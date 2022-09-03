Росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, прилетіло біля школи, - Терехов

Росіяни вночі обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Харкова Ігор Терехов.

"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.

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