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Россияне обстреляли Новобаварский район Харькова, прилетело возле школы, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Россияне ночью обстреляли Новобаварский район Харькова, прилет был рядом со школой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", - говорится в сообщении.

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