Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів окупантів поранено 6 людей, - Синєгубов
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Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вночі, близько 01 години ночі, росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи, ударною швилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
По області окупанти протягом доби обстрілювали Харкіський, Ізюмський, Богодухівській, Чугуївський райони.
"На жаль, є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували 6 людей: Ізюмський район - 2 чоловіків 52 та 32 років, Харківський - жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих - середній.
У Богодухівському районі через обстріли окупантів горіли приватні будинки та господарчі споруди. Росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачівську та Циркунівську громади Харківського району, виникли пожежі в приватних будинках, господарчих спорудах, на відкритих територіях", - додають у ОВА.
Синєгубов підкреслив, що підрозділи Сил оборони утримують займані позиції на всіх напрямках. ЗСУ не дають просунутися ворогу вперед, відбиваючи атаки окупантів.
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