Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, прилетіло біля школи, - Терехов
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Росіяни вночі обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.
"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.
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