепі США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на понад мільярд доларів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тайвань

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.

Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму приблизно 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму майже 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на приблизно 665,4 млн доларів.

Пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

Також читайте: США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Автор: Наталя Джума
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І нічого. Небо на землю не впало. Ніхто атомну бомбу не скинув. Чому ж тут так довго зволікали???
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03.09.2022 08:20 Відповісти
Мабуть тому, що це ніяк не залежить від атомних бомб. По-перше, набагато легше логістика з американської бази у Японії, по-друге: Тайвань не був під окупацією корумпованих комуняк 70 років поспіль, по-третє: Тайвань давно і щільно співпрацює із США у найтехнологічниших галузях.
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03.09.2022 12:40 Відповісти
Але рівень загрози співставний. Та й риторика що у китайців, що у парашенців однакова.
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03.09.2022 15:56 Відповісти
Рівень загрози кому? Якщо ви про загрозу американцям, то вони більше побоюються виходу з ладу заводу TSMC. Риторика тут взагалі не має ніякого впливу на рішення.
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03.09.2022 20:41 Відповісти
Тайваню з боку Китаю, а Україні х боку кацапстану. Риторика відіграє ******** роль. Бо саме через погрози кацапів американці і не наважувалися нам навіть джавеліни давати.
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04.09.2022 08:07 Відповісти
 
 