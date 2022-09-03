Россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, прилетело возле школы, - Терехов
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Россияне ночью обстреляли Новобаварский район Харькова, прилет был рядом со школой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", - говорится в сообщении.
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