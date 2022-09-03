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Окупанти обстріляли вночі Нікополь і Марганець
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У ніч проти суботи російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Нікополь і Марганець Дніпропетровської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко.
"Два обстріли за ніч. Місто Нікополь – без постраждалих і руйнувань. Місто Марганець – окупанти здійснили залп із 20 реактивних боєприпасів РСЗВ "Град"", – написав він.
Євтушенко уточнив, що є пошкодження житлових будинків, будівель гаражного кооперативу, автомобілів, газоелектромереж. Він наголосив, що постраждалих немає.
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але один постріл - без руйнувань і загиблих - вже вважеється "полегшанням" й трохи покімарити мали змогу