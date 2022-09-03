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Окупанти обстріляли вночі Нікополь і Марганець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

У ніч проти суботи російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Нікополь і Марганець Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

"Два обстріли за ніч. Місто Нікополь – без постраждалих і руйнувань. Місто Марганець – окупанти здійснили залп із 20 реактивних боєприпасів РСЗВ "Град"", – написав він.

Євтушенко уточнив, що є пошкодження житлових будинків, будівель гаражного кооперативу, автомобілів, газоелектромереж. Він наголосив, що постраждалих немає.

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Автор: Анастасія Потіха
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Нікопольчани так сподівалися на МАГАТЕ і два-три спокійні ночі... нажаль!
але один постріл - без руйнувань і загиблих - вже вважеється "полегшанням" й трохи покімарити мали змогу
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03.09.2022 09:23 Відповісти
 
 